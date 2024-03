Primera mitad

El encuentro comenzó con una primera posesión celeste, perdiendo el balón rápidamente en favor del Almería. Pese a esa pérdida, el Celta, empezó a acomodarse en los primeros instantes, y los gallegos empezaron a buscar fisuras en la defensa almeriense. Además de la posesión, el conjunto celeste empezó a presionar, recuperando en poco más de tres minutos dos balones en campo rival. El primera saque de esquina llegó poco después, a favor de los vigueses; sin embargo, la jugada fue "estéril" de peligro y con la petición de penalti por parte de Unai Núñez.

La primera ocasión del partido llegó desde la cabeza de Scarfelt, Fran Beltrán botó una falta lateral y el central remató por encima de los tres palos. Los siguientes minutos fueron de tanteo para ambos equipos, posesiones largas pero sin definir. Tras un par de minutos sin mucho relevante, el Celta anotó el primer gol del encuentro, Mingueza colgó un balón, De La Torre la controló, pasó a Bamba, y el costa marfileño anotó el primero a placer. Finalmente, y tras una revisión del VAR, el gol fue anulado por un discutible fuera de juego a placer. El Celta volvió a pedir pena máxima, en esta ocasión, la acción fue protagonizada por Baba y Larsen.

Los gallegos se hicieron con el dominio del juego en los siguientes minutos; pese a ello, no llegaban las ocasiones y el Almería buscaba las suyas en las pocas contras que podían montar. La primera ocasión de los andaluces tardó en llegar, pero fue una ocasión en mayúsculas. Langa disparó desde fuera del área, chocando el estérico con el poste, y en el rebote, y con Guaita batido, Alanga mandó el balón al cielo de Balaidos. Para terminar la primera mitad, Maximiano salvó un balón que ya se colaba en la portería y los celestes volvieron a pedir penalti sobre Manquillo.

Segunda mitad

La segunda parte comenzó con la noticia de que Luka Romero tuvo que ser llevado en ambulancia, ya que había tenido un desplazamiento de la mandíbula. Ya en el juego, la primera fue para los celestes, Douvikas remató en un córner, pero Maximiano atrapó el balón sin muchos aprietos. Poco después, Bamba lo intentó casi sin ángulo y el balón se fue rozando el palo. Maximiano tuvo que parar, también sin complicaciones, un disparo lejano de Mingueza.

Alanga fue expulsado tras una brutal entrada a la altura del estómago sobre Bamba. Pese a las protestas, Sánchez Martínez no cambió su opinión y el VAR no entró. Tras la expulsión, el Celta se convirtió en el dueño y señor de un encuentro que no tenían tan dominado. Y tras varios minutos de dominio, Óscar Minguera anotó un auténtico golazo desde fuera del área para adelantar a los celestes.

Tras el gol, y pese a estar con uno menos, el Almería comenzó a mover el balón a costa de un Celta que buscaría la suya en alguna contra. Y una de esas contras estuvo a punto de acabar con el partido. Bamba corrió por todo el campo sorteando almerienses, pasó a Larsen, recortó, chutó y Maximiano pudo parar para mantener con vida a los andaluces.

Para más malas noticias, Leo Baptistao empezó a cojear y en más de un momento se quedaron con nueve. El Celta volvió a tomar el control del partido y comenzó a tocar el balón en campo propio y rival de forma calmada y sin casi presión. Maximiano volvió a salvar al Almería parando un buen disparo de Larsen. En los últimos minutos, el Celta buscó la sentencia, en vano.

Ficha tecnica

Celta: Guaita, Manquillo, Scarfelt, Unai Nuñez, Manu Sanchez (78), Mingueza (88), Fran Beltran, De La Torre (88), Bamba, Larsen y Douvikas (59)

Sustituciones: Allende (59) Cervi (78) Hugo Sotelo (88) Hugo Alvarez (88)

Entrenador: Rafa Benitez

Almeria: Maximiano, Langa, Radovanovic, Edgar, Pubill, Baba, Robertone (67), Viera (67), Embarba (61), Luka Romero (45) y el Choko Lozano (61).

Sustituciones: Leo Baptistao (45), Arribas (61) Ramazani (61) Lopy (67) Centelles (67)

Entrenador: Garitano

Arbitro: Sanchez Martinez

VAR: Del Cerro Grande