En el fútbol, saber lo que va a ocurrir no es posible. Es un deporte tan impredecible que cualquier partido puede sorprender. Y si lo disputa el Sevilla, aún más. En un año donde no sólo ha perdido partidos que a priori eran asequibles, sino que además ha mostrado un gen competitivo casi nulo, absolutamente nadie podría esperar lo visto en esta jornada 23 de liga. Aunque es cierto que en las últimas semanas ya venía luchando más en cada encuentro, nunca acababa de hacer ninguno de ellos de forma redonda y realizar, de principio a fin, un partido como el que han hecho frente al Atlético de Madrid. Sin duda alguna, el Domingo culminaron una semana que empezó con la necesitada victoria ante el Rayo Vallecano y finalizó con el sorprendente triunfo contra los colchoneros.

La importancia de mandar en el área propia...

Hay un lema que dice "No sabes lo que tienes, hasta que lo pierdes". Y el Sevilla ha experimentado en sus carnes su significado. Venía de tener en los últimos años una de las defensas más temidas de Europa. No sólo la defensa, sino también la portería y el centrocampista defensivo. Con jugadores como Kounde, Diego Carlos, Bono, Fernando, Acuña... Logró ser un equipo muy fiable atrás. Desde la marcha de algunas de esas piezas y el bajón en el rendimiento de otras de ellas, pasaron de ser sólidos a ser uno de los equipos más blandos. Y no han sido pocos los partidos donde su rival con muchas menos ocasiones, les ha hecho mucho más daño. Sobre todo esta temporada.

Nyland, celebrando la victoria frente al Atleti | Foto: Gettyimages

Sin embargo, contra el Atlético de Madrid llegó a recuperar ese rostro serio atrás, ese muro que no se había visto en casi ningún momento de la temporada. Sergio Ramos, tras un obligado descanso ante el Rayo por expulsión, ha mostrado su cara más dura en defensa, haciendo sus mejores 90 minutos en lo que va de la 23/24. Badé va recuperando el nivel que el año pasado dio para dar muchos puntos al Sevilla de Enero a Mayo, después de superar las molestias de las últimas semanas. Nyland ha callado bocas y le ha dado la razón a Víctor Orta en su fichaje. No sera Yassine Bounou, pero sus números y sobre todo, sus actuaciones, son espectaculares. De hecho, si sus estadísticas no son mejores es por la mencionada falta de solidez defensiva en otros partidos. Esto y sumado al habitual nivel de Soumaré en defensa, que está dejando barata su opción de compra de 15 millones, da como resultado una defensa que es la base para obtener resultados como el logrado en Nervión esta pasada jornada.

...Y la importancia de dominar en área rival

Tras lograr asentar una sólida defensa, ya hay mucho ganado. Lograr repeler las acciones del rival da sentido a la otra parte del trabajo, la de dominar el área de tu contrincante. Y para ello, hay que tener jugadores efectivos y que generen peligro con lo más mínimo que le llegue. En ese aspecto ha irrumpido un jugador que cada partido enamora más a los suyos, e incluso a los que no son los suyos. Ese es Isaac Romero. El lebrijano anotó otro golazo contra el Atlético de Madrid, siendo inalcanzable para Koke, que le marcaba en el córner, y enviando la pelota al fondo de la red de un cabezazo, imposible de coger para Jan Oblak. Pero no se conformó, y pudo incluso haber endosado un Hat-Trick en 45 minutos si no fuese por una gran parada del guardameta colchonero y un larguero que repelió el esférico.

Isaac Romero en la celebración de su quinto gol en siete partidos que da tres puntos claves al Sevilla | Foto: Gettyimages

Generó constantemente peligro con cada balón que recibía, probó incluso desde fuera del área obligando al cancerbero a realizar una actuación descomunal y fue nombrado MVP del partido, pues con su tanto le dio tres puntos de oro. Pero además, el Sevilla ha recuperado a En Nesyri de la copa África que, aunque esta vez no anotó, trabajó a destajo para conseguir el triunfo dándolo todo para atacar, contraatacar e incluso defender cuando el equipo le necesitaba atrás. Un delantero también muy completo que, en su mejor nivel, le da unos números goleadores muy óptimos. Contando con la aparición en segundas líneas de jugadores como Ocampos, Soumaré, Sow o Suso, la ofensiva del Sevilla tiene argumentos de sobra para engordar sus datos en esta faceta. Sólo deben saber explotar los potenciales de estos futbolistas.

