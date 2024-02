Carlo Ancelotti dijo presente en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, luego de lo que fue el agónico triunfo del Real Madrid ante el Sevilla, gracias al gol de Luka Modric.

El entrenador del líder de LaLiga comenzó su análisis señalando que “ha sido un gran partido del equipo. Hemos jugado con mucha intensidad, calidad y equilibrio. Los problemas eran previsibles. Si no tienes a Bellingham ni a Joselu no hay otra manera de jugar al fútbol que con combinaciones cortas. No estaba la referencia de Joselu, que ha marcado muchos goles o la de Bellingham, que llega desde atrás. El equipo ha jugado un gran partido y han sido tres puntos merecidos”.



Sobre el golazo de Modrić, en otra muestra de la inoxidable calidad del croata, Ancelotti confesó que “hemos celebrado el gol con Luka porque lo ha merecido y ha marcado un gran gol que nos ha permitido tener tres puntos más en la tabla. Ha marcado y demuestra que es muy complicado dejarlo en el banquillo. No sólo por el gol de hoy sino por cómo se entrena todos los días, que es un ejemplo para el resto de la plantilla”.

"Modric no parece un jugador de 39 años"

“Lo que quiere hacer en el futuro está en su mano y sólo tenemos que esperar su decisión. Entiendo lo que puede pensar cuando no juega. Todos piensan que es el final de su carrera, pero él no lo demuestra. No parece un jugador de 39 años. El único dato objetivo es su edad. Por el respeto que le tengo no le puedo dar consejos. Es muy inteligente, serio y profesional. Sabe lo que tiene que hacer. La calidad de los minutos es más importante que la cantidad. Modrić, Kroos y Nacho están en la misma situación a final de temporada. Hay tiempo para arreglarlo en los próximos meses”, añadió el míster en relación a la continuidad de los jugadores más experimentados del plantel, cuyos contratos vencen a final de la presente temporada.

Luka Modric y otro gol para el libro de su carrera | Foto: Real Madrid





El partido no estuvo exento de polémicas, ya que desde el VAR decidieron advertir al colegiado para anular el tanto que marcó Lucas Vázquez en la primera mitad: “Es difícil acostumbrarse a estas nuevas reglas. El VAR ha nacido para corregir errores obvios. Puede ser que Nacho tocase el pie, pero también tocó el balón. La evaluación del árbitro en el campo había sido la correcta, pero fue avisado por el VAR. Es un problema general desde que está el VAR. Le dije que no tenía que entrar el VAR porque no era claro y obvio”.



El arbitraje de Díaz de Mera estuvo en el eje de las polémicas, especialmente por ciertas jugadas que fueron ampliamente reclamadas por los jugadores del Madrid: “En la primera parte hemos protestado un poco porque el partido se ha visto afectado a nivel emocional por el gol anulado. La segunda parte ha sido más controlada y tranquila”.

Por último, Ancelotti explicó por qué se decantó por Dani Ceballos en lugar de Arda Güler, quien otra vez se quedó en el banquillo sin sumar minutos: “Tenía un pensamiento antes del gol y después del gol cambié el pensamiento y preferí meter a un jugador más defensivo como Ceballos. Creo que él lo entiende muy bien y si no lo entiende no pasa nada”.