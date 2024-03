Cuando preguntas a los aficionados acerca de los mejores técnicos de La Liga todo el mundo se acuerda de Ancelotti, Míchel o Simeone, sin embargo, la gente se suele olvidar del siempre infravalorado Ernesto Valverde. Sin hacer mucho ruido, el técnico extremeño ha conseguido volver a hacer competitivo al Athletic en su tercera etapa como técnico. En la actualidad el conjunto vizcaíno es uno de los equipos revelación de La Liga, un equipo que domina todos los registros del juego. Es el tercer equipo menos goleado de la competición y el quinto que más goles marca. Este Athletic va viento en popa para hacer una campaña histórica, a un paso de volver a ganar la final Copa tras derrotar al Atlético en semifinales y en liga a falta de 11 jornadas por disputar se sitúa en posiciones de Europa League y a sólo tres puntos de la Champions. En este artículo analizaremos la metamorfosis llevada a cabo por el txingurri para hacer al Athletic un equipo temible después de mucho tiempo.

Año de transición

Después de su intenso periplo en el Fútbol Club Barcelona, donde le destituyeron en enero de 2020 , se tomó un tiempo sin entrenar para renovar fuerzas. Después de su parón le ofrecieron ser entrenador en dos de las tres candidaturas que se presentaban a las elecciones del Athletic en 2022. Finalmente la candidatura ´´Izan Athletic´´ de Jon Uriarte ganó las elecciones y el txingurri volvió al banquillo del Athletic.

En los primeros encuentros de su nueva etapa dejo ver su intención de dejar de lado el esquema del anterior técnico ,Marcelino García Toral y volver al clásico 4-3-3 o al 4-2-3-1. El inicio del Athletic en la temporada 2022-2023 fue espectacular, los leones ganaban y se divertían a través de una propuesta de juego muy ofensiva dónde Iker Muniain y Oihan Sancet coincidían en el centro del campo. Esto sumado a la explosión futbolística de jugadores como Nico Williams o la efectividad goleadora de Gorka Guruzeta hacia presagiar una temporada ilusionante, había vuelto el rock and roll, sin embargo, a pesar de las buenas sensaciones de los primeros partidos, el centro del campo dejaba muchos espacios atrás, es por eso que en la mayoría de los partidos Valverde sacrificaría a Iker Muniain y formaría un doble pivote con Dani García y Mikel Vesga .

Fuente:Gettyimages

Hasta el Mundial el Athletic acumulaba 24 puntos y estaba en puestos Champions. Después del parón comenzaría la Copa del Rey, competición que hace especial ilusión siempre a la afición bilbaína. Las rondas fueron pasando y el Athletic siguió con paso firme en la competición del KO hasta llegar a semifinales contra el Osasuna; no obstante, como venía siendo habitual en los últimos años, en liga pegaría un bajón. La escuadra bilbaína no conseguía enlazar resultados positivos y fue cayendo en la clasificación en picado.

El juego rojiblanco no era malo, pero no se conseguía tener claridad en el último cuarto de la cancha y materializar las ocasiones, debido a esa racha poco a poco se fue desvaneciendo la posibilidad de entrar en Europa el siguiente año . La Copa parecía la única opción de salvar la temporada, pero un mal partido de ida en el Sadar y un partido de vuelta donde el Athletic no supo aprovechar sus ocasiones dejó a la escuadra de Valverde sin final.

Ya sin la Copa como distracción, el Athletic mejoró los resultados, sin embargo, siempre que tenía una oportunidad para meterse en los puestos europeos lo desaprovechaba. Finalmente, el equipo no consiguió entrar en puestos europeos y en la grada había la sensación que Valverde no había conseguido paliar los problemas de temporadas anteriores en el conjunto rojiblanco.