Un alivio en la clasificación

De normal, ganarle a un equipo como el Atlético de Madrid desplegando un fútbol como el disfrutado en Nervión en la noche del último Domingo, es un chute anímico enorme. Son partidos duros de afrontar por la calidad del conjunto indio. Pero si además se hace en el contexto y la situación que se encuentra el Sevilla, además de los resultados que se han dado en la jornada 23, la alegría es doble, o triple. Y es que, con la derrota del Cádiz, del Celta, y el empate del Granada, se ha colocado a 10 puntos de los granadinos, a tres de los gallegos y, lo más importante, a seis de los gaditanos, que marcan los puestos de descensos. No sólo queda ahí la cosa, pues este triunfo supone la primera vez en esta temporada que ganan dos partidos seguidos, los dos complejos además, por lo que emocionalmente les va a dar un impulso que puede influir en la tabla de la competición.

La plantilla celebrando de forma colectiva el importante triunfo en esta jornada 23 | Foto: Gettyimages

Una gestión en los banquillos fructífera

Esta vez sí. Esta vez, Quique Sánchez Flores sí ha realizado una gestión desde los banquillos, de principio a fin, casi impoluta. Un once bastante competitivo, confiando en la dupla de moda arriba y colocando una sólida línea atrás, repitiendo su confianza en el portero noruego. Un control de los tiempos del partido perfecto, posiblemente lo mejor de su dirección en el partido contra el Atleti y uno de los grandes motivos por el que el resultado ha sido favorable a los suyos. Y unos cambios coherentes, necesarios, lógicos y a tiempos correctos. Quizá lo de dar entrada a Joan Jordán en vez de a Mejbri, que no está contando con la confianza del técnico, es lo más reprochable. Pero que una mancha no estropee todo lo realizado. El entrenador sevillista puede y debe estar orgulloso de los dirigidos por él, pero también de sí mísmo, porque casi por primera vez en lo que va de temporada, el Sevilla ha sido un equipo que sabía a lo que jugar, cuándo hacerlo y de qué manera. Ha sido, en resumen, un perfecto gestor de plantilla y tiempos.

Quique Sánchez Flores en el banquillo sevillista ante el Atlético de Madrid | Foto: Gettyimages

Una identidad recuperada

El Sevilla siempre se ha caracterizado por ser un equipo que da mucha guerra a todos los equipos, incluido a los grandes. Sobre todo, en Nervión. En su casa, los rojiblancos siempre han sido un equipo duro de doblegar, haciendo un fortín de su templo donde el ambiente generado empujaba a los jugadores a sacar fuerzas de lo más profundo para hacerse grande contra quien fuese que intentase sacarles los tres puntos. A veces se ganaba, a veces no, pero siempre se dejaba el nivel competitivo altísimo. Eso se había perdido, pues de hecho en casa sólo habían ganado hasta el Domingo dos partidos. Sin embargo, contra el Atleti el Sevilla recordó a ese Sevilla fuerte, competidor, guerrero, que se fusiona con su grada y se hace grande en cualquier momento del partido, toque atacar o defender. Eso es lo que necesita el equipo en esta situación, pues si saca los puntos que les quedan por disputar en casa que a priori debería sacar, no tendrán ningún problema por salir de la pesadilla que llevan inmersos todo el año.

Sergio Ramos, levantando a los suyos en el partido contra el Atlético de Madrid | Foto: Gettyimages

Ya se ha mencionado previamente la importancia de Boubakary Soumaré en el aspecto defensivo del equipo. Es de los pocos jugadores que, desde que empezó a contar con minutos, en prácticamente ningún partido ha salido con suspenso. Es un jugador de hecho que no baja del notable, y que en su mejor nivel te hace ganar muchos puntos. Pero su labor, como se observó ante los colchoneros, no para ahí. Respetando las distancias, el pivote francés recuerda a Fernando Reges en el aspecto de aparecer en prácticamente todas las zonas del campo. Igual que se mete entre centrales para despejar balones o robárselos al rival, se une al ataque en las contras y, además, mostrando una gran habilidad con los pies, como si más que un centrocampista defensivo fuese un media punta o un extremo. Es un futbolista que puede ejercer el trabajo de cualquiera de los que están en el campo, su polivalencia y calidad se lo permite. Añadiendo la edad, que cumple tan sólo 25 años esta temporada, sería una pena que el conjunto andaluz no hiciese todo lo que pueda y más aún por ejercer la opción de compra que poseen. No va a ser fácil porque en la situación que están, soltar 15 millones no es poco. Pero de no ejecutarla será una decisión de la que se arrepentirán y mucho, pues cualquiera que le esté siguiendo entrará en la puja y se repartirán a un jugador que tiene un presente y un futuro enorme.