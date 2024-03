Hace apenas unas horas Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis Balompié, ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido ante el Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 27 de LaLiga EA Sports. El técnico sudamericano ha tratado algunos temas de último momento dentro del equipo y ha valorado a su rival de mañana.

Valoración del Atlético

Para iniciar la rueda de prensa el chileno ha sido preguntado por su rival de mañana y no ha dudado en bañar de halagos a los madrileños y a Diego Pablo Simeone: "Bueno veo un gran rival. El Atlético de Madrid tiene una gran plantilla y un gran técnico que ya ha puesto su mecánica futbolística desde hace años con gran rendimiento y grandes resultados. Independientemente que hayan quedado eliminados de la Copa del Rey yo creo que nos enfrentamos a un rival difícil en casa y eso dicen los números".

Además, también le han preguntado por el largo tiempo que lleva el Betis sin puntuar en la capital y las criticas ante esto: "Bueno las criticas siempre son cuando los resultados no se consiguen. Hay distintas circunstancias, creo que la más grande y importante es que jugamos de visitantes ante un rival con una plantilla importante, que siempre disputa la UEFA Champions League y compite todos los títulos. Siempre tenemos la ambición de ir a buscarlos y cuanto mejor hagamos los partidos más vamos creciendo, pero creo que las temporadas se hacen con una regularidad y buscando siempre pegar ese salto sin variar mucho la parte futbolística. Vamos a jugar nuestro fútbol y cuanto mejor es el rival menos errores se aceptan pero vamos a ir con la mentalidad de sumar"

Partido de la primera vuelta de la liga entre Betis y Atlético | Foto: Getty Image

Para terminar con el tema del Atlético, le preguntaron sobre que teme del partido de mañana, a lo que "El Ingeniero" ha respondido de manera muy clara: "Ya lo conteste. Es un equipo que esta peleando por todos los títulos y la Champions todos los años. Viene de un traspié en la copa y las estadísticas en su campo están ahí, pero las estadísticas están para romperlas así que un gran respeto por un gran rival"

Situación sobre la posible salida de Guido Rodríguez.

Otro de los temas que se han tratado es el tema del futbolista Guido Rodríguez, la posibilidad de que renueve y los rumores sobre una posible salida. Ante esto, el entrenador de Santiago ha respondido lo siguiente: "La situación de Guido ya la conocemos todos. Termina contrato a final de temporada, ha estado en conversaciones pero no se ha llegado aún a un acuerdo. Todos sabemos la importancia de Guido en esta plantilla así que ojalá lo veamos aquí la próxima temporada, pero ya depende de que las dos partes lleguen a un acuerdo".

Guido Rodríguez con el Betis esta temporada | Foto: Getty Image

Valoración de la temporada de Ez Abde

Otro tema que se ha puesto sobre la mesa es el de Ez Abde y la mala temporada que esta firmando como verdiblanco, a lo que se le ha pedido una valoración del jugador y esto ha respondido Pellegrini: "Las valoraciones de la temporada hay que hacerlas al final del campeonato. Un jugador que se incorporó de otra parte siempre necesita un tiempo de adaptación. Yo creo que tiene cualidades importantes para ser un buen jugador, vamos a ver como se desarrolla y como le inculcamos las ideas. Creo que deberá ser un jugador que nos de mucho".

Unión afición-equipo

Le han preguntado sobre el reconocimiento que recibió en el Benito Villamarín en el último encuentro a lo que contesto: "Para mi es un orgullo tener sintonía con la afición, eso quiere decir que el equipo responde dentro del campo, lo que la hinchada del Betis, la numerosa y masiva hinchada del Betis, es lo que le gusta ver. Llevamos tres años muy buenos con esta sintonía así que me alegro mucho, no por el reconocimiento a mi persona, sino al reconocimiento al trabajo de directivos, el director técnico, el entrenador y los jugadores".

Además, le preguntaron también y sobre la posibilidad de plantear a la directiva una mejora del equipo para el año que viene a lo que ha dicho: "Yo creo que uno dentro de esta profesión es muy consciente a donde puede aspirar. Por eso año tras año de acuerdo a la realidad económica intentamos hacer la plantilla lo mejor posible. Todos sabemos las necesidades económicas que tiene el Betis, vamos trabajando en esa misma idea y ojala año tras año podamos mejorar".

Regreso de Sabaly a la titularidad

Después de la titularidad de Youssouf Sabaly al once en el partido contra el Athletic Club de Bilbao tras mucho tiempo sin competir y apareciendo de lateral izquierdo, se le pegunto que pensaba del senegalés a lo que respondió: "Me alegro por Sabaly porque es un gran profesional con mala suerte respecto a las lesiones que no le han permitido tener regularidad. Yo creo que cada vez que juega demuestra su capacidad futbolística que es muy grande".

Youssouf Sabaly disputando el balón en el partido vs Athletic Club | Foto: Getty Image

Aparte, fue preguntado sobre quien será el titular tras la vuelta de sanción de Juan Miranda. Ante esto, el chileno ha dejado en el aire quien será titular mañana en el Cívitas Metropolitano: "Ya en Francia también jugaba al lado izquierdo (refiriéndose al futbolista senegalés) así que se acomoda en ambos lados sin ningún tipo de problema. Veremos mañana cual es el mejor once inicial".

Vuelta de Ayoze y Guido a los entrenamientos

Para finalizar, se ha hablado sobre la vuelta de Ayoze Pérez y Guido Rodríguez a los entrenamiento y la posibilidad de que jueguen mañana. A esta última pregunta, el entrenador verdiblanco ha respondido lo siguiente: "Ya verlos entrenar es importante para el grupo, para todos nosotros. Son dos jugadores que nos han dado mucho y bueno tienen una calidad aprobada. Los dos ya entrenaron con normalidad así que están en condiciones de estar en la lista de mañana".