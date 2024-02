Xavi Hernández habló en la rueda de prensa previa al FC Barcelona-Getafe CF y resolvió las dudas ante los medios de comunicación.

A las 13:00 del mediodía comenzaba la ronda de preguntas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí hacia el técnico azulgrana.

El de Terrassa comenzaba valorando el partido de mañana: "Necesitamos la estima de la afición. Partido importante ante un equipo muy bien entrenado. Jugadores agresivos, equipo muy competitivo. Y destacaría que no es un equipo defensivo, es valiente. Siempre se dice de los equipos de Bordalás que son defensivos pero no me lo parece"

Lewandowski en buena forma: "Es consecuencia de la mejora del equipo. Hemos mejorado en muchos sentidos del juego. Atacamos y defendemos más ordenados. Quizás ha tenido más efectividad pero es consecuencia de la mejora del equipo".

¿Hay opciones de ganar la liga?: "Cada semana es una historia diferente pero no podemos fallar en casa. No tiramos la toalla pero sabemos que está complicado".

Pedri y Djene. Fuente: FC Barcelona

Los árbitros y el juego del Getafe: "De árbitros ya dije que no hablaría más. De los equipos de Bordalás te diré que me gusta cómo compite y su agresividad. Que sea agresivo no significa que sean defensivos.

La importancia de llevarse los 3 puntos: "Nos daría tranquilidad. Nos iría muy bien para escalar posiciones. Dormiríamos en la segunda posición pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo".

El horario del encuentro: "Pienso cómo todos. Creo que habría sido mejor jugar domingo o lunes pero no hay excusas. Hay que ganar". "No tiene lógica, pero no es excusa. Claro que tendría más sentido jugar el domingo o el lunes".

Ferran Torres y su recuperación: "Son sensaciones así que vamos a ver cómo está en esta semana larga pero no te puedo dar una fecha exacta".

Ferran Torres. Fuente: FC Barcelona

Cuatro jugadores apercibidos: "Tratamos de no pensar en eso y competir de la mejor manera posible sin acumular más amarillas. Vamos paso a paso; no pensamos en Bilbao".

El próximo entrenador del Barça: "Debería tener una continuación en el ADN Barça pero depende del director deportivo y del presidente".

La comodidad tras su decisión: "Sí creo que la decisión es acertada y creo que el club necesita este cambio. Sí que creo que el equipo ha dado un paso adelante: creo que el equipo está jugando mejor".

Los rumores que se hablan sobre Ronald Araujo: "Para mí no hay duda: es presente y futuro del Barça. Es uno de los líderes y creo que es fundamental para el futuro del club".

Valoración a Mason Greenwood: "Es un futbolista que exige ayudas, un jugador que marca diferencias. El mismo Milla... Mayoral, tiene mucho nivel. Greenwood es diferencial".

Mason Greenwood. Fuente: Alex Caparros

El porqué de la caída física frente al Nápoles: "No fue físico, acabamos presionándoles. No fue culpa del nivel físico, fue más mental de hacer el 0-1 y pensar que el partido estaba dominado. Era un partido de tener más el balón pero para nada fue un tema físico".

Gündogan está siendo más ofensivo: "Sí ha ayudado jugar más cerca del área, pero también puede marcar diferencias en la base. Para mí está haciendo una gran temporada y no solo de grupo".

João Cancelo y su aportación: "Está jugando muy bien tanto en la izquierda como en derecha. Aportación fantástica: las indicaciones son por si está más alto o más bajo. Pero es un líder también, muy contentos con él".

¿De dónde viene el remplazo de Christensen a Orio Romeu?: "Bueno, Oriol Romeu ha tenido molestias, pero ahora esta bien y es necesario. Andreas nos está dando el equilibrio defensivo que nos faltaba, de saber parar contragolpes, de ser más consistentes. Creo que con él hemos ganado en ese aspecto".

Hasta aquí lo más destacado de la rueda de prensa de Xavi Hernández previa al Barcelona-Getafe.