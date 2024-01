El azulón se queda en octavos

Este 16 de enero se disputaron los octavos de final entre el Getafe y el Sevilla. El encuentro tuvo lugar en el Coliseum a las 20:00 horas. No fue un partido en el que ninguno de los rivales tuvieron muchas ocasiones de gol, sin embargo los equipos supieron aprovechar las pocas oportunidades que tuvieron, sobre todo por parte de los de Quique Sánchez que lograron abatir a su rival por un gol a tres, y así hacerse con un puesto en los cuartos de final de la competición.

El encuentro finalizó con el 1-3 en el luminoso a pesar de la igualdad en el marcador, y en el terreno de juego, durante los primeros 45 minutos del tiempo de juego. El Getafe no comenzó el partido de la mejor manera, ya que, en el minuto ocho del partido Sergio Ramos lograba poner con la ventaja numérica a su equipo, 0-1. El equipo azulón no se quedó de brazos cruzados y, en el minuto 23 de la primera parte, Mata lograba empatar el encuentro con un tanto que puso el 1-1 en el luminoso, demostrando que los azulones no se iban a dar por vencidos. Llegó el descanso y el marcador seguía con las tablas que le daba un respiro y ganas de seguir luchando por el pase a cuartos a ambos equipos.

Segunda mitad

Tan solo pasados tres minutos desde el inicio de la segunda parte del encuentro, Isaac Romero consiguió abatir la portería rival y así poner, una vez más, al Sevilla por delante en el luminoso, 1-2. El Getafe no pudo hacer mucho para evitar que, en el minuto 55 del segundo tiempo, Isaac Romero, volvió a llegar a la portería de los azulones y lograra anotar el tercer para su equipo, 1-3. Este gol sentenciaba el encuentro y lograba desinflar al equipo azulón que poco pudo hacer para intentar remontar el encuentro. Después de algunos cambios por parte del Getafe para oxigenar e intentar remontar el encuentro, el cuadro de Bordalás continuó luchando por intentar remontar el marcador, pero no les fue posible. En esta segunda mitad fue cuando se vieron las primeras cartulinas amarillas del encuentro, comenzó en el minuto 74 dirigida a Nianzou, cinco minuto después, una amonestación para Mata que ya se encontraba en el banquillo, y en el descuento a Marcao por perdida de tiempo. El Sevilla se mantuvo firme para mantener el resultado que le abría un hueco en los cuartos de final y , aunque el Getafe lo intentó, no pudo remontar el encuentro, viendo como se cerraba su pase para cuartos en este encuentro ante el equipo sevillano.

Mata tras celebrar el gol con sus compañeros // Fuente: Getafe CF

Lesionados

Durante los 90 minutos del encuentro, el Getafe no resultó con ninguna baja que le impidiera contar con todos sus jugadores en el terreno de juego. Sin embargo, el Sevilla tuvo que realizar dos cambios obligatorios por las lesiones durante el tiempo de juego de un par de sus jugadores. Por un lado se lesionó Isaac Romero, el jugador del doblete en el encuentro tuvo que ser sustituido en el minuto 70 por Mariano debido a una lesión. La misma razón por la que tuvo que ser sustituido su compañero Djibril Sow que fue sustituido en el minuto 80 del encuentro por Agoumé.

Jaime Mata ha pedido disculpas por el encuentro: "Pedimos disculpas, toca levantarse y a por lo siguiente". También se le ha preguntado a Luis Milla, quién ha comentado: "Queda mucha temporada, tenemos con la buena dinámica en LaLiga", con estas declaraciones dejaba claro que LaLiga van a lucharla con todo y mostraba confianza y esperanza por conseguir un buen puesto al finalizar la temporada en LaLiga. En este encuentro se finalizó el sueño copero del Getafe que, aunque lo luchó con todas sus ganas, caía, una vez más en la Copa del Rey, ante el Sevilla. A lo largo de toda su historia el equipo de la capital andaluza se le ha resistido, esta vez se pudo hacer historia, pero no pudo ser a pesar de la lucha constante del Getafe. El cuadro de Bordalás deberá seguir luchando para poder llegar a vencer a este rival que tanto se le atraganta en la Copa de su majestad el Rey.