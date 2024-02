Disputar una semifinal de Copa del Rey siempre resulta excitante para cualquier equipo, pero, tal vez, para la Real Sociedad esta sea más que una semifinal cualquiera. La última vez que los donostiarras se vieron en la misma situación fue en la edición de 2020, donde los de San Sebastián consiguieron el pase a la final. Una final atípica; disputada casi un año después y sin la presencia de afición. Es por ello por lo que los de Imanol saldrán con todo para poder tener la oportunidad de disputar una final con el apoyo de su afición, la cual se jugará en el estadio de la Cartuja, en Sevilla, el próximo 6 de abril.

Imanol Alguacil en una sesión de entrenamiento. | Foto: Real Sociedad on X.

El Reale Arena será el escenario que acoja mañana la vuelta de la semifinal entre vascos y mallorquines. Donde los locales podrán disfrutar del apoyo de su gente para poder hacerse con la eliminatoria que se quedó en un empate a cero en San Moix.

Sin acierto de cara a puerta

La temporada llegó espectacular para los de Imanol, clasificándose para octavos de Champions League y encontrándose en puestos europeos, pero la exigencia por los encuentros consecutivos con pocos días de descanso entre ellos y las lesiones hicieron que el equipo se desinflase. Sin embargo, el técnico txuri – urdin va a por todas en la competición copera y tras vencer a Buñol, Andraxt, Málaga, Osasuna y Celta, solo le queda ganar frente al RCD Mallorca para llevarse el billete para la final de la Copa del Rey. Pero es que las cosas no le están funcionando a los de Imanol en cuanto a goles se refiere. Pese a un juego combinativo, unas buenas jugadas en el medio e incluso una buena defensa, los goles no llegan. En el mes de febrero el conjunto txuri – urdin solo ha visto la victoria en uno de los seis partidos disputados, siendo este el encuentro liguero contra el mismo Mallorca, por un gol a dos. En el resto de los partidos se ha hecho con el empate en dos de ellos, frente a Girona en liga y Mallorca en copa, y sucumbiendo ante Osasuna y Villarreal en liga y PSG en Champions, colocándose, así como séptimo en LaLiga EA Sports, fuera de puestos de Europa.

Los jugadores de la Real Sociedad celebrando un gol. | Foto: Real Sociedad on X.

La sorpresa copera

El Mallorca es la sorpresa del campeonato, hallándose como decimosexto en copa y a tan solo seis puntos por encima del descenso se encuentra luchando por el pase a la final de la Copa del Rey. Los de Javier Aguirre han llegado hasta aquí pasando por encima de Boiro, Valle de Egüés, Burgos, Tenerife y Girona y ahora sueñan con dar la sorpresa en el Reale Arena y presentarse en la semifinal frente a Athletic de Bilbao o Atlético de Madrid. Una temporada un tanto desilusionante para la afición balear, que se está solventando con el poderío del que gozan en Copa. En el mes de febrero no se han hecho con los tres puntos en ninguno de los cinco encuentros disputados, empatando dos de ellos, frente a Real Sociedad en Copa y a Alavés en liga y perdiendo el resto, recibiendo en el encuentro frente al Athletic de Bilbao la goleada de cuatro goles a cero.

Abdón Prats en una sesión de entrenamiento. | Foto: RCD Mallorca on X.

Duelo de viejos conocidos

La Real Sociedad y el RCD Mallorca se van a enfrentar un total de cuatro veces en esta temporada, entre los dos encuentros de liga y los dos correspondientes de Copa. De los cuales, por el momento, se ha hecho con los dos del campeonato ordinario el conjunto vasco, mientras que la ida de Copa quedó en tablas. Es por ello por lo que los de Javier Aguirre buscan su primera victoria frente a la Real Sociedad en la presente temporada.

Además, la última victoria como visitante del Mallorca frente a la Real Sociedad fue en 2003, por lo que los baleares buscarán romper esa racha de derrotas frente a ellos.

Temporada Local Resultado Visitante LaLiga EA Sports, 2023/2024 RCD Mallorca 1 – 2 Real Sociedad Copa del Rey, 2023/2024 RCD Mallorca 0 – 0 Real Sociedad LaLiga EA Sports, 2023/2024 Real Sociedad 1 – 0 RCD Mallorca LaLiga EA Sports, 2022/2023 RCD Mallorca 1 – 1 Real Sociedad Copa del Rey, 2022/2023 Real Sociedad 1 – 0 RCD Mallorca

Cómo se presenta cada entrenador

Ambos entrenadores saben qué equipo tienen enfrente, es por ello por lo que Imanol señaló que “es un rival que siempre compite y no hay dos partidos iguales. Físico, táctico, mental…lo tendrá todo. Lo importante es ganar”. Además, añadió lo importante que es para el equipo el poder disputar una final con la afición, lo cual no pudieron tener en la final de 2020, y mandó un mensaje a la afición pidiéndoles todo el apoyo posible y un ambiente como el del partido frente al Mirandés.

Por su parte, Javier Aguirre mostró sus ganas, en el sentido personal, de conseguir el pase a la final; “Pasar me daría mucho gusto, sería una manera de agradecer el gesto que tuvo el Mallorca conmigo cuando estaba sin trabajo. Había ganado el último título con el Monterrey, no había terminado la temporada y me llamó el club. Sería darle una alegría a la afición y al club un agradecimiento. En cuanto al equipo y al entrenador que tendrá mañana enfrente no escatimó en halagos; “es un equipo que ha mezclado muy bien la cantera con los fichajes de fuera. Lo han hecho muy bien, han sido campeones de Copa. Alguacil es lo mejor, lo que genera y transmite, el aficionado que lleva dentro es fantástico”. Pero también ha señalado que se han enfrentado y que no han podido con ellos, ni en Liga ni en Copa. Y que ya saben dónde les han hecho daño y donde pueden hacerles daño.

Javier Aguirre en rueda de prensa. | Foto: RCD Mallorca on X.

Árbitro del encuentro

El árbitro designado para la vuelta de semifinal de Copa del Rey en el Reale Arena será el extremeño Jesús Gil Manzano,, que contará con Ángel Nevado Rodríguez y Javier Martínez Nicolás como jueces de línea y Manuel García Gómez como cuarto árbitro.

Mientras que en el VAR se encontrarán Valentín Pizarro Gómez y Santiago Jaime Latre.

Convocatoria de ambos equipos

Por parte de la Real Sociedad vuelve Mikel Oyarzabal, una baja notoria en los últimos encuentros, pero se baja del barco Ander Barrenetxea por una lumbalgia.

Convocatoria de la Real Sociedad. | Foto: Real Sociedad on X.

En cambio, la convocatoria del RCD Mallorca aún no ha sido publicada.

Posibles onces