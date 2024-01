El enemigo en casa

Lo que le pasa al Sevilla cada vez parece tener menos nombre. O tal vez sí. El conjunto sevillano salió al partido para atosigar al rival y lo hizo durante 25 minutos, pero todo se derrumbó. Siguió intentando, pero fue aún más hundido. Pese a que había más ilusión por ver algo distinto en ataque con la incorporación de Isaac al once inicial, se disipó al momento. No por el lebrijano, que en su primer partido ya dejó mejores sensaciones que la competencia en su posición (salvo En Nesyri, que está en la copa África). Sino porque atrás, a la mínima se ve lastrado. Ha probado todo tipo de combinaciones: Badé con Ramos, Ramos con Marcao, Gudelj con Badé... Nada ha cambiado la situación. Y el más señalado de todo esto: Marko Dmitrovic. La portería sevillista está más cuestionada que nunca.

Un trabajo tirado por los suelos

Es un hecho que al Sevilla le cuesta un mundo construir. Construir jugadas, goles, peligro. En el partido frente al Alavés empezó generando muchísimo más que su rival. Los blanquiazules no eran capaces de salir de su lado del campo y los rojiblancos les encerraban y les obligaban a defender centros constantes o incluso disparos como el de Jesús Navas que se estampa contra el larguero. Sin embargo, todo lo lento que es construyendo, lo tiene de rápido destruyendo. El conjunto vasco sólo necesitó un córner y un tiro a puerta para lograr lo que no había obtenido el Sevilla en 25 minutos: el gol. De nuevo, encajaban rápidamente, a balón parado y tirando por tierra todo lo trabajado en los minutos anteriores.

Suso, lamentándose en el partido contra el Alavés | Foto: Gettyimages

Una portería muy frágil

El Sevillla se está centrando en fichar jugadores del centro del campo en adelante. Ya ha fichado a Agoumé, a Stanis Muzambo Idumbo (empezará en el filial) y ahora suenan otros como Hannibal Mejbri o Mateo Mejía. Está bien, el Sevilla casi nunca manda en ninguna de las dos áreas, ni la suya ni la del contrincante. Tiene una falta de gol enorme por el bajo rendimiento de atacantes como Rafa Mir, Mariano, Januzaj... Y necesita savia nueva. De acuerdo. Pero se está olvidando del otro área, la propia.

Marko Dmitrovic en el encuentro contra el Alavés | Foto: Gettyimages

El conjunto andaluz tiene un portero que va a gol y medio por partido, habiendo encajado 30 goles en 20 partidos. Es indigno de un guardameta de nivel para primera división. Su competencia ahora lesionado, Nyland, venía entre críticas y siendo supuestamente suplente claro. La realidad es que el noruego lleva en 10 partidos 12 goles y 2 de ellos, de penaltis. No son números espectaculares, pero tiene una media más baja y además, en los que ha encajado en poco se le podía exigir mucho más, pues eran goles más fruto de la mala defensa que de la solidez en portería como tal. Sea con el mercado de fichajes o con la opción de darle oportunidad a Alberto Flores del filial, la entidad sevillana debería plantearse muy seriamente cambiar la figura bajo palos.

Un debut agridulce

El Sevilla sorprendía en la mañana del jueves con la noticia de que Isaac Romero sería parte del primer equipo a partir de ese momento. Una noticia que todos esperaban pero que no se daba y finalmente se acabó dando. No sólo el trabajo del lebrijano se vio recompensado con la subida de categoría, sino que además gozó de la titularidad en su debut como parte de la primera plantilla. Esto fue también recibido por todos como un mensaje a Rafa Mir, pues prefieren que un jugador recién llegado de la cantera sea de la partida antes que él. El caso es que el canterano tardó menos de tres minutos en tener la primera, con un centro desde la banda que luchó hasta rematar de cabeza y enviar fuera. Esta actitud fue aplaudida por la grada, y el delantero continuó con su trabajo.

