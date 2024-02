Don Jaime Mata Arnaiz es uno de los jugadores más determinantes para el Getafe de los últimos años. Debido a que si la figura del nacido en Tres Cantos y el Getafe no hubieran cruzado caminos, el proyecto de Bordalás jamás habría tenido sentido, ni éxito. Pero antes de hablar del Getafe CF dispongamos a recorrer la larga carrera de este futbolista, que si por algo se caracteriza es por la longevidad.

Su carrera deportiva comenzó en el año 2000, fecha en la que ingresó en las categorías inferiores del Galáctico Pegaso. Posteriormente en el año 2008 ascendería al primer equipo; el cual militaba en la Tercera División del fútbol español, y desde entonces su carrera ha tenido constantes altibajos. Una temporada más tarde ingresó a las filas del Rayo Vallecano “B”; equipo que competía en Segunda “B”, sin embargo, no contó con la continuidad que él esperaba hasta la temporada 2011-12. En este periodo de “entreguerras” paso por clubes como el UD Socuéllamos y el CD Móstoles, sumando 33 goles en un total de 55 encuentros de Tercera División disputados con ambas camisetas.

Ya de vuelta en Vallecas, el ariete contó con minutos de la mano de José Manuel Jimeno. En esta etapa se consolido como el máximo artífice del filial con sus nueve goles en 37 partidos. En el verano de 2012 fichó por el Lleida Esportiu, y dos temporadas más tarde se fue de las tierras leridanas con 32 goles más en su casillero y con el mal sabor de boca de haberse quedado a las puertas, en dos ocasiones, del ascenso a Segunda División. El desplazamiento no fue a tierras muy lejanas ya que su próximo destino fue Gerona. Aterrizó en el Girona FC y lo hizo de pie, anotó 21 tantos en 82 encuentros para volver a quedar en puestos de play-off y no lograr el cometido. La Primera División del fútbol español se le resistía.

Tras estas grandes campañas el de Tres Cantos se desplazó, y mucho, a tierras vallisoletanas. El ariete español fue contratado por el Real Valladolid. No obstante, la primera temporada de Mata en “pucela” no llegó a ser desastrosa pero poco le faltó. A la falta de minutos se le sumaron el cambio de posición y el tener en frente a dos delanteros que sí contaban con la confianza del míster, como eran Raúl de Tomás y José Arnaiz.

Todos estos hechos no hicieron más que inquietar al madrileño provocando que este se replanteara su futuro en la entidad. Pero Mata no es uno de esos jugadores que se arrugan ante la adversidad, así que decidió apostar por sigo mismo y demostrarle al mundo de lo que era capaz. Y vaya que si lo hizo, en la temporada 2017/2018 anotó más de treinta goles (33 en liga y 2 en las rondas finales de los play-off) que le otorgaron un indiscutible Trofeo Pichichi de Segunda División y el tan ansiado ascenso a la máxima categoría del balompié español. Tras tantos años de lucha el de Tres Cantos era de oro. Aunque la cosa no acabó ahí, resulta que dicha temporada en Segunda División fue tan buena para el centro delantero que su registro goleador se convirtió en el segundo mejor en toda la historia de la liga de plata del fútbol español, solo por detrás de los 46 tantos de Ricardo Alós en la temporada 1956-1957.

