Quique Sánchez Flores: "El fútbol de hoy no permite ese nivel de desorden defensivo"

El Sevilla mañana visitará el Coliseum para enfrentar los octavos de final de la Copa del Rey. Tras superar por 1-2 al Racing de Ferrol en la anterior ronda, los sevillistas se medirán al cuadro azulón, el cual está firmando una gran campaña con José Bordalás de nuevo a los mandos. Será un partido especial para Quique, ya que volverá a la que fue su casa durante un poco más de un año. El último precedente no acabó bien para los intereses hispalenses, ya que fue derrotado por 0-3, en el último partido de Diego Alonso como técnico sevillista.

Ante la difícil situación en LaLiga, el equipo puede aferrarse a otra competición, así como lo hizo la pasada temporada. Esta vez no será su torneo, pero sí una competencia que ha ganado en cinco ocasiones y seguro que ilusionaría a una afición que la quieren matar, pero sigue más viva que nunca (se espera que se desplacen una gran cantidad de sevillistas para animar a su equipo). De ello, y más, ha hablado Quique:

Declaraciones

Situación del club: "Sabemos la importancia de cada partido y el cambio de mentalidad no va a venir a través de una competición u otra, sino a través de los resultados. Intentaremos llegar con más ideas y limitando los máximos errores posibles. Todavía no hemos cerrado el partido anterior, a unas horas del próximo".

Goles encajados a balón parado: "Las cosas no pasan porque sí en el fútbol. Todo está muy medido y analizado. Sabemos por qué vienen las cosas. Estamos en una fase de reconstrucción defensiva. El desorden que hay en ataque lo hay en defensa y multiplicado. Reorganizarlo todo se complica mucho. Hay patrones que se repiten y hay que seguir trabajando en ello. Es algo de concienciación y de organización, tenemos que trabajarlo y adaptarnos al cien por cien. El fútbol de hoy no permite ese nivel de desorden".

Ilusionar a la afición: "Todo lo que hacemos va en función de hacer feliz a la gente. La afición cuando se siente reconocida nos lo hace saber, porque están implicados. Pero hay que trabajar para que lleguen momentos buenos. Es cuestión de rigor, de entrenamiento, de avanzar con los jugadores que más te siguen y te prestan atención y trabajar mucho para cambiar la dinámica. Aquí no hay casualidades, si te pasan muchas cosas mal y de forma continuada es porque estás haciendo algo mal".

Quique Sánchez Flores, junto a su ayudante José Luis Oltra. Fuente: Getty Images

Fragilidad defensiva: "La solidez defensiva no tiene que ver con los sistemas. Si saltas bien, si arrancas cuando el balón viene, si saltas al jugador que está de espaldas... se puede hacer con cinco y con cuatro, es cuestión de organización. Ante el Athletic estuvimos decentes, en Ferrol, mejor, y el otro día no me gustó la desorganización, pero no tiene que ver con el sistema".

El Getafe y Bordalás: "Nos conocemos a fuego. Lo pasamos juntos y lo pasamos bien. Vamos a una casa mía donde ahora habrá fuego enemigo. A Bordalás lo respeto mucho y lo he respetado siempre. Nadie se mantiene tantos años por casualidad. Estaba antes que yo. Tienes que tener liderazgo y método. Tienes que tener algo especial".