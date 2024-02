El Atlético de Madrid viaja San Mamés para enfrentarse al Athletic Club por segunda vez en la presente campaña. La primera vez que sucedió esto, los bilbaínos zanjaron el encuentro con un solvente 2-0 con goles de Gorka Guruzeta y Nico Williams.

Un fortín llamado San Mamés

En todo lo que ha transcurrido de temporada, el estadio del club vasco no ha sido testigo de una victoria de los leones en tres jornadas.

Las únicas veces que el Athletic se dejó puntos fue con dos empates a dos frente a Getafe y Valencia y una contundente derrota por 0-2 en el primer partido de la Liga EA Sports ante un Real Madrid que supo aprovechar sus ocasiones y aguantar atrás las embestidas del club rojiblanco.

Pero esto ocurrió muy al principio de campaña, y desde esos tres pinchazos en casa, los muchachos de Ernesto Valverde han superado a su rival en 10 ocasiones seguidas, registro algo parecido al que tenían los de Simeone, también en su feudo, hasta hace bien poco (curiosamente fueron los bilbaínos de romper la racha de invictos en del Cívitas Metropolitano).

San Mamés también pudo ver cómo su equipo no pasaba del empate en la ronda previa de la Copa del Rey frente al FC Barcelona, pero que finalmente con dos tantos de los hermanos Williams, lograron el pase a las semifinales con un convincente 4-2.

En resumidas cuentas, sería toda una gesta que los colchoneros pasaran de las tablas, resultado que no le serviría para jugar la final, pues en la ida perdieron 0-1, y ahora tienen que ganar con dos goles de diferencia.

Iñaki Williams celebrando un gol / Twitter: @athleticclub

Forma de ambos conjuntos

Los del Txingurri Valverde llegan a este enfrentamiento copero con una victoria, una empate y una derrota desde el partido de ida en el que asaltaron el feudo colchonero.

Esta última tuvo lugar en el Benito Villamarín y los leones sucumbieron ante Nabil Fekir, Johnny Cardoso y compañía y encajaron tres tantos. En la ciudad andaluza, no solo no sumaron puntos de su visita, si no que también Yuri Berchiche se marcó un gol en propia, se lesionó y no contaron con su mejor jugador, Williams Jr por una doble amarilla cuando quedaban cinco minutos para el descanso.

En el otro lado de la ecuación, encontramos a un equipo colchonero que, salvo un fantástico partido en los que los muchachos del técnico argentino le metieron un 5-0 a la UD Las Palmas, no ganan desde el ajustado 2-1 al Rayo Vallecano en el mes de enero.

En febrero, los colchoneros han perdido puntos en sus partidos en el Sánchez Pizjuán, Power Horse Stadium, y Santiago Bernabeu (a esto hay que sumarle la derrota por un 1-0 en el primer partido de la eliminatoria de octavos de final de Champions League contra el Inter de Milán).

La plantilla del Atlético celebrando el 5-0 vs Las Palmas / Twitter: atleticodemadrid

Tercer duelo esta temporada

Ya son dos las ocasiones en las que anteriormente Ernesto Valverde y Simeone se ven las caras en un terreno de juego. La primera de ellas, correspondiente a la jornada número 17 de liga, los vizcaínos se llevaron los tres puntos siendo superiores a su rival en todos los aspectos.

El partido terminó 2-0 pero los leones tuvieron ocasiones bastante claras para que su ventaja fuera mucho más abultada, como el penalti provocado por Caglar Soyuncu el minuto 35 (fallado por Oihen Sancet) y disparos de los hermanos Williams en el 12 y 40 que dieron en el palo de la portería defendida por Jan Oblak.

En la segunda vez que jugaron entre ellos, correspondiente al partido de ida de la eliminatoria, la victoria también fue para los vascos, poniéndose por delante con un gol de penalti de Álex Berenguer, provocado por el mozambiqueño Reinildo Mandava.

Cabe destacar que, el árbitro pitó penalti para los locales sobre Álvaro Morata cuando el choque estaba por finalizar, pero finalmente Soto Grado desde la sala VAR decretó fuera de juego del atacante español, invalidando la pena máxima señalada por Gil Manzano.

El dato que asusta de estos dos partidos, es que Diego Pablo Simeone no ha averiguado la fórmula para derrotar al Athletic y, ni siquiera, empatarles, cuando el jueves necesita ganarles por diferencia de dos tantos.

Memphis y Vivian / instagram: @athleticclub

Factores determinantes: Griezmann y Reinildo

No haría falta ni mencionar que, el pase del equipo madrileño a la gran final de La Cartuja, va a depender si Antoine Griezmann juega el jueves en San Mamés. El Principito tiene muy difícil disputar el encuentro, pero podría ser infiltrado para que Simeone pueda contar con él.

Bien es cierto que Antoine no se ha hecho notar frente al equipo bilbaíno esta temporada, sin embargo el ex de la Real Sociedad, la temporada pasada decidió ambos partidos de liga en los que se enfrentaban Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao con dos goles, para darle así los seis puntos a su equipo. El equipo rojiblanco es una de las víctimas preferidas del francés, les ha marcado 14 goles en toda su carrera.

En la parte defensiva, el conjunto colchonero encomienda a Reinildo, que parece ser el único en plantilla dotado defensivamente para parar a una de las mejores duplas de extremos de toda Europa: Nico e Iñaki.

En su último partido allí, el mozambiqueño registró 25 recuperaciones de balón, 8 intercepciones, 18 tackles exitosos y ganó 26 duelos. Números de récord en los que Diego Pablo Simeone busca la solución para la inusual y extraña fragilidad en la defensa de sus jugadores.

Koke y Yeray / okezone

Alternativas de Simeone

Se espera un partido de pocos goles en el que Simeone tendrá que dar con la clave si finalmente Griezmann no disputa ningún minuto.

Puede optar por la delantera Correa-Llorente, que tan buen resultado dio hace unas semanas ante el equipo canario, o colocar a Álvaro Morata de delantero y un poco más atrás a Memphis Depay o a Ángel Correa, y ya Marcos Llorente pasaría al carrilero por derecha sustituyendo a Nahuel Molina.

¿Con qué planteamiento sorprenderá el Cholo para intentar asaltar un campo que parece imposible de dominar? Lo que es seguro es que el partido pasará por los errores de ambos equipos y que el que consiga ponerse por delante en el marcador primero, lo tendrá muy de cara para jugar con el Mallorca el próximo 6 de abril por la ansiada Copa del Rey, y un puesto en la Europa League la temporada que viene.