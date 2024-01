Ancelotti: "No cuenta lo que ha pasado en partidos anteriores"

Carlo Ancelotti se hizo presente en la rueda de prensa en la previa a otra edición del derbi madrileño. Luego de lo que fue el triunfo de los ‘Merengues’ en la Supercopa de España, los de Ancelotti se volverán a enfrentar con los dirigidos por Diego Simeone por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Rey.

El entrenador del Real Madrid declaró que “el equipo está bien, pero mañana tenemos otro partido complicado y muy difícil. El Atlético ya lo demostró en el partido de la Supercopa, que nos llevó a una prórroga en un partido igualado. Mañana será más complicado porque juegan en casa y en su estadio lo están haciendo muy bien. Jugará el mejor equipo posible teniendo en cuanta el viaje y el cansancio”.



“No hemos trabajado en posibles provocaciones del rival porque tenemos que pensar que jugamos contra un rival muy fuerte y estoy convencido de que va a ser más complicado que en la Supercopa. Es otro título y es un partido que van a jugar dos equipos que pueden ganar la Copa del Rey. Esto engrandece la eliminatoria, que es directa y a un partido. Queremos hacer lo máximo para ganar”, añadió el míster italiano.

"Me gusta el ambiente que hay en este club"

Justamente, hablando sobre el antecedente inmediato de la Supercopa, Ancelotti apuntó que “cada partido es distinto y mañana es una eliminatoria, no un partido de Liga. Hay que tenerlo en cuenta también. Puede que haya prórroga o penaltis. Lo que ha pasado en los partidos anteriores, mañana no cuenta”.



“Me gusta el ambiente que hay en este club y en este vestuario. El éxito es el ambiente sereno, un grupo motivado y un fuerte espíritu de equipo. Además, hacemos un buen juego, somos sólidos y con las ideas claras. Son los tres componentes que te permiten tener éxito: ambiente motivado, fuerte espíritu de equipo y hacer un buen juego”, reconoció el entrenador sobre los 21 partidos que acumula el Madrid sin derrotas.

El Madrid quiere seguir en el camino ganador | Foto: Real Madrid

“Con no ganar el derbi mañana ya bajaría de esa nube. El peligro llega cuando no consigues lo que quieres. Ahí debes estar listo y preparado. Es una racha muy buena y no sé cuándo parará, pero lo hará. No podemos ganar casi todos los partidos. Cuando eso pase, debemos salir rápido del momento difícil”, continuó.

Mucho se habló sobre si el Atlético haría pasillo de campeón a su rival, pero el ‘Cholo’ negó rotundamente esa posibilidad y Ancelotti no se sorprendió: “Respeto la decisión de cada club. Si lo hacen es perfecto y si no lo hacen también. No le doy mucha importancia a esto. Cada uno hace lo que quiere y el Real Madrid hace las cosas de distinta manera. No me meto en esto. Si nosotros podemos elegir, elegiremos lo mejor para nosotros”.

"No le doy mucha importancia al pasillo de campeón"

En cuanto al estado físico del equipo, el italiano reconoció que “hemos temido muchas lesiones y hemos aguantado porque tenemos una plantilla muy completa y una intensidad y competencia alta en los entrenamientos. Eso nos permite tener una condición física buena”.

Rodrygo era una de las incógnitas para el duelo a desarrollarse en el Cívitas Metropolitano, pero Ancelotti brindó tranquilidad al respecto: “Necesitaba un día más de baja intensidad. Está en una buena dinámica y ha sido determinante en los dos partidos de Supercopa, sobre todo ante el Atlético. Está volviendo a jugar a su mejor nivel. Para mañana está bien y todo el equipo está disponible. Lucas Vázquez vuelve el viernes”.

Quien también se llevó elogios, y no es para menos tras su actuación ante Barcelona, fue Vinicius: “Ha vuelto a su mejor nivel después de la lesión. Está aprendiendo a jugar un poco más por dentro y eso le hace aún más peligroso y menos previsible que jugando por fuera. Combina muy bien con Rodrygo y me ha gustado más lo que ha hecho que los tres goles”.

Por último, Ancelotti hizo referencia a la situación de Xavi en el Barcelona: “No he puesto contra las cuerdas a nadie y a todos los entrenadores les respeto lo máximo porque es un trabajo muy complicado y sabemos muy bien que cuando las cosas no salen bien el responsable es el entrenador. Le deseo lo mejor y tiene todas las herramientas para hacer bien su trabajo”.