José Bordalás ha tenido hoy, 23 de febrero, la rueda de prensa previa a la jornada 26 en la que se enfrentará al Barcelona. El técnico azulón asegura que el equipo llegará al campo catalán sin miedo ni presión, y con lucha ilusión de medirse a su próximo rival. Aunque ha asegurado que nunca es un buen momento para enfrentarse al Barcelona.

"Creo que estamos preparados para afrontar este tipo de partidos, este en concreto, y bueno, vamos con toda la ilusión, sin ningún tipo de presión, como he dicho al principio, y bueno, yo creo mucho en nuestro equipo, creo mucho en los jugadores. Ellos tienen una confianza enorme en estos momentos, y bueno, seguro que vamos a hacer un buen partido", aseguró Bordalás, demostrando que confía en sus jugadores y en la buena forma en la que se encuentran. Para Bordalás la buena trayectoria en lo que llevan de temporada les permite poder "disfrutar" del encuentro de mañana ante el Barcelona. "Hay que poner en valor lo que están haciendo los chicos toda la temporada, en estos momentos estamos muy lejos de los puestos de descenso, no hemos conseguido el objetivo pero estamos en el camino y vamos a seguir trabajando para conseguirlo lo antes posible", aseguró. Bordalás sabe que aún no han cruzado la línea de la salvación, pero también asegura que se encuentran muy cerca, "No estamos salvados matemáticamente, por lo tanto tenemos que seguir, como he dicho anteriormente, trabajando para sumar los puntos necesarios y conseguir ese objetivo cuanto antes. Sabemos que no va a ser fácil puesto que en estos momentos todos los equipos se están jugando muchísimo y cada partido tiene una dificultad añadida enorme, y el de mañana doble por el rival, por el escenario, por lo que es el FC Barcelona".

"Sabemos que es un partido difícil contra un grandísimo rival, pero estamos preparados, durante la semana los chicos han trabajado fenomenal y vamos con la intención de hacer un gran partido. Sabemos y somos conscientes de que tenemos que estar a un grandísimo nivel si queremos sacar un buen resultado", comentó Bordalas durante la rueda de prensa. También comentó que no es un buen momento para un encuentro ante el Barcelona, "Lo que sí sabemos es que tenemos que estar a un grandísimo nivel si queremos sacar un buen resultado. Es complicado y tan difícil, no es nada extraño que sea tan difícil para equipos de inferior nivel conseguir ganar a equipos de la talla del FC Barcelona, por lo tanto, incluso haciendo un gran partido, jugando muy bien, en una acción te pueden tirar al traste todo", aseguró.

"No te puedo decir cosas que no me gusten del Barça porque, vuelvo a repetir, es un grandísimo equipo. Sí te puedo hablar de mi equipo, de todo lo que me gusta de mi equipo y que, bueno, pues que hay que poner en valor lo que viene haciendo desde el inicio del campeonato nuestro equipo y cómo compite, con la ilusión, qué compite, cómo trabaja, cómo afronta los partidos", comentó acerca de su próximo rival y el orgullo que siente por el rendimiento de los azulones. Es por ello que asegura que no va con ningún tipo de miedo al encuentro, "Nunca tengo miedo a ningún equipo, sea cual sea, en el momento que sea, todo lo contrario. Mi equipo es ambicioso y bueno, siempre quiero ganar, sea cual sea el rival. Preparamos el partido para intentar ganarlo, quiero que mis equipos tengan esa mentalidad y que seamos protagonistas. Nuestra intención siempre es ir a por la victoria. Si tuviera miedo no estaría entrenando los años que llevo entrenando".

Ibaix Moriba

Ibaix Moriba en el Getafe // Fuente: Getafe C.F

Durante la rueda de prensa, Bordalás, comentó acerca de su jugador Ibaix Morina, asegurando que: "Le tenemos un gran cariño, que él lo tiene hacia nosotros, y le veo fenomenal y con un gran compromiso, con una gran ilusión. Le estamos ayudando mucho y él está con una predisposición muy buena para ayudar al equipo. Es un chico que creo que tiene un gran futuro y estamos intentando ayudarle para que saque su mejor versión con nosotros".

Concluyó asegurando que: "Xavi es un gran profesional, creo que lo ha demostrado desde el primer día que eligió el FC Barcelona y bueno son decisiones de compañeros que yo no puedo valorar. Si él considera que lo mejor para él y para el club es acabar su relación como entrenador al final de temporada, pues tengo que respetarla al máximo".

En este encuentro Bordalás tiene claro que los suyo van tranquilos y sin miedo, pero con luchas ganas de plantarle cara al Barcelona y hacerse con los tres puntos de la victoria.