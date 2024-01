Baraja: "Hemos interpretado bien el partido y la respuesta del equipo ha sido fenomenal"

Un Valencia que suma tres victorias consecutivas mostrando un gran juego, esto el dijo Rubén Baraja sobre el partido.A parte de la rueda de prensa, también habló en el post de DAZN.

En el post de DAZN

Análisis del partido: "Estoy contento porque la realidad de la competición es muy difícil. Sabíamos que era un partido complicado, porque el Cádiz va a segundas acciones y es intenso. Hemos interpretado bien el partido y la respuesta del equipo ha sido fenomenal. Hemos intentado ser veloces en las contras. Hasta el 1-3 el partido estaba complicado. La respuesta del equipo ha sido fantástica. Los que han entrado desde el inicio hasta los que han entrado después".

El secreto de los canteranos: "Va en función de la inercia. Estamos en inercia positiva. Eso te da confianza. Cuando llega un momento de dificultad, los chavales lo hacen bien y es por la dinámica de la temporada. Los momentos para ellos están siendo positivos. Para mi gusto, el resultado es abultado, aunque generamos para ganarlo".

Qué se habló en el descanso: "Empezamos bien, nos pusimos por delante, nos empataron en esa acción del penalti. Sabíamos también la sensación de ansiedad del Cádiz y hemos aprovechado la contra para hacer el tercero. Era muy difícil que el Cádiz no bajar el pistón y es

Diego López, en la mediapunta: Diego puede jugar en cualquiera de las tres posiciones, de 7, 11 y 10. El Cádiz iba a presionar mucho y si podíamos pillarle los espacios, podríamos hacerle daño. Y por ahí Diego ha estado muy acertado. Le mete mucha intensidad, energía, ha leído muy bien lo que necesitaba el partido. Me alegro por él, porque es un jugador muy polivalente y ha hecho un partido muy completo".

Opciones de Europa: "Soy cauto y hay que focalizar el esfuerzo en cada encuentro. Para mí este partido era muy importante, porque el Cádiz tenía mucha necesidad y este tipo de partidos suele ganarlos el que más necesidad tiene. Felicitar a todos y una alegría para la afición".

En la rueda de prensa

Acaba el partido con siete canteranos: "Sabíamos que el Cádiz nos lo iba a poner muy difícil y los que entraban al campo tenían que saber lo que tenían que hacer. Eso ha sido importante. Tuvimos espacios y los aprovechamos. Contentos por todos. Es un premio para todos. Y en especial me alegro por los que participan menos pero cuando lo hacen le meten la intensidad necesaria. Creo que es un día en el que tuvimos mucho acierto en los últimos metros y el resultado lo dicta así. Cada vez que hemos llegado, hemos hecho gol".

¿Es hora de mirar hacia arriba?: "Yo creo que lo importante es focalizar en cada partido. Si hacemos cábalas e hipótesis nos puede despistar. Teníamos la opción de una tercera victoria, que era un aliciente. Pero nos metimos bien en el partido. Ponernos por delante nos ha ayudado. El empate nos sacó un poco del partido. Pero en el 1-2 nos ha permitido tener más espacios y lo hemos aprovechado. El resultado es muy bueno en cuanto a lo que se ha visto. Pero no podemos perder lo importante que es disfrutar hoy y no ir más allá. Cuando nos salgamos de esa dinámica nos podemos despistar. Ahora a pensar en la siguiente posibilidad que es la Copa".

Tres victorias seguidas dos años después: "Tiene mucho valor, porque es muy complicado y más en este campo. El Cádiz siempre ha estado ahí en su estadio. Sabíamos que no los iba a poner complicado. Ellos han puesto toda la carne en el asador, pero hemos tenido más acierto y hemos sacado un gran resultado. Es el premio al trabajo. Esa inercia hay que aprovecharla".

¿Libera la victoria para la Copa?: Tampoco es una cuestión de liberación. Nos da confianza lograr una tercera victoria. Conseguir esto en Primera División es difícil. Esto nos tiene que dar confianza y afrontar el partido de Copa para hacer una gran eliminatoria. Jugamos en casa y contra un gran equipo. Ahora ya podemos pensar en ese partido. Centrándonos en el objetivo a corto plazo es como el equipo puede seguir mejorando.

Dos decisiones del VAR. Penalti y golpe a Hugo Duro: "La acción del penalti lo veo más como interpretación. No puedo hablar. La pelota da en el brazo. No sé si es penalti o no. Es una decisión del árbitro. Nos hemos tenido que sobreponer a esa situación. La sensación es que el partido se había complicado ahí. Pero el descanso nos ha dado un plus".

¿Estado físico de Gayà y Paulista? "Mañana veremos, pero se han retirado antes de que pudieran tener un problema más gordo. Hemos tenido preocaución y hemos decidido hacer los cambios rápido para que no pudieran romperse. Esperamos que sean solo sobrecargas y estén disponibles, porque con tanto partido vamos a necesitar de todos".