El Athletic se toma la revancha en el derbi

El Athletic llegaba a San Mamés con la intención de aumentar la distancia ante un rival directo como es la Real Sociedad. Por otro lado, el conjunto txuri-urdin buscaba acercarse a puestos champions ganando en el estadio de su máximo rival.

Ambos equipos afrontan el partido con bajas importantes. El Athletic no disponía de Iñaki Williams (Copa África) y la Real Sociedad no contaba con Remiro(sanción), Take Kubo(Copa Asia) y Hamari Traoré (Copa África).

Un derbi cargado de intensidad Álex Berenguer celebrando el 1-0 / Fuente: Getty Images

El derbi vasco es uno de esos partidos que no suele defraudar. Si a esto le sumas que ambos equipos llegan en un nivel de forma espectacular, todo resulta en un partido bonito de ver. Y eso fue lo que se vio en la primera parte, transcurrieron los primeros minutos con un altísimo nivel de intensidad por parte de los dos equipos. Pero en el minuto 29, el Athletic daría un golpe sobre la mesa para desequilibrar la balanza a su favor cuando Álex Berenguer empujó el balón a placer tras una gran internada de Yuri por banda izquierda.

A raíz de esto se vendrían arriba los leones, que anularon por completo a los blanquiazules, abatidos completamente tras el gol. Y no tardaron en materializar esa euforia, ya que en el minuto 42 el dorsal 7 de los leones se volvería a vestir de goleador para ampliar la ventaja luego de mandar el balón al fondo de la red tras una jugada un tanto aparatosa en el área.

Emoción hasta el final

Oyarzabal celebrando su gol en el derbi / Fuente: Getty Images

La segunda parte pintaba a todo lo contrario a lo visto en la primera. Era notable el bajón de intensidad debido al cansancio en las piernas y transcurrió casi toda la segunda parte sin que nada reseñable pasase. Pero todo eso cambió cuando en el minuto 88 Oyarzabal desvió hacia la portería un "centrochut" servido por Ahien Muñoz, dando vida a los suyos de cara a los minutos finales del partido.

A raíz de esto aumentó considerablemente la tensión en el encuentro. Robin Le Normand y Unai Gómez protagonizarían este aumento en la calentura con una tangana que se saldó en amarilla para ambos. Pero finalmente los leones lograron resistir el arreón final de sus rivales y los tres puntos se quedaron en casa. El equipo se coloca momentáneamente como tercero en la clasificación y pone 9 puntos de diferencia sobre la Real, en sexta.

11 iniciales

Athletic: Unai Simón,Iñigo Lekue, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yuri, Iñigo Ruiz de Galarreta(Ander Herrera 70´), Mikel Vesga, Álex Berenguer, Oihan Sancet(Unai Gómez 70´), Nico Williams, Gorka Guruzeta(Asier Villalibre 74´).

Real Sociedad: Unai Marrero, Álvaro Odriozola(Aritz Elustondo 19´), Igor Zubeldia, Robin Le Normand, Kieran Tierney(Aihen Muñoz 80´), Brais Méndez(Olasagasti 80´), Zubimendi, Mikel Merino, Arsen Zakharyan (Magunazelaia 63´), Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea(Alberto Dadie 63´).