Isaac Romero en su debut con el Sevilla FC | Foto: Gettyimages

24 toques de balón, tres tiros, uno a puerta, dos faltas a favor logradas... Los números están a un nivel digno de un canterano recién aterrizado en la élite. O incluso más que eso. Debe estar orgulloso el de Lebrija con la labor que realizó para los suyos, porque aunque no marcó, como él mismo dijo en su entrevista de presentación subida a los medios del club no siempre va a lograr anotar, pero va a trabajar el máximo para aportar al escudo. La parte amarga de su estreno es, sin duda, el resultado. No hay duda de que le habría gustado iniciarse con una victoria que diese aire al equipo, pero no fue así. De igual forma, es de los que mejor imagen dejaron sobre el césped y el sevillismo no le reprocha absolutamente nada. Ni mucho menos. De hecho, todos se siguen preguntando el por qué de quitarle tan pronto, cuando le estaba echando esa casta y coraje que otros en su lugar no le echan.

Rafa Mir sigue en las mismas

Uno de los nombres propios a seguir en la noche del viernes fue el de Rafa Mir. Entre otras cosas por la presencia del director deportivo en las gradas del Pizjuán, equipo con el que es fuertemente relacionado. Los sevillistas estaban deseando que su jugador hiciese una buena actuación que convenciese al club valenciano de firmarle y apostar por él. Logró el murciano anotar, aunque un gol de no mucho esfuerzo. El balón que la defensa babazorra dejó botar en el área llegó pegado al segundo palo y Rafa Mir sólo tuvo que poner el pecho y empujarla casi sin nadie que le impidiese anotar. Poco más que comentar del delantero cartagenense, pues como de costumbre, se le vio ausente en el resto del juego colectivo.

Rafa Mir tras marcar el 1-2 contra el Alavés | Foto: Gettyimages

A la salida, siguió en las mismas, afirmando convencido que, si le dan minutos, sus números crecerán y que si su rendimiento es bajo es porque carece de ritmo y oportunidades. Los datos le contradicen, pues en 20 partidos este año tan sólo lleva 2 goles, uno en la jornada 2 y otro en la jornada 20. Un periodo de tiempo enorme. En la última semana ha disputado 220 minutos, y su única aparición relevante es un gol que no llevaba mucha dificultad. Por tanto, sus argumentos quedan bastante invalidados. Eso sí, habrá que estar atentos a su salida pues pese a los rumores de su intención de partir de Sevilla, a las afueras del estadio declaró que se quedaba, pues tenía aún 3 años y medio firmados y desconocía la presencia del director deportivo ché en el encuentro. Veremos si se trata de un farol o de una clara intención de permanecer pese a su relegada figura en la plantilla.

Una pareja defensiva clara... ¿Sin Ramos?

La pareja de centrales del Sevilla, después de la figura del portero, es lo más cuestionado del equipo atrás. Desde el inicio de la temporada han probado distintas combinaciones: Gudelj-Ramos, Badé-Ramos, Gudelj-Badé... Ninguna ha convencido hasta ahora. En todas ha tenido más tramos de fragilidad que de solidez. Y esto preocupa mucho. Ahora ha vuelto una pieza que puede ser interesante y dar lo que no están dando otros: Marcao. El brasileño se recuperó hace unas semanas, tuvo minutos en algunos encuentros y en el de copa, pese al fallecimiento de su padre un día antes, fue parte del once titular y firmó un gran partido con gol incluido. Contra el Alavés repitió titularidad y salvo algunos detalles que debe pulir como ciertas entradas, fue de lo mejor atrás. Esto le ha llevado a los sevillistas a creer que, en buen estado físico, es el mejor central de la plantilla.

Sergio Ramos, en el encuentro ante el Alavés | Foto: Gettyimages

El que parece que cada vez está enfadando más a la parroquia sevillista es el que precisamente llegó a arreglar todas estas carencias, Sergio Ramos. El camero no está haciendo una temporada a la altura de lo que se preveía cuando firmó. No está aportando solidez ni orden. De hecho, está bastante lento en acciones defensivas y algunos incluso consideran que está más atento de atacar que de defender. Con esto, la figura de Löic Badé se erige como fundamental pieza a recuperar. De hecho, los aficionados del club de Nervión lo ven cada vez más claro: la pareja titular debe ser Marcao-Badé. O, al menos, una más digna de probar.