Jude Bellingham volverá a vestirse de corto este sábado, a las 21:00 horas en el partido correspondiente en la jornada 27 que le enfrenta al Valencia.

Su último partido fue el 10 de febrero contra el Girona, en un duelo en el que anotó dos goles y se tuvo que retirar lesionado del tobillo izquierdo antes de finalizar el partido. Tras las pruebas realizadas se le diagnóstico un esguince de grado alto del tobillo izquierdo. Lo que le ha dejado fuera durante dos partidos de Liga (Rayo Vallecano y Sevilla) y la ida de octavos de final de Champions League contra el Leipzig.

El jugador británico regresa en el momento decisivo de la temporada, tras una temporada en el que está siendo el líder atacante del conjunto blanco con 20 goles y siete asistencias tras 29 partidos disputados.

Jude Bellingham celebrando un gol este año. Fuente: Real Madrid.

Otro de los jugadores importantes del equipo de Carlo Ancelotti y uno de los fijos en sus onces iniciales, que se perdió el último partido de Liga contra el Sevilla fue Eduardo Camavinga.

El centrocampista francés no disputó dicho partido por acumulación de amarillas, tras ver amarilla en el encuentro contra el Rayo Vallecano. Volverá al once inicial este sábado en el choque contra el Valencia, a pesar de haber estado lesionado durante unos meses, el jugador francés es uno de los fijos en el once inicial y un jugador clave en el mediocampo del Real Madrid.

Eduardo Camavinga durante un partido este año. Fuente: Real Madrid.

Y el último “fichaje” para el partido en Mestalla es Dani Carvajal, lateral derecho titular en la plantilla de Carlo Ancelotti y que está viviendo una segunda juventud. Titular indiscutible en los onces iniciales durante toda la temporada y que está siendo la mejor temporada goleadora de su historia con cuatro goles anotados.

Dani Carvajal en la presente temporada durante un partido. Fuente: Real Madrid.

Una alegría para Carlo Ancelotti y todo su staff en el momento decisivo de la temporada, donde se juegan Liga y Champions en los próximos 3 meses con una plantilla capaz de conseguir los títulos en una temporada marcada por las lesiones en el conjunto blanco.