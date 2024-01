Rubén Baraja: "La Copa es especial y será un partido parecido en cuanto a la igualdad"

El entrenador del Valencia habló de las posibles bajas para el partido. Sobre la posible reincorporación de Almeida, sobre la importancia de Diego López, la lesión de Gayá y si Yaremchuk estará disponible. Habló de la plantilla, de las rotaciones y de la ilusión de la Copa del Rey.

Posibles bajas para el partido

Yaremchuk: "Yaremchuk está mejor. Hoy ha completado la sesión y creemos que puede estar".



Almeida: "Está mejor. Esta semana, por momentos, está tocando balón. Tenemos que ir poco a poco y parece que el proceso está bastante mejor y esperemos que siga como hasta ahora y pueda estar con el grupo pronto".

El portugués no juega desde el 1 de Octubre, en la jornada 8 ante el Betis



Diego López: "Él puede jugar en todo el frente de ataque. Es un futbolista con características especiales porque tiene velocidad, continuidad en el esfuerzo, llegada a gol, trabajo, compromiso… es un jugador muy completo. Hizo un gran partido y tuvo recompensa. Siempre le digo que cuando das ese nivel tienes que autoexigirte y mantenerlo. A ese nivel, es un jugador muy importante".

El técnico es conocedor de la importancia del delantero asturiano que marcó un gol y dio dos asistencias ante el Cádiz.

Gayá: "Tuvo un esguince fuerte en la rodilla y son bastante molestos. Ha ido teniendo molestias y soportando ese dolor. Te limita un poco en el aspecto físico, pero ha hecho un gran esfuerzo por estar y competir y es un dolor que tienes que ir llevando hasta que un día se te va. Él es capaz de soportarlo y su aportación está siendo positiva y está disponible, que es lo que todos queremos".

Sobre la plantilla y las rotaciones

Rotaciones: "No es cuestión de rotar o no. Pondremos al equipo más competitivo para el partido de mañana y pasar la eliminatoria".

Mercado de fichajes: "El mercado está abierto y puede pasar cualquier cosa. Tenemos que centrarnos en la competición y mañana jugamos ante el RC Celta. Es una competición bonita y que nos ilusiona a todo. Tendremos que dar el máximo para pasar. En esto es en lo que me centro. No podemos hacer hipótesis. Tenemos la premisa clara de que no hay muchas posibilidades por el aspecto económico. Mañana espero un ambientazo con nuestra gente súper enchufada, capaces de contagiarnos como solamente ellos lo hacen. El equipo tiene esa ilusión de poder hacer un buen partido y de ojalá conseguir pasar. Centrarse en eso es lo que más me motiva".

La ilusión de la Copa del rey

Llegar a la final: "Para tener opciones de la final hay que superar eliminatorias. El RC Celta ha demostrado una mejoría en estos últimos partidos y mañana será un partido igualado y difícil. Ya dije que fue un partido complicado, presionaron bien y fueron intensos. La Copa es especial y será un partido parecido en cuanto a la igualdad. Mañana es un partido que pasas o te vas a casa y ese punto de emoción espero que nos impulse a nosotros".

El técnico sabe las ganas que hay en la ciudad de un titulo, de repetir la hazaña de 2019 donde el cuadro che alzó la Copa en el Benito Villamarín ganando al Barca en la final.