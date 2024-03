La Liga EA Sports llega esta semana a su jornada número 27, que medirá en el Estadio de la Cerámica al Villarreal CF y al Granada CF. Un partido de nuevo de emergencia para un Granada CF que se encuentra muy lejos de los puestos de salvación, y que con un partido menos, necesita vencer para intentar acercarse a la permanencia. Por su parte, el Villarreal CF quiere continuar con su mejoría con un victoria ante su afición para poder subir posiciones en la clasificación y asentarse en la zona media de la tabla.

Ganar antes de la eliminatoria europea

El Villarreal CF llega a este partido después de vencer en la última jornada a la Real Sociedad por 1-3 en el Reale Arena en un encuentro en el que el equipo fue superior y se impuso gracias a los dos goles de Comesaña pasados el primer cuarto de hora de juego y nada más comenzar la segunda parte, mientras que Sorloth sentenció en el 95 después de que Mikel Merino recortara distancias en el marcador en el minuto 86. Después de esta victoria, el submarino amarillo se sitúa en decimotercera posición de la clasificación con 29 puntos y ha aumentado su distancia con los puestos de descenso a diez puntos. Así pues, se puede señalar que el Villarreal ha puesto fin al fantasma de la lucha por el descenso después de dos meses de buen nivel y buenos resultados.

La temporada comenzó con Quique Setién al frente del banquillo, pero tras haber perdido en tres de los cuatro primeros duelos de la Liga, la directiva tomó la decisión de poner el fin de la trayectoria de Setién en el equipo y poner al frente a Pacheta. El equipo tampoco consiguió la mejoría que se esperaba y después de tener un balance de más derrotas acumuladas que victorias en Liga, Pacheta fue también destituido y llegó Marcelino, que ha mejorado en los resultados. La última derrota en Liga del equipo castellonense hace casi dos meses, frente a la UD Las Palmas el pasado 13 de enero por 3-0. Desde entonces, el Villarreal ha conseguido seis jornadas consecutivas sin perder, tras ganar a equipos como el FC Barcelona. Ahora, el conjunto castellonense quiere vencer para llegar con buenas sensaciones al partido de Europa League ante el Olympique de Marsella.

Para este encuentro, Marcelino tiene las bajas por lesión de Pedraza, Terrats, Yeremi Pino, Denis Suárez y Juan Foyth, mientras que Jorge Cuenca también será baja por sanción tras cumplir ciclo de tarjetas. Además, Albiol también se ha confirmado finalmente como baja por lesión, por lo que sumado a la de Jorge Cuenca en el eje central de la zaga, hace que la pareja de centrales posiblemente sea la formada por Bailly y Mosquera. Por otro lado, hay dudas sobre quién será la referencia en el ataque, ya que lo posible es que Marcelino opte por una dupla formada por Guedes y Gerard Moreno, aunque también es posible que el noruego Sorloth forme parte de la alineación. Además, los delanteros estarán acompañados en las bandas por Álex Baena y Akhomach.

Ganar para no descolgarse más

El Granada CF llega a este partido después de no jugar el encuentro de la pasada jornada ante el Valencia CF en Los Cármenes apor el aplazamiento tras la desgracia sufrida en un edificio de viviendas en Valencia. Así pues, este encuentro se disputará finalmente el próximo 4 de abril. En cuanto a la situación del conjunto rojiblanco en Liga, es bastante complicada, ya que son diez los puntos que separan al equipo de las posiciones de permanencia marcadas por el RC Celta de Vigo. Así pues, pese a que el conjunto granadinista tiene un partido pendiente, la situación es crítica ya que si ganara tanto el partido de esta jornada como el aplazado, el Granada estaría todavía a cuatro puntos de las posiciones de salvación, aunque significaría un cambio de dinámica a tener en cuenta.

El último encuentro de Liga del Granada CF se saldó con empate frente a la UD Almería en Los Cármenes, un encuentro igualado en el que el conjunto granadino no estuvo cómodo en ningún momento, estando por detrás en el marcador tras el tempranero gol de Arribas. Uzuni puso el empate en el marcador, pero el equipo no fue capaz de vencer en un duelo fundamental por la permanencia. Pese a este empate, también hay que señalar que el Granada ha mejorado en juego e imagen, empató ante equipos como la UD Las Palmas y el FC Barcelona, dando además una buena imagen y motivos a la afición de que se puede luchar por conseguir la ansiada permanencia.

