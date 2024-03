Si alguien dice hace unos años que el Atlético de Madrid sería uno de los equipos con peor capacidad defensiva de España, nadie le creería. Pues es un hecho, ningún equipo puede competir por los grandes títulos de nuestro país si no se construye a raíz de una buena defensa.

Ayer muchos jugadores quedaron señalados no sólo deportivamente, sino en cuestión de actitud. Repasamos aquí las notas de cada uno de ellos.

Oblak

Nada que reprochar al guardameta esloveno por parte de la afición, pero lleva un tiempo que no es el mismo. Prácticamente uno de cada tres remates a puerta es gol. Actualmente se encuentra en un bajo estado de forma, que a veces contrarresta con buenas actuaciones.

NOTA: 4

Savic

Partido para olvidar ayer del montenegrino. Señalado en dos de los tres goles y con muchísima falta de contundencia defensiva. No pudo contener a Nico Williams y la afición le da vueltas a su continuidad. En cambio, una cláusula del contrato de Stephan hace que renueve automáticamente por un año más.

NOTA: 3

Witsel

La grada rojiblanca se lleva las manos a la cabeza con el qué hubiera pasado si este jugador llega a venir al club unos años antes. El belga cuaja una buena temporada en el centro de la zaga con espectacular salida de balón y un gran nivel defensivo. Ayer no fue de los peores, y en los primeros minutos de juego movió al equipo con mucha rapidez.

NOTA: 5

Hermoso

La situación contractual del "22" rojiblanco hace pensar que el jugador está más que pensando en una posible marcha del Atlético de Madrid. Inseguro ayer, todo lo contrario a cómo empezó la temporada, fraguó una situación que está dando mucho que hablar en redes sociales. En el primer gol a bocajarro de Iñaki Williams, apartó su cabeza y dejó vendida la portería de Jan Oblak.

NOTA: 4

Molina

Sorprendente el bajo nivel de Nahuel Molina después del fenómeno que causó a finales de la temporada pasada. Inoperante en ataque y superado en defensa. Hace meses que no es el mismo, aunque ayer no fue uno de sus peores partidos.

NOTA: 4

De Paul

El argentino ayer dio la sensación de que estaba lejos, muy lejos de ser ese campeón del mundo que sorprendió al panorama mundial. Después de un gran comienzo de año de Rodrigo, anoche no se le vio todo lo que se debería de ver en un jugador de sus características. Fallón en el pase, y sin poder conectar sus habituales progresiones, estuvo muy lejos de acercar a su equipo a la zona del gol. Sólo un par de balones frontales al área fueron causantes de peligro en los primeros minutos de juego.

NOTA: 5

Koke

El capitán, desbordado. Incapaz de controlar el juego del equipo, y mucho menos las emociones al recibir los primeros goles en contra. Fue sustituido en la segunda mitad, pero no cuajó un mal partido.

NOTA: 5

Llorente

Al español ayer se le notó desubicado en el partido, y ya es noticia. El jugador más polivalente de la plantilla jugó en la zona del mediocampo izquierdo y no pudo enlazar sus progresiones por banda como lo solía hacer con Molina. Finalmente, acabó el partido de carrilero y tuvo varias llegadas rozando el final que pudieron reducir la diferencia.

NOTA: 6

Llorente disputa un balón en el césped de San Mamés | Foto: @Atleti

Lino

El brasileño dio la sensación de que era la única persona en el campo que salió con convencimiento y ganas de dar la vuelta al resultado. Incisivo por banda izquierda, tuvo varias ocasiones al principio que acabaron en manos del portero. Fue de los únicos, si no el único, que disparó a portería. Un puñal por la banda que da una de las pocas alegrías de la noche copera.

NOTA: 7

Correa

El argentino ayer dio muestras de que los partidos grandes e importantes se le ponen muy cuesta arriba. Además, la afición nota que siempre será el eterno revulsivo, cuajando sus mejores actuaciones cuando sale desde el banquillo. Con cero a cero en el marcador tuvo una ocasión que mandó por encima de la portería.

NOTA: 4

Morata

Álvaro Morata volvió a ser Álvaro Morata. El capitán de la Selección Española dejó claro que, aunque sea un magnífico goleador, su comienzo de temporada había sido un espejismo. Y es que a Morata le mataron las suplencias que coincidieron con el mejor momento de Memphis. Un jugador que vive de su confianza, dejó a un lado su faceta goleadora en el momento en el que el Atleti más la necesitaba. Ayer luchó cada una de las acciones, y tuvo dos remates de cabeza al final del partido que no causaron gran peligro.

NOTA: 6

Reinildo

El mozambiqueño está bastante lejos de parecerse al Reinildo de antes de la lesión. Ayer sale en la segunda mitad y genera varias internadas por banda con el partido ya roto. Posiblemente su suplencia fue debido al partido de ida, donde quedó señalado después de ese inexplicable penalti. Compite el puesto con Mario Hermoso.

NOTA: 4

Barrios

Quizás fue el jugador que aportó la frescura que necesitaba el equipo. El español saltó al campo y dejó pinceladas de su calidad. La afición respira con este futuro prometedor y se pregunta qué hubiese sido del partido con él de titular.

NOTA: 6

Memphis

El neerlandés entraba a San Mamés con el partido ya finiquitado. Llevaba un gran comienzo de 2024, sobre todo en la Copa del Rey, donde ha sido el máximo goleador del conjunto rojiblanco. En el partido, sin más. Algún intento de lucha en el cuerpo a cuerpo que no llegó a dar ningún fruto. La acción de más peligro fue una falta esquinada que disparó con potencia y complicó al meta vasco.

NOTA: 5

Riquelme

Sustituto de Lino y con el papel de desatador. No era fácil ayer entrar al partido, y menos en el puesto del que mejor lo estaba haciendo. Riquelme lo superó con elegancia. Rápido por banda, los compañeros le buscaban a la carrera a la desesperada. Tuvo un claro remate a puerta que volvió a despejar el portero del Athletic bajo palos. Dejó sensaciones de que merece más minutos.

NOTA: 6

Saúl

Saúl mantiene su habitual línea en los partidos que compite. No jugó muchos minutos y su misión era la de contener el centro del campo para no romper el partido en los minutos finales. No tuvo mucha interacción en el juego, por lo que no es posible calificarle.

NOTA: -

Simeone

Diego Pablo Simeone volvió a conseguir una nueva hazaña: llevar a un equipo con nula presencia defensiva a Semifinales del campeonato. La realidad es esa, Simeone puede hacer más, pero necesita que desde arriba también se haga. Ayer alineó un once ofensivo, en busca de la remontada, pero estuvo lejos de saber contener las emociones de la plantilla, que bajaron demasiado rápido los brazos.

NOTA: 6

Final de temporada

El calendario no da ninguna tregua y el próximo Domingo el Atlético de Madrid recibe al Real Betis en el Metropolitano. El Cholo ironizó en rueda de prensa con los objetivos del Club Atlético de Madrid: entrar entre los cuatro primeros de LaLiga.

La remontada deberá esperar, y ¿quién sabe si será posible el próximo trece de Marzo frente al Inter de Milán? Con la eliminación copera, la única oportunidad de título que le queda al Atlético de Madrid es La Liga de Campeones, algo que parecer estar a años luz de lo visto en el partido contra el Athletic.