Hannibal Mejbri: "Vengo a ayudar, a aprender y a coger experiencia"

El Sevilla está siendo uno de los equipos más activos en esta ventana de transferencias. Tras la llegada de Lucien Agoumé para reforzar el centro del campo (cedido, procedente del Inter de Milán) tras el puesto que dejó vacío Fernando, ha llegado Hannibal Mejbri. El jugador, cedido por el Manchester United, también se desempeña en el mediocampo, pero en otras condiciones ya que posee aptitudes más ofensivas.

El franco tunecino ha disputado diez encuentros en la presente campaña, anotando un gol ante el Brighton. No disponía de los minutos que requería y deseaba, por lo que rechazó ir con Túnez a la Copa África para resolver su futuro. Tras una disputa con el Everton para hacerse con sus servicios, el jugador decidió recalar en LaLiga Santander y en el Sevilla para continuar su evolución.

Hannibal Mejbri

Primeras horas: "Estuve viendo el partido en el hotel, me hizo feliz ver al equipo ganar y clasificarse para la siguiente ronda. Hoy ha sido mi primer entrenamiento, todo ha ido bien aunque creo que he traído la lluvia desde Manchester. He conocido a los compañeros y estoy listo para jugar".

Definición de sí mismo: "Soy un centrocampista que puede defender, atacar, marcar, presionar... Puedo hacer muchas cosas y ayudar al equipo en muchos aspectos. Hemos hablado con el entrenador, he visto y entendido lo que me pide a nivel táctico, pero lo importante es estar juntos porque tenemos un gran grupo y solo podemos ir hacia arriba".

Elección de venir al Sevilla: "El Sevilla es un gran club. Aunque ahora esté viviendo una situación complicada, vamos a remontarla. Tengo confianza en los jugadores y en el staff y, como ya he dicho, el proyecto me ha gustado mucho, el fútbol español también y el domingo cumpliré 21, así que vengo para aprender y coger experiencia".

Hannibal Mejbri posando de espaldas. Fuente: @SevillaFC

Referencias externas sobre el club y la ciudad: "Hablé con Martial y con otros jugadores que han jugado en esta liga. Solo me han dado buenas palabras de vosotros, me han dicho que la ciudad es magnífica y que me iba a adaptar rápido".

Comparaciones con Ben Yedder: "Conozco la historia de Ben Yedder aquí. Me hace ilusión que un franco-tunecino lo hiciera bien aquí y ojalá pueda recibir el mismo apoyo y el mismo cariño".

Jugador favorito: "Mi jugador preferido es Iniesta. También Zidane. No digo que juegue como ellos, pero les he admirado y ojalá empezar aquí una gran carrera como la suya".

Víctor Orta

Valoración del jugador: "Lo conozco desde hace tiempo, lo vimos desde que estaba en el sub-18 del Manchester United durante mi periplo en Inglaterra. Ha ido creciendo, ha sabido manejar los procesos madurativamente. Con 16 años pagaron por él 10 millones de euros, lo que es incluso un récord. Y tenemos una opción de compra, algo que siempre te asegura que, si el jugador rinda, podamos hacer un esfuerzo para comprarlo".

Valoración del mercado hasta ahora: "Estoy moderadamente satisfecho. Había mucho de lo que pusimos en el papel con el presidente a día 20 de diciembre que ha pasado, lo que no ha pasado ha sido fuera del control del Sevilla. Estoy realmente satisfecho con el mercado y todavía es día 17, que a nivel de tiempo se cierran las operaciones el día 30 y pudimos cerrarlo antes y todavía estando activos para poder intentar mejorar el equipo y darle más herramientas al cuerpo técnico".

Matizó las palabras de Quique sobre el 'no conocer la plantilla': "Él no se refiere al conocimiento como tal, sino a detalles, situaciones contractuales... ya se está actualizando, porque hay cosas que se le escapan ya que está centrado en entrenar y preparar los partidos. Quique potenció desde el primer momento nuestro modelo de trabajo y me parece una manera de trabajar sinérgicamente con él, los directores deportivos estamos para enriquecer el trabajo de los entrenadores, estar a su servicio".

Orta con Mejbri en su presentación. Fuente: Getty Images

Posibilidad de presencia sevillista en los Juegos Olímpicos: "hablo con Santi Denia bastante y es verdad que sigue mucho a nuestros canteranos, ya lo hizo también con la sub-21 y estoy seguro que habrá jugadores en esa prelista porque sé que nos sigue mucho y nuestra relación personal nos hace intercambiar información que espero que sea útil".

Situación de Isaac Romero: "Hemos suscrito un nuevo contrato cuando Isaac Romero ha subido al primer equipo. Tomamos una decisión conjunta presidente, director deportivo y entrenador. Igual nos habremos equivocado, acertado... pero nadie tiene la bola de cristal para saber qué hubiera pasado con Isaac, fue una decisión que se tomó y a partir de ahora se puede ver el vaso medio lleno al tomarla ya que pertenece de forma oficial al primer equipo".

El momento de Rakitic: "Conozco a Iván desde hace un montón de años, tengo una relación estrecha con él y tiene la experiencia de saber que el fútbol tiene estos altibajos, estos momentos difíciles. Creo que él sabe cómo gestionar estas cosas, aquí llegó y relanzó su carrera cuando vino de Alemania y estoy seguro de que podrá sumar y aportar al equipo".