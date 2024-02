Experiencia al micrófono fue lo que eligió el Real Madrid para presentar en la sala de prensa del RB Arena, el día previo al encuentro que allí disputarán RB Leipzig y el Real Madrid, correspondiente a la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Toni Kroos, ni más ni menos, fue quien se sentó y comentó las sensaciones del equipo de cara a la reanudación del máximo torneo europeo: “Hemos pasado el grupo bastante bien y ahora empieza lo bueno, y lo bueno siempre es más difícil. Hace dos años, cuando jugamos aquí perdimos, entonces sabemos que nos espera un buen equipo, muy intenso. No podemos dar ni un poco menos que en los últimos partidos para ganar aquí”.

Consultado sobre su renovación, el alemán contó que “aún no sé qué hacer. Todavía no he decidido nada. Me alegro mucho de que mucha gente quiera que juegue un año más. Es una señal positiva. Me encuentro bien pero todavía no tengo la decisión”.

"Me alegro de que mucha gente quiera que juegue un año más"

En cuanto a los secretos de su gran temporada, Kroos reconoció que “estar motivado es lo más importante. Si todavía tienes las mismas ganas de ganar cosas que hace 10 años es importante. Si no, no llegas a los 34 jugando bastante bien. Y el cuerpo funciona, intento cuidarlo mucho. A nivel físico puedo dar todo cada 3-4 días. Las cosas funcionan bien y siempre es mejor si sale así. Lo más importante es cuidar bien tu cuerpo y tener la misma motivación siempre”.

“He jugado muchas temporadas con mucho éxito. Es muy difícil elegir una, pero estoy muy contento. Soy muy constante en mi rendimiento y estoy contento de seguir jugando bien a esta edad. Todos sabemos que la temporada real empieza en marzo o abril. A ver lo que pasa”, continuó.

Luka Modric, otro experimentado que debe decidir si renueva | Foto: Real Madrid

Sobre la renovación de Modrić, Kroos señaló que “somos dos casos y personas diferentes. Con lo bien que jugamos juntos, en algunas cosas, sobre el futuro, pensamos un poco diferente. Va a ser su decisión, o del club. Yo solo puedo hablar de mi caso”.

También fue consultado sobre su posible regreso a la selección alemana para disputar la UEFA Euro de este año: “Tengo que tomar decisiones y pensar mucho en lo que voy a hacer. Depende de muchas cosas, de cómo me encuentro, de mis planes personales. Siempre he dicho que quiero acabar mi carrera en un nivel altísimo, el más alto posible. Estoy todavía bastante contento con la decisión que tomé hace un año. Ahora disfruto el momento y va tan bien que me deja un poco más de tiempo para decidir. Existe la posibilidad de volver. Pero igual que con la renovación, de momento no lo sé”.

“No sé si somos favoritos, pero claro que somos capaces de ganarla. Tenemos un buen equipo, pero un día malo puede ser suficiente para estar fuera. Es lo bueno de esta competición, hay tanto nivel que es muy difícil de ganar. Normalmente hacemos los mejores partidos contra rivales muy buenos. Nos motiva”, reconoció Kroos en cuanto a si se sienten favoritos para ganar esta edición de la UEFA Champions League.