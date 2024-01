Cuesta creer que de la noche a la mañana un equipo y una plantilla pueda cambiar tanto. Pocas son las veces que se ha visto que un equipo en cuestión de tres años tenga una plantilla ganadora a una tan perdedora. Ni en las estrategias peores trazadas ni en los peores proyectos planteados existe un bajón como el que ha dado el Sevilla. Ya no sólo por los números. En ocasiones los números e incluso los resultados finales engañan e incluso sirve de tapadera de la verdad. Véase la UEFA de 2023, que fue una representación del mito de la caverna, donde los que manejaban los hilos querían hacer creer que la situación, al lograr la consecución de la séptima UEL, no era tan tan mala. Quizá incluso consiguieron colarle el relato a algunos por lo que parece. Ese logro sólo sirvió como velo a un problema muy grave, la presencia de jugadores cuya etapa estaba ya finalizada.

A algunos se le encontró salida, como fueron Tecatito Corona, Papu Gómez, y cedidos como Idrissi. Bueno, más que salida, se encontró un acuerdo para darles la carta de libertad. De otros no son capaces de desprenderse de forma definitiva ni con ácido, jugadores que jamás han triunfado pero siguen formando parte de la entidad como Ludwig Augustinsson o Thomas Delaney, que se encuentran cedidos en sus clubes. Y otros tantos, más de los que algunos creían en su momento, siguen en el club con una aportación anecdótica o incluso nula.

Es tanta la dificultad por quitarse de encima jugadores que son más bultos que otra cosa, que Víctor Orta tuvo que echar mano en varias ocasiones de las rescisiones de contrato. Ya casi ni se negociaba con otros clubes, se veía más viable la opción de cortar el mutuo acuerdo que unían a esos futbolistas con el club que esperar a ver si alguien pasaba por caja, algo difícil que sucediese. La masa salarial creciendo cada año, el equipo necesitado de fichajes y nuevos aires, y las fichas abarrotadas y sin saber de donde sacar para inscribir a las posibles nuevas caras. El Sevilla estaba destinado a la catarata de rescisiones producidas fruto de un pésimo trabajo en el pasado.

Víctor Orta en una rueda de prensa del pasado mercado veraniego | Foto: Gettyimages

La labor de Víctor Orta

A Víctor Orta le están rodeando las críticas, pero la justicia se debe impartir con todos de forma equitativa. El ex director deportivo del Leeds en su primer año no ha sido perfecto. Nadie en el Sevilla lo es ahora mismo. Algunas decisiones como firmar a Mariano Díaz el último día de mercado o su fuerte apuesta por el fracasado proyecto de Diego Alonso han manchado su trabajo. Sabía a lo que se arriesgaba y aún así, lo hizo. Otros le achacan también la culpa de vender a Bono y fichar a un suplente, o lo que es lo mismo cambiar un titular por alguien que no lo iba a ser. Pero cuesta pensar que esta decisión no fue tomada con el entrenador que comenzó la temporada, José Luís Mendilibar, el cual tenía preferencia por Marko Dmitrovic y lo veía como titular en la plantilla que por entonces dirigía.

La cuestión es que Orta realizó mucho trabajo: rescisiones, fichajes, bajada salarial bastante cuantitativa... Pero se quedó corto. Al menos en salidas. Puede que por tiempo, puede que por obstáculos de voluntades de todas las partes implicadas. Pero, lo cierto es que, a Enero del 2024, permanecen en Nervión jugadores que no se entiende siquiera que llegasen a pretemporada.

Joan Jordan, de héroe a villano

Joan Jordán hace tiempo que perdió todo el amor de la grada. Lejos quedan los tiempos donde se rumoreaba un interés del Arsenal en su primer año y los aficionados rojiblancos tasaban al catalán en 35 millones. Qué cosas. Si a esos mismos aficionados le preguntamos ahora, más de uno regalaría al canterano perico. Sus últimos dos años no hay por donde cogerlos. Por mucho que se empeñe en hacer lo blanco negro, la realidad es que su nivel está a una distancia casi insalvable de ser un jugador válido para un equipo serio. Para rematar la faena, en las últimas semanas mientras sus compañeros disputaban partido tras partido tratando de revertir la situación, algunos como Sow lesionados incluso, él se ausentaba por una simple contusión. Si lejos está su nivel, más aún su compromiso. Hasta Mendilibar, entrenador que le sacó su mejor nivel en el Eibar, se dio cuenta de que el catalán aportaba muy poco, y apenas tenía ya presencia con el vasco.

Joan Jordan en su último partido frente al Girona | Foto: Gettyimages

Rafa mir y su inconsciencia de su ser

Otro que aprovecha para tirar darditos al club siempre que puede es Rafa Mir. Es posiblemente el delantero menos querido de la última década por la grada. Decía hace algunos días Alonso Rivero de 'Relevo' que "el problema de Rafa Mir es que no sabe que es Rafa Mir". Y no hay frase que lo defina mejor. Sus números son impropios de un club de primera y por mucho que diga ha disputado ya una cifra que ronda los 20 encuentros, con más minutos o menos, a veces de titular y otras de suplente. Y en todo eso ha anotado tres goles. Para el murciano es una cifra digna de sacar pecho y exigir más presencia en el terreno. Unos pensamientos muy quijotescos, pues se aleja mucho de la realidad. Eso sí, podrá perder el olfato goleador, pero a las redes sociales no le pierde vista, pues siempre que puede responde a aficionados con comentarios cargados de sarcasmos, dejando caer mensajes como que tiene "más minutos en la cocina que en el campo". Quizá eso se deba a que hasta un canterano recién subido de cuarta división al primer equipo lleva en cinco partidos más goles que él en unos cinco meses.

