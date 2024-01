Robinson "Xavi" Crusoe

Solo. Cabizbajo. Desolado. De esta manera abandonó Xavi Hernández el estadio Al-Awwal Park tras caer por 4-1 en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid. Un partido donde el Barça cayó y lo hizo sin orgullo, sin pasión, tan solo Fermín mostró un mínimo de orgullo culé, emulando a Gavi, a quien los culés echan tanto de menos.

A Xavi y al equipo se le presentaba una oportunidad de oro para "callar bocas" y redimir al equipo de la mala situación. Volver a ganar al Madrid en una final de Supercopa de España, hubiera sido un punto y aparte en la temporada, además del aliciente económico que eso supondría. Lejos de hacernos películas, la realidad superó la ficción, una vez más. El eterno rival humilló al Barça y le dio otro golpe de realidad, y ya van...

Del minuto a 0 hasta el 90, y porque ni el mismo Madrid ni Munuera Montero quisieron alargar la agonía del Barça. No hubo un solo instante de partido en el que los blaugranas se viesen superiores, tan solo en el gol de Lewandowski, aunque la felicidad y motivación duró poco. Los jugadores son los principales culpables del desastre del domingo, básicamente porque son los que juegan, pero si un niño se comporta mal, automáticamente la mirada va hacia el padre. En efecto, el máximo damnificado es Xavi Hernández.

Xavi recogiendo la medalla de subcampeón de la Supercopa de España

Ancelotti humilló a Xavi

Quizás pueda sonar oportunista, pero ya desde que vimos la disposición táctica del Barça en el campo, podíamos entrever lo que se avecinaba. Ancelotti no varió su sistema de juego, con tres centrocampistas físicos en el medio, Bellingham como media punta y Vinicius y Rodrygo partiendo desde la banda para tirar diagonales por el medio.

Así llegaron los dos primeros goles, diagonal de Vinicius que supera a un despistado Koundé y acaba regateando a Iñaki Peña para meter el primero. Nuevamente diagonal de Rodrygo para romper el fuera de juego y dársela a placer a Vini que hacía el segundo. Y a todo esto os preguntaréis, ¿dónde está Araujo? Pues aquí está el problema.

Como bien hizo Xavi en sus primeros partidos como técnico del Barça, rehabilitó a Araujo en la banda para parar las embestidas de Vinicius. Pero claro, este "nuevo Madrid" no juega con extremos, sino con dos puntas y el anclaje de Bellingham en la media punta, por lo que poner a Araujo de lateral para defender a Vinicius no tenía sentido.

Araujo y Vinicius discutiendo sobre el penalti señalado.

Xavi, no contento de meter la pata desde el inicio, no supo reaccionar durante el encuentro, y de esa forma llegaron los 4 goles del Madrid. Araujo, por su parte, fruto de la desesperación de no saber qué hace en el lateral, protagonizó su peor partido como culé, provocando un penalti y acabando expulsado por doble amarilla.

El Barça, de mal en peor

Tras una primera parte desastrosa en defensa, pero con oportunidades en ataque, el culé esperaba ver una reacción conjunta del equipo en la segunda mitad. Lo que nos encontramos fue un equipo que, o se pensaba que iba ganando, o pensaba que había partido de vuelta, ¡Qué parsimonia! Todo esto viene, y según Javi Miguel del Sport, de un bloqueo mental de Xavi durante el descanso. No supo reaccionar al baño del Madrid y no transmitió nada a los jugadores, quiénes no sabían como dar la vuelta al marcador.

Una muestra de la mala dirección de plantilla de Xavi y su staff, fue el no hacer cambios a la media parte con 3-1 (y de milagro) en el marcador. Teniendo jugadores diferentes como João Félix o Lamine Yamal, y hombres que sienten el escudo como Fermín o Héctor Fort, Xavi prefirió seguir con los mismos once. Decisión totalmente errónea.

Hasta el minuto 60 tuvimos que esperar a ver nuevas caras en el campo, y ya con otros 15 minutos tirados a la basura, además de los primeros 45 minutos. Ayer Xavi mostró su poca mano dura durante el encuentro, no fue capaz de cambiar cosas antes ni durante el encuentro. Se vio un entrenador ciñéndose a su plan de partido, plan que demostró ser una auténtica birria viendo el resultado final, sin nuevas ideas que aportar en el transcurso de la final.

Los defensas del Barça incrédulos tras recibir el segundo gol.

¿Hasta cuándo, Xavi?

Muchos culés se preguntan, ¿hasta cuándo hay que soportar este Barça? No ha habido dos partidos seguidos esta temporada donde hayamos visto al Barça, y ya no comparándolo con el Barça de Guardiola, no hemos visto ni tan solo el Barça de Valverde. Un caso que acabó con el vasco cesado tras perder en la semifinal de la Supercopa de España, parecido al caso Xavi, pero por el momento, con diferente resultado.

Robinson "Xavi" Crusoe está solo en esto. Ya no le quedan más apoyos morales, ni tan solo del presidente Laporta, quien hace ver que aún confía en él, aunque todos sabemos que si la situación económica no fuese la que es, Xavi estaría fuera. Ni el más Cruyyfista, ni el más Guardiolista, está ya al lado de Xavi, básicamente porque Xavi no es capaz ni de acercarse al ADN Barça que él tanto quiere practicar.

Y aunque el foco apunta a Xavi Hernández (más que merecido), que nadie se olvide de los jugadores, quienes no mostraron ni un ápice de orgullo ni pasión de lo que una final requiere. Muchos de ellos están opacados por la figura de Xavi, pero muchos de ellos han perdido ya la confianza de la mayoría de aficionados, y cuando eso pasa en un club como el Barça, mejor que den un paso al lado.