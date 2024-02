Carlo Ancelotti habló con los medios de comunicación antes del duelo que disputarán RB Leipzig contra el Real Madrid, correspondiente a la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

El entrenador italiano analizó el encuentro: “Llegamos bien. Estamos en una buena racha, en un buen momento. El equipo está ilusionado y motivado. Vuelve la Champions, que es una competición que nos gusta mucho y jugamos contra un rival potente, de calidad y que juega un fútbol de intensidad. Hay que plantear un partido completo en lo defensivo y en lo ofensivo, pero ahí tenemos la calidad”.

Consultado sobre si es la mejor temporada de su carrera, Ancelotti se mostró tranquilo: “No sé si es la mejor. Como racha, sí. En todo este tiempo nunca mis equipos habían perdido solo dos partidos. Veo a un equipo sólido, serio, motivado, con un buen ambiente y con todos aportando sin quejarse. A ver qué pasa. Llegamos a este momento de la temporada bien con todas las dificultades que hemos tenido. Hemos sido capaces gracias al carácter y la calidad de los jugadores”.

Sobre Vinicius, quien reapareció contra Girona en un gran nivel, el técnico señaló que “si es capaz de jugar como contra el Girona es un jugador que marca la diferencia. En asistencias y en continuidad. Siendo un jugador de gran calidad que utiliza mucho la intensidad en el esprint y los regates, lo que destaca de él es la continuidad con la que es capaz de hacer las cosas de manera constante en los 90 minutos. Hay muchos que en la segunda parte bajan el nivel. Esto es lo que más destaca de Vini para mí”.

En cuanto a Kroos, quien también estuvo en la rueda de prensa previa, Ancelotti fue puro elogio: “Es difícil decir que es su mejor temporada. Siempre es la mejor. Su porcentaje de pases hoy es el mismo que hace 10 años y que tenía en el Bayern. Su calidad no ha cambiado, siempre está ahí. Lo que destaca más es que está jugando en un equipo con mucha energía. Su cualidad es el manejo de la posesión y del tiempo. Destaca más por esto. Los jóvenes tienen una energía increíble, pero él se encuentra muy bien".

“La motivación siempre es alta porque me gusta lo que hago y dónde lo hago. Me gusta la plantilla y los jugadores que tengo. Esta es la motivación. Vuelve la Champions, que para el madridismo es la competición más importante, donde este club ha tenido más éxito. Intentaremos hacer lo mismo esta temporada. Vamos a competir y a luchar. No sé si vamos a ganar, porque nadie en este momento lo puede saber, pero empezaremos mañana, que es un partido duro y difícil contra un equipo fuerte”, sentenció Ancelotti sobre las motivaciones de este equipo para buscar su decimoquinta UEFA Champions League.

Ancelotti confía en Brahim y Joselu para reemplazar a Bellingham | Foto: Real Madrid

Sin embargo, la lista de lesionados es muy grande y, en las últimas horas, se añadió ni más ni menos que Bellingham, quien sufrió un esguince de tobillo y se espera que se pierda, al menos, dos semanas: “Nunca pensamos en los que no están. Es justo pensar en los que están. Tenemos que pensar que no está Bellingham, pero hemos ganado sin él 4 de 4 partidos. Los que lo han reemplazado lo han hecho muy bien, como Brahim o Joselu. Es un jugador muy importante, como Courtois y Militão, pero creo que esto ha sido una oportunidad para estar más motivados”.

"Todos los jugadores quieren aportar"

Para resolver estas ausencias, Ancelotti tuvo que recurrir a varios cambios de posición de jugadores, algo de lo que también habló: “Convencer a los jugadores es muy importante. Cuando hablas con ellos vas a entender si quieren o no jugar en esta posición. Casi todos me han dicho que no tienen problema porque tienen en cuenta las dificultades del equipo y quieren aportar. Yo no voy a meter a un jugador al que no le gusta jugar en una posición. Forzar las cosas, nunca, intentar convencer, sí. Tenemos otras opciones que debo tener en cuenta. El Leipzig es muy fuerte en el balón parado y para Brahim esta no es su mejor cualidad, no es un gigante. Carvajal como central ha jugado muy bien. Tengo que pensar”.

Ya enfocado sobre el próximo rival, Ancelotti reconoció que “me preocupa mucho el partido. La preocupación es un aspecto importante para preparar el partido. Una de las cosas más importantes es que han marcado 26 goles en transición. A la contra son un equipo formidable, con delanteros muy rápidos y de mucha calidad. A Olmo lo conocéis muy bien, pero los cuatro están muy bien”.

Por último, el entrenador hizo referencia a la transición generacional que está llevándose a cabo en el Real Madrid: “Está siendo una transición natural, no tenemos que empujarla. Algunas leyendas han salido y otros se quedan. La base de todo ha sido una falta de ego de los veteranos que ha permitido a los jóvenes adaptarse muy bien a esta plantilla y a este club".