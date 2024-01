Sheraldo Becker, el nuevo '11' de la Real Sociedad

Sheraldo Becker es el hombre elegido por la directiva de la Real para vestir el dorsal '11' y suplir la salida de Mohamed-Ali Cho. El delantero de 28 años nació en Ámsterdam, Países Bajos, pero se nacionalizó con Surinam, país natal de sus padres. Milita en el Union Berlin de la Bundesliga alemana, actualmente eliminado de la Champions League y a tres puntos de los puestos de descenso. Terminaba el contrato a final de temporada, pero como apuntaba el reputado Fabrizio Romano esta mañana, el acuerdo se estaba ultimando. Se ha cerrado el traspaso en torno a los 5 millones de euros pese a su valor de mercado de 12 'kilos', como señaló anoche Mikel Recalde en Noticias de Gipuzkoa.

Enero es un mes complicado para los txuri-urdines en las recientes temporadas. A los chicos de Imanol Alguacil les cuesta arrancar el año y este curso la afición 'realzale' pone en duda el rendimiento del equipo, pues los resultados de Liga no hacen justicia al gran nivel mostrado en Europa. En el caso de este 2024, que una de tus apuestas de futuro solicite el traspaso tampoco es plato de buen gusto. 'Momo' Cho pidió salir ante la falta de minutos y, según relataron en Radio Marca Donostia, no se presentó al viaje a Málaga para disputar el partido de Copa del Rey. El joven atacante francés de 19 años presionó para marcharse al OGC Niza de la Ligue 1 francesa, descontento por no estar en los planes del técnico oriotarra.

Llega un perfil físico y veloz, pero sobre todo experimentado

Muchos señalan a Roberto Olabe, director deportivo de la Real Sociedad, por el mal planteamiento de la temporada. Se le achaca que solo Hamari Traoré ha rendido entre todos los fichajes de verano. Arsen Zakharyan todavía necesita rodaje, Kieran Tierney no está al nivel esperado y Álvaro Odriozola llegó lastrado por las lesiones. Puesto en entredicho y con la prematura salida de Cho, Olabe apuesta por un futbolista veterano, curtido y con un valor de mercado asequible. La mala experiencia con el francés ha propiciado la decisión de incorporar una piza de impacto inmediato.

Los datos afirman que se trata del tercer jugador más rápido de la Bundesliga en estos momentos. Además, Becker es un delantero físico, quizá sin demasiada calidad técnica, pero con gol. Capaz de jugar tanto de punta como de extremo, su acierto de cara a portería es menor la presente campaña (3 goles y 1 una asistencia en 18 partidos), aunque llegó a firmar 12 tantos y 10 asistencias en el pasado curso 2022-2023. Un efectivo que repercute en el juego y que puede ofrecerle a la Real una capacidad vertical que ha ido perdiendo desde la marcha de velocistas como Portu.

El ritmo de Becker también lo distingue. Su velocidad máxima de 36.57 km/h lo ubica en el tercer lugar entre los jugadores más rápidos de todos los tiempos en la Bundesliga. pic.twitter.com/nP0XWLyBse — Pablo Barea (@pablobare) January 16, 2024

El punto negativo de la operación es que Sheraldo Becker aterrizará lesionado en San Sebastián, aunque regresará al césped en 15 días aproximadamente. No se espera ningún refuerzo (ni salida) más, al menos hasta el mercado veraniego, por lo que quedaría una ficha libre en la plantilla sin tercer portero. Se descartan, por el momento, las opciones de Giovanni Reyna o Edon Zhegrova, así como el futuro de jugadores como Carlos Fernández sigue en el aire. Imanol siempre ha defendido al sevillano, sin embargo, su continuidad es dudosa a causa de sus escasos minutos y constantes problemas físicos. Canteranos como Jon Magunazelaia o Alberto Dadie demostraron en San Mamés que son capaces de ganarse un hueco y cerrar el equipo.