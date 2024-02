José Bordalás apareció en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Barcelona asegurando que había sido “el peor partido de la temporada”, aunque ha dejado claro que ya se encuentran pensando en el próximo encuentro ante Las Palmas.

El técnico azulón ha hecho una valoración del encuentro, afirmando que "No nos ha salido nada. veníamos con intención de competir. Hemos hecho el peor partido de la temporada sin restar mérito al Barça. Hemos dado muchas facilidades, el equipo no se ha encontrado bien, hemos dejado lanzar con mucha facilidad. Errores que no cometemos habitualmente y que han marcado el partido". También aseguraba que "El Barça ha estado muy cómodo en todos los sentidos. Ter Stegen con balones a las espaldas ya nos generaba problemas. Llegó el segundo gol y el partido lo tenía encauzado". Aseguró que "Intentamos corregir en el descanso pero tampoco lo hemos sabido interpretar. El equipo es valiente y atrevido, ha intentado presionar. Nos podríamos haber metido en el partido con la jugada de Luis Milla pero ha sido un espejismo". "Nos hicieron el tercero y el cuarto. Derrota contundente y clara, no hay nada que decir". También a comentado que se encuentra arrepentido, pues asegura que “quizá no lo hemos interpretado bien, hemos cambiado jugadores de posición”, asegurando, una vez más, que no ha sido el mejor día del cuadro azulón. “Para mí es el peor partido de la temporada, no hemos sido nosotros. No dejan de ser tres puntos”.

Bordalás también ha aprovechado para comentar las intensiones que tenían en el partido. En cuanto a esto asegura que “Intentábamos recuperar el balón en campo rival y buscar portería. Hemos jugado así toda la temporada y no ha salido bien”, además también aseguró que tuvieron muchas dificultades a nivel defensivo.

Acerca de su rival ha decidido comentar que no se olvida que el Barcelona es “un grandísimo equipo, hablamos de una diferencia abismal en cuanto a presupuesto y plantilla. Jugando en casa ha sido superior a nosotros”. Durante la rueda de prensa también le han preguntado acerca su relación con el técnico catalán, a lo que ha asegurado que “Siempre ha sido buena, hemos podido hablar antes y después. Nos hemos deseado suerte ambos, siempre ha sido buena relación al margen de que uno defienda los intereses de su equipo”. Con ello finalizaba la rueda de prensa posterior al encuentro correspondiente a la jornada 26 de LaLiga.