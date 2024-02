Tras dos partidos sin jugar y las recientes palabras de Ancelotti, parece que el futuro del croata en el Real Madrid se va aclarando. Luka Modric termina contrato el 30 de junio de este año tras renovar el verano pasado. Si bien, si la renovación llegó in extremis, este curso parece que no será igual, ya que cada vez está más claro que no va a producirse.

Situación actual

Si pensamos en los últimos años del Real Madrid y en todos los éxitos que ha logrado el club blanco hay nombres que son indiscutibles, como el de Luka Modric. El centrocampista, de hecho, es de los pocos supervivientes de esa generación que le dio al Real Madrid las tres Champions seguidas, entre otras gestas. Modric, a sus 38 años, está jugando su decimosexta temporada de blanco, pero su protagonismo no es el mismo que hace unos años.

Si la temporada pasada su protagonismo ya fue escaso, por la irrupción de los jóvenes y la llegada de nuevos fichajes, esta campaña es aún menor. De hecho, no empezó con buen pie y su rendimiento en los primeros meses dejó mucho que desear.

En el último partido contra Las Palmas, Ancelotti apostó por Ceballos en lugar de Luka Modric, lo que hace indicar que el protagonismo del croata ya no es el que era. El partido anterior a este encuentro fue contra el Almería y el centrocampista internacional con Croacia tampoco disputó ningún minuto. Si bien, antes no era de extrañar que cuando algún partido se atascaba más de la cuenta, Modric fuera uno de los primeros cambios.

En el conjunto global de la temporada, Luka ha sido suplente en 17 ocasiones y solo ha disputado el 42% de los minutos. Acumula en sus piernas 1250 minutos, el 15ª del equipo con más participación. Por compararlo con algún jugador, solo ha disputado 50 minutos más que Lunin. Esto, sumado al sorpaso de Ceballos, entre otros, demuestra que algo pasa con el croata.

Contra el Getafe ha vuelto a ser titular

Contra el Getafe volvió a ser titular y, además, jugó los 90 minutos. Algo que no pasaba desde hacía varios partidos, si bien no parece que sea un cambio en la situación del croata ni que vaya a ser una constante a partir de ahora.

Ancelotti pone la pelota en su tejado

Carlo Ancelotti fue preguntado por el croata tanto en la rueda de prensa posterior al partido contra Las Palmas como en la previa del partido contra el Getafe.

En la primera, llamó la atención que por segundo partido consecutivo no solo no jugara ni un minuto sino que ni siquiera calentara. Ancelotti dejó claro con sus palabras el profundo respeto que le tiene a Modric y la leyenda que es: “Modric no calentó porque no lo hago cuando no estoy seguro de que vaya a jugar. Tengo que respetarlo. Cuando tengo dudas prefiero que no caliente”.

En la rueda de prensa previa al partido contra el Getafe del 1 de febrero a las 21h, a Ancelotti le preguntaron por la renovación del croata, pero el técnico no se mojó. De hecho, el entrenador blanco dejó la pelota en el tejado de Luka: “Es una leyenda del fútbol y de este club. Las decisiones para la próxima temporada las tendrá que tomar él”.

Por lo tanto, no se sabe a ciencia cierta si el futuro de Modric está cerca o lejos del Bernabéu, si bien todo apunta a que el croata puede estar viviendo sus últimos meses de blanco.