Ancelotti: "Estoy en una nube"

Carlo Ancelotti se hizo presente en la sala de prensa del estadio Al-Awwal Park de Riad tras el triunfo del Real Madrid ante Barcelona por la final de la Supercopa de España. El entrenador del ’Merengue’ analizó la consagración de sus dirigidos: “Ha sido una final que queríamos ganar. La hemos ganado con mérito. Hemos empezado muy bien y aprovechamos la línea alta al principio. Hemos encontrado a Vinicius en un estado extraordinario y desde ahí ha empezado otro partido. El Barcelona ha manejado el balón y ha intentado buscar oportunidades. Nos ha costado recuperarlo. Hasta el 4-1 el partido ha sido abierto y hemos intentado controlarlo. Atrás, en la segunda parte el bloque ha estado muy bien y hemos firmado un encuentro muy completo”.

“Somos muy peligrosos porque hay movilidad delante y no tenemos fijos a nuestros atacantes. Esto hace que el rival no pueda fijar la marca. Eso se debe a que Vinicius, Bellingham y Rodrygo se mueven. También tienen ayuda de los laterales y eso crea muchos problemas al rival. Ha sido un resultado rotundo. Hemos marcado dos goles muy pronto y el partido hasta el 4-1 ha sido abierto. Utilizamos más el contraataque y ellos el control del balón. Si pensamos que ha sido un partido fácil nos equivocamos”, añadió para completar su análisis.

Ante la consulta sobre las claves de una plantilla ganadora, el entrenador italiano reconoció que “la clave es el ambiente porque todo el mundo es capaz de generar serenidad y motivación. Todos tienen su papel. Tenemos que ser listos cuando llegue el peligro”.

Ancelotti y Nacho, entrenador y capitán del campeón | Foto: Real Madrid

“Lo estoy haciendo muy bien. El techo es intentar aprovechar este momento, concentrados en lo que viene y seguir trabajando. Me gusta el ambiente donde trabajo. Tengo una ayuda muy importante de mi cuerpo técnico y de mis jugadores. Le tengo mucho cariño también a un club que me apoya y me devuelve el cariño. Estoy en una nube, pero cuando baje de la nube estaréis vosotros para despertarme", respondió Ancelotti a la consulta sobre qué puntaje le pondría a esta etapa suya en el Madrid.

Ya consultado específicamente sobre los pormenores del partido, Ancelotti elogió el trabajo de la figura del encuentro, Vinicius: “Lo ha hecho muy bien en los Clásicos. Me acuerdo del gol en la Copa del año pasado, también en el partido de Liga con un autogol de Araujo provocado por Vinicius. A veces le cuesta más porque Araujo es un defensa de nivel mundial, pero hoy ha buscado muy bien la entrada por dentro y no tanto por fuera”.

"El trabajo de Vinicius es dar ilusión a la gente"

“He quitado a Vinicius por el desgaste, no para evitar problemas. Ha hecho un trabajo físico increíble. Para evitar problemas y porque venía de una lesión le he quitado 10 minutos. Vinicius tiene que hacer su trabajo como lo ha hecho hoy, que es dar ilusión a la gente y títulos al Real Madrid”, continuó el míster, haciendo referencia al encontronazo que tuvo el brasileño con el banquillo rival.

Una de las sorpresas de la noche fue la presencia de Lunin como titular, luego de la floja actuación de Kepa en el derbi madrileño, aunque Ancelotti señaló que fue una titularidad temporal: “Este era un partido para Lunin y en la Liga volverá Kepa”.

Por último, el italiano confesó cuál es su papel como entrenador del Real Madrid: “El papel más importante lo tienen los jugadores y los entrenadores tienen que adaptarse. Tenemos que contar con las características y mantener el papel colectivo de todos los jugadores para que ellos estén a gusto”.

“Tenemos confianza por lo que hemos hecho desde el principio de la temporada hasta ahora. No necesitamos golpes de confianza. Tenemos un equipo muy fuerte y con individualidad de un nivel muy alto y con un ambiente muy motivacional”, concluyó.