Rafa Mir en el encuentro contra el Athletic Club de Bilbao | Foto: Gettyimages

Januzaj, la ficha ocupada más inservible

Y de todos esos jugadores que el club intentó quitarse de en medio por ser inservibles para la idea de plantilla que tenían, quedaron algunos restos, como Adnan Januzaj. El belga veía cómo a compañeros suyos les iban rescindiendo el contrato uno a uno y no había que ser muy listos, era cuestión de sumar uno más uno para saber que uno de los siguientes iba a ser él. Entonces se adelantó a acontecimientos y fue claro con los directivos, él no iba a poner ninguna facilidad para recibir la carta de libertad. Todo lo que no fuese que el club le depositase el 100% de lo que le debería, es decir, tres años de sueldo (unos 15 millones) le desagradaría y por tanto se encargaría de llevarles a juicio. En consecuencia, dirección deportiva y directivos se vieron en una tesitura que sólo tenía un destino viable. El club no podía abonar al extremo la cantidad que le correspondería, pues económicamente sería inviable y además, haría muy difícil e incluso imposible fichar a más jugadores que hacían falta. Por tanto y, hasta última hora que se esperó a ver si sonaba la campana y alguien se interesaba en él, se le dio ficha.

Pero su aportación hasta ahora refleja lo evidente, que esa decisión no fue tomada porque se creyese en las habilidades del jugador, sino porque no quedaba otra opción. Sus minutos son escasos y su contribución inexistente. Cero goles, cero asistencias y cero motivos para creer en él. Sin embargo, esto lastra aún más la posibilidad de darle salida. ¿Con qué cara le vendes a un jugador a otro club, sin que este haya hecho nada en cinco meses? Tan sólo sus partidos en Turquía desde Enero hasta Junio de 2023 pueden abrirle algo de mercado en el país otomano. Pero poco más.

Adnan Januzaj en el último partido que disputó con la camiseta sevillista | Foto: Gettyimages

Y como estos hay muchos más que estorban más que contribuyen. Y el problema está en no saber dar un paso al lado. Como se suele decir, "o aporta, o aparta". Estos futbolistas no hacen ni una cosa ni otra. Sólo Fernando Reges tuvo la caballerosidad y la categoría de dar un paso al lado al ver que su aportación estaba siendo mínima y que su ficha podía ser usada por alguien más joven y mejor. Muy propio de un señor como Fernando Reges. También Iván Rakitic, una leyenda que ha tenido que quitarse de en medio pese a querer aportar porque es necesario disponer de fichas libres para realizar fichajes de última hora. El resto, sólo trabajan como actores. Actúan haciendo pensar que se dejan la vida para revertir la dinámica, se dan golpes en el pecho y envían mensajes por las distintas plataformas como instagram. Pero luego no son capaces de ver que sobran, que lo mejor para todos es separar los caminos y que por un lado el equipo disponga de fichas para reforzarse para llevar al club donde merece y por otro, ellos consigan los minutos que en Sevilla no tienen.

Este es el problema de regalar los años de contrato y los ceros en el sueldo como si fuesen caramelos en las cabalgatas de los reyes magos. Monchi es una de las figuras más importantes de la historia del Sevilla FC, tan verdad es esto como que en los últimos años ha cometido graves errores que han llevado, junto a otras cosas, a esta situación. Traer a Januzaj gratis el último día de mercado y darle cuatro temporadas y unos cinco millones de euros por cada una de ellas, no es coherente. Firmar a Rafa Mir por 12 millones y seis temporadas cuando aún no había ni explotado en un equipo de champions, tampoco. Y mucho menos aún renovar a Joan Jordan sólo por lo sucedido en aquel derbi copero, pues el centrocampista no se puede decir que, en ese momento, estuviese ganándose la renovación por rendimiento. Y todo sin olvidar otros actos como traer a jugadores como Dolberg, Augustinsson, Idrissi... con contratos y sueldos también elevados para los jugadores que eran y son, o sacar en un mismo verano a una de las mejores pareja de centrales de toda Europa para no traer sustitutos de garantías. A algunos aún no les cuadra dónde están los millones de algunas ventas.

El resumen de todo esto es fácil. Jugadores que hoy por hoy están acomodados. Tienen un sueldo más que satisfactorio, por encima de sus rendimientos. Viven en una ciudad con una calidad de vida bastante notable. Y su contrato les dice que durante unos años deben ser jugadores del Sevilla. A menos que otro club venga, les pague las cláusulas y ellos decidan irse, claro. Algo que no va a pasar. Por tanto, ese sentimiento egoísta e individualista que tratan de esconder con fingidas imágenes y frases de tranquilización y confianza a la grada superan el amor al escudo, el objetivo real por el que deberían de luchar y lo que a día de hoy les importa más bien poco, el Sevilla. Anteponen su bolsillo al bien común. Y cuando todos acaban barriendo para su casa y tirando cada uno para su lado, algo acaba roto, y es un cálculo muy fácil el que hay que realizar para saber quienes salen perdiendo aquí, los que de verdad les duele el escudo, los aficionados.