Para este partido, Alexander Medina tiene las únicas bajas de Vallejo y Gumbau, después de que el centrocampista fuese sancionado después del encuentro ante la UD Almería. Por otro lado, ha sido el propio técnico quien ha confirmado el regreso de Bruno Méndez tras recuperarse de las molestias que le tuvieron apartado en los últimos encuentros, por lo que podría volver también a la titularidad en el eje central de la zaga para acompañar al polaco Piatkowski o a Ignasi Miquel, que también volverá después de estar sancionado en el último encuentro. En cuanto al ataque, también regresará Lucas Boyé, que estará acompañado en las bandas posiblemente por Uzuni y Pellistri.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado acerca de las opciones que hay en defensa ante las bajas: "Tenemos tres opciones, pues elegiremos dos. Ahora tenemos la baja por lesión de Raúl y por sanción de Jorge. Nos quedan Aïssa, Yerson y Eric. Jugarán dos de esos tres. Intentamos trabajar a nivel colectivo para que independientemente de quién juegue, tengamos claro lo que debemos hacer. Cuando no tengamos balón, debemos ayudar en facetas defensivas y cuando lo tengamos que seamos capaces de atacar". También ha hablado sobre el rival: "El Granada ha cambiado mucho en esta segunda vuelta. Han incorporado 10 jugadores y han dado siete bajas. También tienen un entrenador distinto. Es un equipo dinámico y que corre mucho. Desde que han cambiado de técnico, tienen datos muy positivos. No están traduciendo igual el buen trabajo en resultados, pero es un equipo capaz de hacer goles a grandes equipos". Por último, ha hablado sobre la idea del equipo: "Nuestra idea es ganar y sumar posiciones en la tabla. No tenemos otro pensamiento. Solo le damos la máxima importancia al partido más inmediato y no pensamos más allá. Creemos que esa es la mentalidad apropiada para que lleguen victorias".

Por su parte, también ha pasado por rueda de prensa el entrenador del Granada CF, Alexander Medina, que ha hablado sobre lo que necesita el equipo para ganar: "Como siempre, tratar de poner en el campo todo lo que se ha entrenado durante la semana, tratar de jugar con personalidad, que tengamos las cosas claras en cada una de las facetas de juego, tanto en la elaboración como en las presiones o las transiciones. En definitiva, tenemos que hacer un muy buen partido ante un muy buen rival para poder conseguir los tres puntos". También ha hablado sobre el rival: "El Villarreal es un equipo que con Marcelino ha levantado su nivel. Se ha hecho más consistente. Juega con líneas muy juntas y tiene un poder de ataque bastante importante por espacios. Maneja muy bien las transiciones, tiene buenos jugadores, sabe a lo que juega. Hace seis partidos que no pierde, aunque es cierto que de local le ha costado un poquito más que de visitante". Por último, ha hablado acerca de Callejón y Puertas: "Son dos jugadores con mucha trayectoria, experiencia e historia dentro del club. Están entrenando bien. Están haciendo muy buenas semanas y va a depender de lo que veamos para los partidos en la planificación".

Convocatorias

Villarreal CF: Reina, Jorgensen, Iker Álvarez, Mosquera, Comesaña, Capoue, Gerard Moreno, Guedes, Parejo, Sorloth, Bailly, Manu Trigueros, Morales, Álex Baena, Kiko Femenía, Alberto Moreno, Coquelin, Mandi, Traoré, Akhomach y Budescu.

Granada CF: sin confirmar.

Posibles alineaciones

Villarreal CF: Jorgensen, Kiko Femenía, Mosquera, Bailly, Alberto Moreno, Comesaña, Coquelin, Akhomach, Álex Baena, Guedes y Gerard Moreno.

Granada CF: Augusto Batalla, Ricard Sánchez, Bruno Méndez, Ignasi Miquel, Neva, Hongla, Sergio Ruiz, Gonzalo Villar, Pellistri, Uzuni y Lucas Boyé.