Fuente:Gettyimages

Vuelta al Rock and Roll

Después de la desilusión que supuso del año anterior no clasificarse a Europa y caer eliminado en semifinales de la Copa, el Athletic se presentó al primer partido de liga contra el Madrid con la novedad de Ruiz de Galarreta en el centro del campo. El equipo sucumbió ante el equipo blanco y dio la sensación de ser el mismo equipo endeble y sin ideas que la temporada pasada solo sumó 5 puntos en las últimas 8 jornadas. Lo cierto es que el partido contra el Madrid fue un partido aislado en esta temporada. El Athletic ha vuelto a encontrar ese rock and roll tan característico a través de su presión asfixiante y como consecuencia ha conseguido grandes resultados esta temporada.

Además, ha encontrado el equilibrio defensivo con la entrada de Prados y Galarreta en el medio del campo. Atrás quedaron los tiempos en los que el Athletic defendía en bloque bajo con dos centrocampistas de corte defensivo y buscaba a la contra a los Williams. Ahora el equipo de Valverde busca al rival desde el primer minuto atacando sin cesar a la portería contraria.

El factor San Mamés

El éxito de esta temporada del Athletic no se entendería sin la mejoría de resultados en su feudo. Los leones han hecho de su estadio un fortín que solo pudo derribar el Madrid la primera jornada de Liga. El conjunto bilbaíno es el cuarto mejor local de la competición. Con un total de 10 victorias, 2 empates y una única derrota. Lejos quedan los números de la temporada pasada cuándo solo pudo ganar en 9 ocasiones en San Mamés y se dejó puntos importantes como contra el ya descendido Elche en la última jornada.

Fuente:Gettyimages

Aparición de canteranos

Es bien conocido el reducido mercado del conjunto vizcaíno debido a su filosofía. Es por eso que ante la imposibilidad de hacer fichajes en el extranjero, el conjunto bilbaíno se nutre especialmente de su cantera. Un año más los mejores fichajes del Athletic han venido de Lezama.

Esta temporada el Txingurri ha hecho debutar cuatro canteranos: Mikel Jauregizar, Unai Gómez, Beñat Prados e Imanol García. Los jugadores formados en Lezama han roto la puerta del primer equipo gracias a actuaciones estelares. Algunos como Beñat Prados ya se han instalado en el once inicial desde la sala de máquinas, donde hace las labores de contención y creación de juego con Galarreta y otros como Jaureguizar y Unai Gómez son habituales siendo revulsivos en la segunda parte, no obstante, Imanol no ha tenido tanta suerte ya que su participación ha sido residual con 390 minutos jugados. La aparición de los canteranos ha supuesto un soplo de aíre fresco para la plantilla, titulares habituales otros años como Raúl García, Iker Muniain o Dani García han visto reducido su participación con la entrada de estas jóvenes promesas.

Fuente:Gettyimages

Inclusión de Iñaki en la banda

Uno de los mayores quebraderos de cabeza de los últimos años del conjunto bilbaíno ha sido la posición de delantero centro. Desde que se retiró Aritz Aduriz nadie había conseguido ese rol de ´´9´´. A pesar de no ser su posición ideal, Iñaki había estado cumpliendo esa función de punta de lanza, sin embargo, la aparición de Gorka Guruzeta ha hecho que Iñaki pueda retrasar su posición al extremo derecho, donde puede explotar todo su potencial. Actualmente está en el mejor momento de su carrera siendo el líder del ataque del Athletic y haciendo una dupla letal por la banda junto a su hermano Nico.

Fuente:Gettyimages

Mejor versión de los jugadores

No es casualidad que muchos de los jugadores de la actual plantilla del Athletic estén en el mejor momento de su carrera. Este éxito se debe gran parte al preparador extremeño que ha conseguido sacar el máximo provecho de la plantilla tanto de suplentes como de titulares.

La verdad es que Ernesto no tiene el marketing de otros entrenadores, no suele dar titulares a la prensa; sin embargo, a la hora de la práctica es uno de los mejores del mundo. Si no, que pregunten en Barcelona, donde ahora se valora su trabajo después de haberlo defenestrado. Ya lo dijo Harvey Dent en ´´El Caballero Oscuro´´: mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte en un villano.