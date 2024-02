Carlo Ancelotti se presentó en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid y analizó la tercera edición del derbi madrileño en lo que va de este 2024. En esta ocasión, los ‘Merengues’ y el Atlético de Madrid se enfrentarán por la jornada 23 de LaLiga.

“Es otro partido importante. Nos hemos enfrentado tres veces en poco tiempo y han sido partidos muy competidos e igualados, con un gran espectáculo”, comenzó su análisis el entrenador italiano, a la vez que añadió: "Teniendo en cuenta el valor del rival y la importancia del partido, nos viene bien volver al Bernabéu. Siempre nos ha ayudado y lo va a hacer mañana. Son partidos intensos y con mucha presión. El Atlético y el Barcelona son rivales con calidad individual y una buena organización. Es un nivel muy alto".

En cuanto al golpe que sufrió Rüdiger en la visita al Getafe, Ancelotti apuntó que “ha mejorado mucho en los últimos días. Espero la misma mejoría entre hoy y mañana. Es un golpe en un músculo. Estará en la convocatoria y mañana decidiré si juega o no”.

Si el alemán no llega, el míster confirmó que ya maneja otras alternativas: “Camavinga también puede jugar como central. Saca el balón muy rápido, es veloz y contundente en los duelos. También tengo las opciones de Mendy y Carvajal. Las tres opciones me dan confianza y creo que lo pueden hacer muy bien mañana. El trabajo de central es el más sencillo en el fútbol porque tienes que utilizar más la cabeza que la energía”.

"Determinante no, pero importante sí"

Consultado sobre si es esta una semana determinante para las aspiraciones del Real Madrid en LaLiga, Ancelotti trató de bajar los ánimos: "Determinante no, pero importante sí. Es muy importante sumar puntos en este momento, antes de la Champions League. Son partidos muy importantes y hemos llegado a ellos de la mejor manera que se podía llegar. Tenemos que aprovechar estos dos partidos en nuestra casa para sumar puntos”.



El italiano no tuvo problemas en elogiar a su próximo rival, Diego Simeone, y su experiencia como entrenador: “Es uno de los entrenadores más difíciles porque maneja muy bien el equipo y organiza muy bien los partidos. Es uno de los rivales a los que tengo mucho respeto por la capacidad que tiene de leer los partidos”.



Kroos y Modric, dos de los pilares de este equipo, tanto en experiencia como en nivel futbolístico, también se llevaron elogios de Ancelotti: “(Kroos) tiene unas características importantes para nuestro juego. Maneja muy bien el balón y es muy importante. Modrić jugó un partido espectacular en el manejo de balón contra el Getafe. Eso habla de la fuerza que tiene esta plantilla, sobre todo en los centrocampistas. Tenemos muchas capacidades distintas”.



“Es muy difícil dejar en el banquillo a profesionales que se entrenan bien y trabajan bien, y más a jugadores que han y están marcando una época. Hay que agradecer todo lo que ha hecho aquí. A nivel profesional, tomo la decisión y ya está. A nivel personal, es lo más difícil y te afecta mucho”, añadió Ancelotti, explayándose sobre el volante croata.

Ancelotti piensa en un nuevo derbi madrileño | Foto: Real Madrid





En cuanto a la portería, con un rumor que ha circulado muy fuerte en las últimas horas de que Kepa no continuará en el club, Ancelotti declaró: “Que no han jugado tres partidos seguidos, es un dato que tengo en cuenta. Esto aumenta la competencia y la incertidumbre de los dos. Están los dos motivados y lo están haciendo bien. Mañana habrá otra elección. Los porteros aún no saben quién va a jugar mañana, pero lo que decida no afectará a los próximos partidos. Tienen que estar motivados porque llegan partidos importantes, de Champions League, y rotar les viene bien”.



“Pensamos, tras la lesión de Alaba, que Tchouameni lo podía hacer bien como emergencia en el puesto de central. Lo de mañana es una emergencia absoluta, pero sólo para un partido. Además, Militão volverá antes del final de la temporada. Empieza a estar muy bien”, comentó Ancelotti sobre la decisión de no fichar en este mercado de invierno.



Por último, Ancelotti hizo gala de sus modales y experiencia para evitar caer en la polémica con las declaraciones de Xavi sobre que LaLiga está adulterada: “Soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español. No preguntéis más de esto porque no quiero bajar a un nivel que no es de profesionales”.