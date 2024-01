Previa Real Madrid CF vs FC Barcelona: la Lucha por el primer título de la temporada

A tan solo un día de cumplir un año de la pasada final de Supercopa de España en la que Xavi Hernández logró su primer título culé; Madrid y Barça se volverán a ver las caras tras el último clásico de liga en Montjuic en el que los blancos se impusieron por 1-2.

En un año cambian muchas cosas, sin embargo, la situación en la que llegan ambos equipos guarda ciertos paralelismos con la pasada final del 15 de enero de 2023. Por un lado, el Madrid vuelve a adquirir la etiqueta de favorito debido a su actual estado de forma; Por otro lado, el Barça parte de la necesidad de ganar el título para coger una dinámica y estado de ánimo que deje atrás las malas sensaciones y el mal ambiente que rodea al equipo.

Esta situación de sensaciones es similar a las del 1-3 del año pasado, pero contrasta con las variaciones de los dos equipos, en el caso del Barcelona por sus piezas, en el caso del Madrid por sus piezas y ajustes tácticos. Ante ello se prevé una emocionante final entre dos de los mejores equipos del mundo que dejará seguro un gran espectáculo para el mundo del fútbol.

El Barcelona busca de nuevo la consecución de un título que refuerce la mentalidad del equipo

Ganar la Supercopa sería un punto de inflexión para el Barça en medio de la temporada, con un entorno ruidoso y en algunos momentos muy molesto la hazaña de lograr levantar el primer título de la temporada ante el máximo rival serviría como un silenciador del ruido externo y un chute de confianza para staff y jugadores, quiénes por lo que llevamos de temporada han tenido pocos momentos para respirar tranquilamente.

Ante ello si el FC Barcelona quiere hacerse con la Supercopa deberá mostrar una de sus mejores caras de toda la temporada, pues así lo dicta la historia; casi siempre que el Barça gana un título es porque ha sido muy superior a sus rivales, las casualidades en can Barça no existen, de las 5 Champions que tiene el equipo culé, las 5 se han dado en momentos concretos de la historia del Barcelona en los que se hallaban los mejores proyectos deportivos de la historia de la actual institución liderada por Joan Laporta.

Implantar la idea y el modelo de juego en el campo de la manera más precisa posible será una de las claves para que el actual campeón de la liga española logre levantar su primer título de la 23/24. Para ello son necesarias 2 cosas primordiales sin las que ningún planteamiento futbolístico funciona: La actitud e intensidad.

El fútbol es un cúmulo de 3 aspectos; El táctico, el físico y el psicológico. El Barcelona deberá dominar los tres durante las diferentes fases del partido si quiere hacerse con la final.

Este FC Barcelona es un equipo joven que recién inicia un nuevo proyecto, en poco tiempo el Barça ha demostrado su capacidad para hacer grandes partidos ante rivales fuertes, pero fruto de la inexperiencia de una plantilla tan joven vimos como por ejemplo el año pasado en determinados momentos en los que las cosas no salían según lo planeado el equipo rápidamente caía en depresión, sin ir más lejos ante el Madrid en la vuelta de las semifinales de copa del rey fue encajar el 0-1 tras una jugada anterior que daba el 1-0 y el equipo volverse desesperado, nervioso e impaciente en la toma de decisiones. En esta temporada vimos algo similar pero no tan claro con el clásico del 1-2 donde ante la primera llegada y gol del Madrid el equipo comenzó a perder la confianza que había ganado tras unos primeros 60 minutos muy buenos. Por ello, la cuestión psicológica es una de las más importantes para que el Barcelona pueda ganar esta supercopa, ante las dificultades es imprescindible que el equipo culé no pierda los papeles ni la concentración y logre dar continuidad a su juego.

