Martin Hongla debutó de nuevo con el Granada ante el Betis, el sábado pasado, y fue sancionado con dos partidos por indisciplina. Este jueves ha sido presentado ante la afición y ha dado una rueda de prensa junto al director deportivo Matteo Tognozzi.

Nada más comenzar la rueda de prensa, Matteo y Martín Hongla dieron un mensaje cada uno: “Es un fichaje importante para el club. Martin ha demostrado querer volver, era titular en el Verona y agradezco su interés. No ha sido una negociación fácil. Agradezco a Sophia el esfuerzo que ha hecho, y a Alfredo por venir conmigo a Verona”. Hongla, por su parte, comentó lo siguiente: “Estoy muy ilusionado porque tengo a mi familia aquí conmigo. Me sorprendió la sanción, siempre tengo respeto por los árbitros. Para mí Granada me lo ha dado todo. Cuando recibí la oferta de Granada no lo pensé. Tengo el club en mi corazón y siento estos colores”.

Hongla deseaba volver al Granada

Sobre lo que paso en el túnel de vestuarios del Betis Hongla comentó esto: "No me gusta mucho hablar de estas cosas, pero me sorprendió mucho porque puede ser que después del partido estás frustrado y entras en el túnel, hablas con un compañero, no sé que entendió el árbitro. Solo quiero decir que no es una falta de respeto porque yo respeto a todos los árbitros y creo que va a ser la primera vez que empieza unas cosas así y yo tengo respeto siempre por los árbitros y todo. Me duele mucho dejar a los compañeros solos”.

Sobre la oferta del Granada, Hongla dijo esto : "Cuando he recibido la oferta del Granada no me lo pensé, tenía muchas ofertas, pero al Granada lo tengo dentro del corazón y siento los colores, por eso ha sido tan fácil tomar la decisión de volver".

"Para mí Granada es un club que me lo ha dado todo. Cuando llegué de África por primera vez fue el equipo que me dio la oportunidad de llegar a donde estoy ahora", destacó.

Sobre las diferencias con su anterior etapa y la salvación, Hongla apuntó lo siguiente: “Creo que hay mucha diferencia porque cuando llegué era un niño y estaba jugando con el segundo equipo y creo que el Granada es un club que siempre tiene que estar en Primera división, porque creo que tenemos mucha posibilidad de poner el equipo arriba porque tenemos un buen grupo y a mí no me interesa lo que se hable en las redes sociales porque hasta que no estemos descendidos matemáticamente, no se puede decir que está en Segunda división“.

Sobre cómo ha evolucionado como jugador indicó esto: “Hay muchas diferencias. Cuando llegué era casi un niño, estaba jugando con el filial, pero la clave ha sido el trabajo. Salí del Granada para ir a otro club, pero ahora ya tengo la experiencia suficiente para ayudar al equipo a mantenerse en Primera".

Sobre el vestuario, Hongla dijo lo siguiente: "Me he encontrado un grupo muy unido, es una familia. Estoy muy contento por volver a casa".

Matteo sobre los fichajes

“Nos sorprendió lo que publicó Botafogo porque hay más opciones para Manafá. Coppola no es objetivo del Granada. Pellistri puede gustar al técnico por su posición y características. André es portero del Granada y estamos contentos con él. Si sale, traeremos otro portero” , comentó Matteo.

Sobre la sanción de Hongla y Petrovic dijo esto: “Estamos sorprendidos por la sanción porque Martin es muy respetuoso, habéis leído en el acta lo que ha pasado y me parece una sanción excesiva y, obviamente, vamos a hacer lo que podamos para que cambie la sanción. Petrovic tenía ilusión de jugar más minutos y vino a mi despacho para pedir salir. Es una cesión con opción de compra”.

Le preguntaron acerca del caso Líbero, pero el italiano no quiso responder alegando que lleva poco tiempo aquí y no conoce bien el caso.

Sobre fichar un ariete más sí comentó esto: “En este momento me parece qur tenemos bastantes delanteros. Tenemos límite de plantilla y vamos a ver si salen otros jugadores, cómo remplazarlos, pero estoy bastante contento de los jugadores ofensivos que tenemos, son los adecuados para el objetivo que queremos lograr“.