Athletic club de Bilbao y Atlético de Madrid se citaban en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, donde se establecería el rival del Mallorca en la final del próximo día 6 de abril en Sevilla.

El encuentro se presentaba apasionante; tras la ida en el Metropolitano, donde el conjunto bilbaíno consiguió un valioso 0-1 a favor, el Atlético llegaba a Bilbao con un objetivo, cuanto menos, ilusionante; remontar al Athletic en su competición fetiche, en su casa y ante su gente. Para Simeone, un hito más en su exitosa carrera como entrenador rojiblanco, pero las circunstancias no iban a transcurrir como acostumbran al técnico argentino.

Crónica de una muerte anunciada

En lo que al mero fútbol se refiere, los colchoneros en los primeros instantes hicieron lo esperado, posesión de balón, presión en campo contrario e invasiones del área contraria en forma de ocasiones. Los de Valverde, parecían sobrepasados por los nervios y el peso de la eliminatoria.

Pobre del que dudó, porque aquel dominio atlético no fue más que un destello sin transcendencia en lo que estaba por venir; apenas le hicieron falta 15 minutos y un medio sprint a Nico Williams por la banda izquierda para conectar un centro milimétrico con su hermano Iñaki, y a través de una volea perfecta convertir un golazo que ponía bajo mínimos las esperanzas colchoneras y desataba la locura en los 53.000 presentes en San Mamés.

Jarro de agua fría para un Atlético que quizá no merecía aquel varapalo, y que llevaba la epicidad de la hazaña a otro nivel. El transcurso de lo que restaba de primera mitad, fue para los de Simeone un símil de la presente temporada, la calidad de la plantilla queda opacada por la intensidad del rival y con muy poco les hacen mucho daño; tras una primera parte intranscendente del Atleti, donde las circunstancias del partido no habían hecho más que empeorar, faltaba la guinda del pastel, que iba a tener una vez más a los hermanos como protagonistas; los Williams se intercambiaban los roles, e Iñaki asistía a Nico para rematar sólo en el área pequeña y firmar una muerte colchonera que parecía anunciada desde hacía ya varios minutos.

Nico Williams celebrando // @AthleticClub

La segunda parte fue un calco de lo que había sido la primera mitad, y si el Atlético de Madrid podía ensuciar aún más la derrota, así lo hizo. Lejos de intentar dar una buena imagen en su eliminación, el dominio del Athletic sobre el equipo madrileño iba a más, y ni la entrada de Memphis, Barrios o Riquelme pudieron contra aquello. En el minuto 75, tras un tiro sin peligro del jugador vasco Sancet, Oblak cometía un error digno de un portero benjamín y dejaba un balón muerto que aprovechó Guruzeta para propinar el "KO" atlético, 4-0 en una eliminatoria dónde sólo un equipo estuvo a la altura del significado de unas semifinales de Copa.

¿Dónde está "la filosofía Simeone?

Desde su llegada en 2012, y convertir en campeón a un equipo que meses antes luchaba por no caer en puestos de descenso, la máxima de Simeone siempre ha sido el trabajo y la intensidad, algo que ha caracterizado al argentino a lo largo de su carrera futbolística, desde sus primeros pasos como jugador en la Liga Argentina, hasta el día de hoy como entrenador del Atlético de Madrid.

Los aficionados colchoneros únicamente ponían una condición imprescindible a la plantilla rojiblanca para el encuentro de ayer, intensidad y coraje, algo que transmitían a través de una pancarta en el entrenamiento del pasado miércoles con el lema "espíritu de Bucarest", y que hacía referencia directa a la final de Europa League de 2012 donde el Atleti derrotó al Athletic por 3-0, siendo muy superior y no dejando ninguna opción al rival.

El Atlético de Madrid campeón de la Europa League 2012 // @Atleti

Para el partido de ayer, podríamos asegurar que las indicaciones del técnico argentino más allá del sistema y la táctica fueron la intensidad y el dominio físico del partido, pero la realidad de los jugadores no fue acorde a los pensamientos previos del entrenador, ya que se vieron sobrepasados física y futbolísticamente por la ambiciosa intensidad del equipo de Ernesto Valverde.

La acontecido en el día de ayer, visto lo visto en el partido, sitúa a los jugadores como máximos responsables, y aunque Simeone ironice con su imposibilidad de entendimiento en las diferencias de rendimiento de la plantilla como local y como visitante: "el entrenador prepara mal los partidos de visitante", puede que el problema habite en la transmisión del mensaje del técnico argentino hacia los jugadores y haya una falta de motivación provocada por el cambio generacional y las condiciones futbolísticas de la plantilla o lo que era en 2012 el Atlético de Madrid, y en lo que se ha convertido 12 años después.

¿Y ahora qué?

Desde el pitido final de Martínez Munuera a las 23:35 del día de ayer, el Atlético de Madrid únicamente debe hacer referencia a lo sucedido en San Mamés para no volver a cometer los mismos errores en los próximos meses, y es que si la cita de ayer era importante, los próximos objetivos son aún más exigentes.

Como aperitivo, y en apenas dos días, el próximo domingo a las 16:15, el Atleti recibe en el Metropolitano ante su gente, a un Betis que no atraviesa su mejor momento. Los colchoneros deben sumar tres puntos para lograr acercarse al objetivo que a día de hoy no está, ni mucho menos asegurado, clasificar a Champions la temporada que viene; una clasificación que peligra debido a los malos resultados del Atlético de Madrid conseguidos en sus encuentros como visitante, donde el precedente más reciente es un empate ante el último clasificado el pasado fin de semana, y que de no lograrse supondría dar un paso atrás que marcaría la historia rojiblanca en los próximos años.

La plantilla rojiblanca tras una victoria en el Metropolitano // @Atleti

En dos semanas, la Champions League vuelve al Metropolitano en unas condicionas similares a las del día de ayer, donde Simeone y sus jugadores deberán eliminar al Inter de Milán en una eliminatoria, hasta el momento favorable al equipo italiano por el 1-0 conseguido en el partido de ida en el estadio interino, el Giuseppe Mazza. La última bala con la que cuenta la pistola rojiblanca, que de ser desperdiciada puede suponer un desastre total en una temporada, que hasta el momento parece tener un final muy oscuro.