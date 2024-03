Si el Atleti del año 2023 fue una apisonadora, el del año 2024 está dejando mucho que desear. En el lapso de dos semanas, los chicos de Diego Pablo Simeone han tirado prácticamente toda la temporada: eliminados en Copa y casi desahuciados en Champions League, difícilmente podrán salvar un año que apunta ser en blanco. Aunque es cierto que los colchoneros llevan sin perder en su feudo en liga desde enero de 2023, tanto jugadores como entrenador no generan seguridad, y es algo que se puede pagar caro si no se resuelve cuanto antes. Los colchoneros suman tres victorias y dos empates en los últimos cinco encuentros.

Por otro lado, está la otra cara de la moneda. El Betis lleva sin perder en liga desde el 21 de enero, sumando tres victorias y dos empates desde entonces.

El Atlético, hundido

El Atlético, posiblemente, está atravesando su bache más sensible de toda la temporada. Las derrotas en San Mamés (Copa del Rey) y en el Giuseppe Meazza (Champions) hacen ver que los colchoneros firmarán otro año sin títulos, algo que ha minado la moral de los jugadores rojiblancos. Haber caído eliminados en la Copa, y estar al borde del abismo en Europa se debe principalmente a la falta de protagonismo de sus estrellas: Griezmann y Morata. El galo está cuajando un 2024 desapercibido, fruto de la carga de minutos, y el madrileño no es consistente sin su mejor bala en la recámara: Antoine Griezmann. Si a eso le sumamos que hay jugadores que no dan el nivel para el club, se hace muy difícil firmar al Atleti como favorito para este duelo, que será muy disputado.

Llorente ante el Athletic Club / Atleti

El Betis, ante opciones muy reales de asaltar el Metropolitano

Si el Atleti está hundido, el Betis llega lanzado a la cita liguera. Los de Pellegrini juegan bien y obtienen resultados hasta sin el lesionado Isco, que llevan sin perder desde el 21 de enero. Su último registro, una victoria por 3-1 ante el Athletic Club. Además, el Betis está caracterizado por su solidez defensiva: 26 en contra en 26 jornadas, un registro favorable.

El Chimy Ávila celebra un gol / RBB en X

Antecedentes entre ambos conjuntos

Desde el primer partido que jugaron ambos conjuntos en 1935, se han disputado un total de 111 encuentros, que se han saldado con 58 victorias colchoneras, 25 empates y 28 victorias béticas. Si tenemos en cuenta el balance de goles, el Atlético le ha marcado 185 al Real Betis y ha recibido 115. El balance, en este aspecto, es muy favorable al Atlético. El último antecedente que tenemos entre ambos conjuntos es un empate sin goles en el feudo bético.

Antecedentes de los últimos cinco encuentros:

2023/2024. Jornada 2. Betis 0-0 Atlético

2022/2023. Jornada 27. Atlético 1-0 Betis

2022/2023. Jornada 11. Betis 1-2 Atlético

2021/2022. Jornada 27. Betis 1-3 Atlético

2021/2022. Jornada 12. Atlético 3-0 Betis

Griezmann, ante Andrés Guardado / Atleti

El árbitro del partido

El abulense César Soto Grado, con 96 partidos a su espalda en la liga española, será el encargado de arbitrar el partido entre el Atleti y el Real Betis Balompié. Esta será la undécima vez que arbitre al Atlético en su carrera, mientras que será la decimotercera vez que lo haga para el Betis. El Atlético nunca ha perdido cuando Soto Grado ha arbitrado su partido en liga: siete victorias y tres empates en diez partidos son su balance. Por parte de los béticos, con el de Ávila arbitrando han ganado dos partidos, han empatado cuatro y han perdido seis.

Declaraciones previas al encuentro

El Cholo Simeone analizó la actualidad del Atlético antes del partido contra el Betis en el Cívitas Metropolitano.

Recomponerse tras la derrota en Bilbao

"Hicimos una buena Copa del Rey hasta el partido de Bilbao, que ganaron merecidamente. Lo que me enseña la vida es prepararse para lo que viene, que es lo que importa".

Griezmann

"Los médicos informarán la próxima semana cómo evoluciona".

Cuarto en LaLiga

"Vivimos el partido a partido, no analizamos tan adelante"

Riquelme

"Todos vemos algo parecido, las dos últimas intervenciones han sido mejores y lo posiciona donde queremos para que compita con Lino y el equipo esté mejor".

Pelea por la cuarta plaza

"Siempre soy optimista y busco pensar en cosas buenas. Para llegar a donde queremos seguro que necesitamos un gran esfuerzo y luego el duelo que tengamos con el Inter en Champions".

Bajón en defensa

"Lo venimos hablando desde la pasada temporada. El equipo necesita mejorar en intensidad y agresividad defensiva, no representa muchas veces al colectivo. Necesitamos mejorar individualmente para que aparezcan cosas buenas de forma colectiva".

Betis

"Viene mejorando en los últimos partidos y haciendo buenos partidos en Liga con los chicos nuevos que llegaron en enero, que les han dado más trabajo en el medio. Conocemos al entrenador bien. Es un equipo valiente, intentando jugar como juega el Betis siempre".

Morata

"A todos los delanteros les sucede, pasan por una etapa positiva en cuanto al gol y siempre hay esa sensación de lo que les falta a ellos. Mañana va a hacer un gol".

Incidentes en San Mamés

"Preocupa a todos, no a nosotros puntualmente. Ponerse a explicar lo sucedido sería ponerse en el lado de víctimas y prefiero no ponerme en ese lugar de momento".

Simeone en la rueda de prensa / Atleti

El once esperado

Se espera que el Atlético parta con el mejor de sus onces para asegurar los tres puntos. Griezmann apunta a descanso, y Morata, a la titularidad.

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Lino, Koke, Pablo Barrios, De Paul, Nahuel Molina; Correa, Morata.

Por parte del Betis, se espera de nuevo la titularidad del Chimy Ávila, que ha dejado grandes sensaciones en el beticismo.

Real Betis Balompié: Rui Silva; Sabaly, Chadi Riad, Pezzella, Bellerín; Marc Roca, Johnny; Chimy Ávila, Rodri Sánchez, Pablo Fornals; Willian José.