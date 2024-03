Encontrar un hueco en el Real Madrid no es tarea fácil. El compromiso y la exigencia de los jugadores siempre debe ser máxima, pero a veces no solo basta con eso y el caso de Arda Güler es un ejemplo. La joven promesa tan solo ha disputado un total de 5 partidos, de los 12 posibles desde que volvió de su última lesión, en los que tan solo ha sumado 92 minutos, en todas las competiciones, de los 1080 disponibles en dicha docena de encuentros.

El turco llegó a Valdebebas el pasado verano y parece que no ha encontrado su sitio dentro del vestuario de Ancelotti, a pesar de que las lesiones han condicionado su inicio de temporada, que no le permitieron debutar hasta el pasado mes de enero debido a distintos problemas musculares, además de una lesión en el menisco.

Güler necesita tiempo para curtirse

La joven promesa, que descartó salir cedido el mismo día de su presentación, y que dijo llegar al Real Madrid "para ser una leyenda" parece que tendrá que esperar, al menos, hasta convencer a su entrenador para poder cumplir su palabra. Puesto que, por el momento, Arda Güler no está jugando todo lo que a él le gustaría, a pesar de haber sumado algunos minutos desde aquel enfado del turco ante el Almería CF, en el que finalmente no jugó.

Güler, en su presentación | Foto: Real Madrid

Carta de presentación y primer título

La promesa turca debutó el pasado 6 de enero frente al Arandina CF (1-3) en la primera fase de la Copa del Rey para el equipo blanco y lo hizo como titular, hasta el minuto 59 cuando fue sustituido por Fede Valverde, con un resultado de 0-2 goles en el marcador. Después de este partido, Arda Güler volvió a sumar minutos al partido siguiente, en el que el Real Madrid se enfrentaba al Atlético en la semifinal de la Supercopa en Riad.

El turco disputó los últimos 8 minutos de la prórroga y no tuvo tiempo para mucho, aunque pareció ser uno más en los planes de Ancelotti, a pesar de que el joven centrocampista no disputara la final. Aún así Güler ganó su primer título como madridista, después de que el Real Madrid se impusiera en Arabia ante el FC Barcelona y causó buenas sensaciones tras su primera toma de contacto en la Copa.

La Supercopa, su primer título | Foto: Real Madrid

Debut tras debut en pleno enero

Güler debutó el liga frente a la UD Las Palmas en Canarias (1-2), el pasado 27 de enero, en el partido correspondiente a la Jornada 21, que terminó con victoria blanca, gracias a un gol de Tchouaméni que rompió el empate en el 84 de partido, después de que el francés acabara de entrar al campo, junto al propio Güler, para disputar los últimos 9 minutos de partido.

Además del encuentro en Gran Canaria, el turco tan solo ha disputado minutos en 2 encuentros más, frente al Girona CF (13) y el Rayo Vallecano (3), en los que sumado tan solo 25 minutos entre los 3 partidos. Lo que supone que el joven centrocampista ha sumado menos de media hora jugada en liga, de los 630 minutos desde que volvió a estar disponible para el italiano. Es decir, que el jugador ha jugado menos del 4 % de los minutos posibles desde que está recuperado.

Arda Güler debutó en liga pero no ha tenido ninguna titularidad | Fuente: Real Madrid

Tan solo supera en minutos a los canteranos

Un dato que refleja que tan solo ha sumado más minutos ligueros que Nico Paz (19), Gonzalo García (17) y Álvaro Rodríguez (1), que debutó esta temporada con el primer equipo ante el Sevilla FC, en la última jornada. Las estadísticas de Güler demuestran que no es uno de los nombres subrayados en la pizarra de Ancelotti, puesto que, en comparación, incluso Eder Militao le dobla en minutos jugados en liga esta temporada (50), a pesar de tan solo haber disputado 1 encuentro antes de lesionarse.

Arda Güler jugó menos de un cuarto de hora ante el Girona CF | Foto: Real Madrid

Güler ha estado castigado por las lesiones

Arda Güler lleva menos de un año en Madrid, pero ha visitado más la enfermería que los campos de entrenamiento, puesto que ha sufrido hasta 3 lesiones durante su corta trayectoria como madridista. Una situación que no le permitió debutar de manera oficial hasta el mes de enero, varios meses después de que arrancara oficialmente la temporada, precisamente frente al Arandina, en el segundo partido del año para el equipo blanco.

La primera de ellas sucedió poco después de su fichaje, a finales del pasado julio, que le impidió debutar en la pretemporada debido a una lesión en el menisco. Tras este problema médico, llegaron un par de inconvenientes más, traducidos en lesiones musculares que lo mantuvieron lejos del verde hasta enero, puesto que encadenó una lesión con otra.

Arda Güler ha sufrido 3 lesiones en menos de un año con el Real Madrid | Foto: Real Madrid

Ancelotti no despeja las dudas

Por el momento, parece que el ex del Fenerbahçe no forma parte de los comodines ideales de Ancelotti y prueba de ello, además de su falta de protagonismo, es lo ocurrido en el último encuentro, en el que el Real Madrid se enfrentaba en casa ante el Sevilla FC de Sergio Ramos, en el que el club blanco recibía a su ex capitán.

El gol tardío de Luka Modric, que salió desde el banquillo, y firmó la victoria en menos de 10 minutos, también cambió los planes del técnico, que le volvió a poner el peto a Güler, que estaba listo para salir. Tras el gol, Ancelotti cambió de idea y sacó al campo a Dani Ceballos, para disputar los últimos minutos del partido, en lugar del joven turco.

Una imagen que ha sembrado dudas acerca del papel del fichaje y que Ancelotti regó en rueda de prensa. “Tenía un pensamiento antes del gol de Modric, después he cambiado mi pensamiento. No tengo que dar explicaciones, creo que él (Arda Güler) lo entiende muy bien y si no lo entiende no pasa nada” declaró el italiano.