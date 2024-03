El conjunto colchonero salió vapuleado de San Mamés. Y es que en ningún momento salió a competir. Desde el primer minuto de partido fue superado por un Athletic Club que quiso aprovechar su ventaja en la eliminatoria. A pesar de tener esa ventaja, los de Valverde salieron a morder y a marcar el primer gol. Ya en el primera parte lo consiguieron e incluso ampliaron su ventaja antes del descanso, dejando muerto al Atlético de Madrid. De esto habló Simeone, ya que el Atlético de Madrid, ayer, pareció que no fue consciente de la magnitud de lo que se jugaban "nunca pudimos entrar en el partido", declaró el argentino.

"Fueron mejores que nosotros"

Diego Pablo Simeone quiso expresar la realidad de lo ayer visto en sus declaraciones. "Son un equipo muy bueno, lo están demostrando tanto en Liga como en Copa".

Su equipo fue arrollado en todas las facetas, sobre todo a la hora de defender. Al Atleti le costó muchísimo defender a los hermanos Williams que azotaron a la zaga rojiblanca que ayer vistió de blanquiazul. "Tuvieron gran velocidad mental adelantándose a nuestros defensas" dijo Simeone sobre el segundo tanto, obra de los hermanos Williams.

Revertir esta situación

Cabe destacar que el Atlético de Madrid tiene aún tareas por hacer. Tiene que remontar la eliminatoria en Champions League ante el Inter de Milán y quedar en los puestos de Champions en Liga, que no lo tiene para nada fácil. El técnico del Atlético de Madrid tiene que trabajar en revertir este palo que le ha dado la eliminación, ya que sigue teniendo cosas en juego.

"Lo que más me preocupa es la contundencia en las dos áreas" dijo Simeone en rueda de prensa. Es cierto que el Atlético ya no es el que era ni en defensa como antaño, ni en ataque como hace unas jornadas. Le cuesta mucho materializar las oportunidades que tiene y sobre todo defender con contundencia. Al revés que en años pasados dónde no había manera de meterles un gol a los del Cholo.