El Real Madrid parece dominar los tres aspectos mencionados en la actualidad de manera más clara que su rival de la final, sobre todo destaca la mentalidad del equipo blanco. En las pasadas semifinales ante los buenos primeros minutos del Atlético Madrid, el equipo de Carlo Ancelotti logró reponerse al 1-0 inicial y lo haría de nuevo tras el empate a 2 para finalmente acabar venciendo al equipo del cholo en una prórroga en la que todo momento fue dominada por los blancos.

Se le ha preguntado en la rueda de prensa previa a la final a Xavi Hernández sobre la posibilidad de jugar con 4 centrocampistas, pues es cierto que el equipo mostró su mejor cara el año pasado con este ajuste táctico. No menos cierto es que, el hecho de jugar con 4 centrocampistas no es más que una manera de dar más control de balón al equipo, pues al final la idea es siempre la misma, la que ha dado los frutos al Barcelona. En el partido contra Osasuna, Ferrán Torres partía desde la banda izquierda, pero acudía por dentro a jugar durante todo el tiempo que estuvo en el campo, formando ese cuadrado entre Frenkie De Jong,, Gündoğan, Sergi Roberto y Ferrán. Si hubiese jugado Fermín en lugar de Ferrán la disposición táctica hubiese sido la misma por lo que con 4 o con 3 centrocampistas las intenciones de Xavi son las mismas, buscar el dominio del balón para a partir de ahí mover al rival de un lado a otro en busca de las superioridades que puedan traducirse en ocasiones manifiestas de gol.

Un Real Madrid que busca la revancha

En la mente de los blancos esta la pasada derrota en este mismo escenario, una derrota que fue la manifestación de un partido espectacular del Barcelona que superó en todo momento al conjunto madrileño. El Real Madrid busca la consecución de este título y la oportunidad de olvidar el mal partido de la final pasada. El equipo de Ancelotti dispone ahora de un once titular que carece de un 9 como referencia en el ataque. Bellingham es el mediapunta que puede en cierta manera sustituir esa baja anteriormente ocupada por Benzema, desde el punto de vista de la llegada a portería, y de momento no lo está haciendo nada mal, pues está marcando diferencias con unas grandes estadísticas de goles y asistencias.

Vinicius quién ha salido recientemente de una lesión se verá marcado muy probablemente por Ronald Araujo, quién en la mayoría de duelos disputados le ha puesto las cosas muy difíciles al extremo brasileño. Por ello, Vinicius Jr tiene de nuevo el reto de superar a Araújo y poder ganar duelos en carrera que generen jugadas peligrosas en ataque para sus intereses. El equipo de Ancelotti llega en un estado de forma y confianza muy bueno que se ve reflejado en sus últimos resultados, pues no tanto en el juego. Fruto de esta gran confianza en la plantilla blanca podrá estar uno de los factores claves por los que los blancos parten de favoritos, pues además de acumular mejores sensaciones que el Barcelona, también gozan de un mejor estado anímico.

Pese a estos apuntes un clásico siempre es un partido impredecible en el que cuesta encontrar un claro favorito, El Barcelona llega en un momento en el que ganar este título impulsaría al equipo hacia la recta final de la temporada, El Madrid busca revancha y conseguir el primer título de la temporada que de una motivación extra para el camino por el resto de títulos.

Bajas importantes en ambos equipos

Los de Xavi Hernández no contarán con Raphinha, Gavi, Joao Cancelo, Marcos Alonso, Iñigo Martínez y Marc- André Ter Stegen, bajas muy sensibles que se unen a la falta de un pivote defensivo de garantías que está penalizando de manera clara al presente del Barcelona.

Los de Carlo Ancelotti no contarán con Courtois, Militao, Alaba y Lucas Vázquez, bajas a priori menos sensibles pero también importantes.

Fc Barcelona: Iñaki Peña, Balde, Christensen, Kounde, Araujo, Frenkie De Jong, Pedri, Gündoğan, Joao Félix, Lewandowski, Ferrán Torres

Real Madrid: Kepa, Mendy, Nacho, Rüdiger, Carvajal, Tchouameni, Kross, Bellingham, Rodrygo y Vinicius