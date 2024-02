Mikel Balenziaga puede considerarse una figura importante en la historia del Athletic Club. Sus últimas temporadas con el club vasco no dejaron muy buenas sensaciones, aunque su gran trayectoria en el equipo de sus amores, hacen que todas sus malas actuaciones sean olvidadas. Ya no habrá más Balenziaga en el Athletic, pero su legado estará presente siempre en San Mamés.

Club Actual

Actualmente, Balenziaga milita en la tercera categoría del futbol español, la primera RFEF, con un club histórico que no pasa por sus mejores momentos, el Deportivo de la Coruña. El jugador vasco finalizó contrato la temporada pasada, y el club gallego no desaprovechó la oportunidad de fichar a un jugador experimentado para lograr salir del pozo de segunda división b.

El inicio de la campaña no fue de lo mejor. Debutó con el Depor ante el Rayo Majadahonda, con un resultado de 0-0, su primera portería a cero con su nuevo equipo. Todo apuntaba a que el club gallego lucharía por el liderato esta temporada, pero los malos resultados del equipo, hicieron que en el inicio de la temporada, el equipo estuviera en puestos de descenso.

Los aficionados comenzaron a cargar contra su equipo en redes sociales, no se libraba ningún jugador, Balenziaga fue criticado por su edad, pero aun así, el míster, seguía confiando en su experiencia. Poco a poco el rumbo del equipo fue cambiando, hasta tal punto, que actualmente se encuentran en segunda posición, solamente detrás de la SD Ponferradina, y todo gracias al resurgir de sus figuras más importantes como Lucas Pérez o Mikel Balenziaga.

Balenziaga en medio del partido / Fuente: Diario AS

El lateral zurdo, suma hasta la fecha un total de 21 partidos con el Deportivo, 20 de ellos como titular. Hasta la fecha, tan solo ha marcado un gol con su nueva camiseta, y fue ante el Sestao River.

En su último encuentro ante Osasuna Promesas, Balenziaga salió del terreno de juego en el minuto 35 tras lesionarse, aún se desconoce la duración de la lesión.

Sus inicios

Mikel Balenziaga tiene una historia muy especial con el Athletic. Y es que, su inicio de etapa como futbolista profesional no comenzó en el club vasco, sino en su máximo rival, La Real Sociedad, aunque en su caso el filial, que militaba en la segunda división b de la época. Pasadas dos temporadas, en la 2008, Balenziaga fue rondado por el Athletic, y este, no lo dudo ni un segundo, y escogió a los roji-blancos antes que a los azul-blancos.

Tras ser fichado, en su primera temporada la rompió, y jugó un total de 26 partidos, 24 de liga y 2 de Copa del Rey. Aun con esas, el Athletic optó por seguir formándole ofreciéndole una cesión, y acabó jugando en 2009 con el Numancia de Soria. 26 partidos jugó en total con el club soriano en segunda división, para volver en 2010 a Bilbao y tan solo disputar esa temporada un partido.

Real Valladolid

El entrenador de esa época era el histórico Marcelo Bielsa, y para el técnico argentino, Mikel Balenziaga no tenía hueco en el equipo. Tras eso, el club decidió ponerlo en venta y acabó jugando dos temporadas en el Real Valladolid. Donde jugó un total de 74 partidos y ayudó al equipo a ascender a primera división en su primera temporada como violeta.

Balenziaga jugando con el Valladolid / Fuente: La linterna de Ángel Velasco

En su etapa en Valladolid, el lateral zurdo no marcó ni asistió, pero sus dos temporadas fueron tan buenas, que el Athletic decidió utilizar su claúsula de recompra para volver a repescarlo, y anular así, la que iba a ser su última temporada con el Valladolid.

Athletic Club

Tras todo eso, Balenziaga ha formado parte del Athletic desde su recompra durante 10 temporadas. Desde la 2013/2014, hasta la 2022/2023 donde terminó su contrato pero no su amor y cariño por el club.

En esas 10 temporadas, jugó un total de 292 partidos, partiendo desde el once titular en 157. Anotó tan solo un gol con el club, en la temporada de 2016 ante el Sevilla, pero que dejó alucinado a todo San Mamés. Ha realizado un total de 8 asistencias y fue expulsado en 3 ocasiones. Los aficionados del club también recuerdan el gol que marcó contra el Apoel en Champions, aunque en las estadísticas, quedó registrado como gol en propia puerta del central del club chiprota.

No queda todo ahí, Balenziaga también ha logrado títulos con el club, por su parte, 2 Supercopas de España, las de las temporadas de 2015 y 2021. Un campeón, que en su despedida dejó claro que "voy a ser del Athletic hasta que me muera", y dejó claro, que el título que no consiguió y se le quedó clavado como una espina, fue la Copa del Rey.