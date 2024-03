Desastroso partido del Granada CF, que salió goleado ante un Villarreal que dominó y, sin apenas esfuerzos, se llevó una cómoda victoria y deja con una manita al conjunto nazarí (5-1), que cosechó su peor partido del curso, mostrando un insolvente nivel defensivo, inoperante y sin capacidad de reacción, que evidencia los motivos por los que están tan abajo en la tabla los rojiblancos.

Los locales llegaban después de ganar a la Real Sociedad (1-3), aunque sus últimas sensaciones en los choques de este 2024 no han terminado de ser muy buenos. Los de Marcelino García, desde su llegada, parecen haber retomado el camino ascendente, aunque sin excesivo fuelle. Para este partido, los amarillos no podían contar con el sancionado Jorge Cuenca y Raúl Albiol por lesión. Por su parte, el Granada aterrizaba en tierras castellonenses tras empatar en su casa contra el Almería (1-1) en un partido donde los rojiblancos cosecharon uno de sus peores encuentros. Asimismo, la pasada jornada no jugaron debido a que se aplazó su choque ante el Valencia. Con 14 puntos y en la zona baja de la tabla, los andaluces iban a pelear con sangre y sudor para poder acercarse más al sueño de salir del descenso, aunque se presagia muy complicado. Era baja segura Gerard Gumbau por sanción.

Sin rumbo

El arranque del duelo se tomó con calma. Los primeros minutos fueron de tanteo entre dos equipos que, precisamente, no sobresalían por su solidez en las áreas y regularidad durante el curso.

En una de estas, el Villarreal encontró oro. La aventura no había hecho nada más que comenzar, pero la primera que tuvieron los groguets fue adentro (1-0). Ni diez minutos pasaron del pitido inicial cuando Gerard Moreno lo intentó de primeras, pero el travesaño repelió su disparo, cayendo el rebote en Sorloth, que la enchufó libre de marca y con mucho espacio en la meta.

Sorloth celebrando uno de sus primeros goles | Foto: LaLiga.

Pese al gol, el encuentro estaba muy abierto. El Granada no se escondía y lo intentaba como podía y con sus capacidades. Boyé respondió con una que enganchó de primeras al borde del área, pero se fue llorando cerca del primer palo de Pepe Reina. No estaban siendo muy precisos ninguno de los cuadros, que no terminaban de hacerse con el dominio del balón ni tampoco reflejaban una gran superioridad respecto a su rival.

Pellistri era de lo poco resaltable en el Granada durante el primer tramo. Esa energía que desprendía quería transmitirla a su equipo, que no se terminaba de encontrar bien y se veía insulso y desganado. El uruguayo, con desborde y atrevimiento, lo intentó en varias ocasiones, pero casi ningún compañero le siguió al son.

Los de Marcelino, sin mostrarse muy por encima, encontraron mucha facilidad en las pocas ocasiones que traspasaron la zona de tres cuartos. El Granada parecía que no terminaba de encontrarse, y de nuevo lo pagó caro. La insolvencia defensiva de los del Cacique Medina volvió a evidenciarse. Con la fuerza de un vikingo, Sorloth acabó encontrándose un hueco entre sus imprecisas marcas, viéndolo Parejo en el costado del área, colgando el balón de una manera precisa para que, de primeras, el atacante noruego solo tuviera que empujarla y celebrar su segundo tanto (2-0).

No paraba la sangría rojiblanca, que pese a intentarlo parecía que no le daba para mucho más. El Villarreal, casi sin despeinarse y sin mucho esfuerzo, volvió a desatar el júbilo entre la hinchada local. Las imprecisiones defensivas nazaríes eran obvias, y otra vez se aprovecharon de ello los amarillos. A balón parado, Capoue cabeceó un córner hacía el palo más lejano de Batalla (3-0). La pasividad a la hora de defender e inoperancia daba méritos para que el Granada esté donde esté.

Un partido para sacar conclusiones

El paso por descanso parecía que no lo había surgido efecto a los granadinos. Goncalo Guedes, que acababa de ingresar en el segundo tramo, volvió a hacer claudicar a los visitantes, que con una amplia pasividad dejaron libre al portugués, que mandó la bola justo dentro de las mallas de la portería de Batalla a los dos minutos de empezar la segunda parte. Los centrales, otra vez más, dejaron escapar a un jugador que no perdonó (4-0).

El submarino amarillo estaba dispuesto a arrollar. El Granada se mantenía en las mismas: sin capacidad, con ganas, pero sin saber cómo afrontar lo que restaba. Un quiero y no puedo que evidenciaba el desastroso nivel del equipo y la facilidad del Villarreal para sacar adelante el encuentro.

Boyé y Villar cabizbajos por el partido | Foto: LaLiga.

Sorloth quería llevarse el balón para casa, y lo consiguió. Una tarde de ensueño para el noruego que, de nuevo mediante un córner, hizo que el Villarreal cerrara la victoria con una manita que evidenciaba el desastre de partido del Granada. Volando por los aires, Sorloth peinó y festejó (5-0).

El partido bajó de revoluciones en los últimos quince minutos, pese a que ambos querían dar por lo menos el último golpe de la tarde. En el añadido, el Granada maquilló el resultado final con un gol de honor de Corbeanu que no quitaba el pobre partido de los andaluces. Insípido (5-1).

Con este resultado, el Villarreal continúa en la senda de la victoria y escala a la decimosegunda plaza con 32 puntos, mientras que el Granada CF deja casi sentenciada su temporada y continúa penúltimo con 14 puntos y a diez de la salvación. Algo prácticamente imposible de remontar si mantiene el nivel visto en este encuentro.

Ficha técnica

Villarreal: Pepe Reina, Kiko Femenía, Eric Bailly (Aissa Mandi 45’(Stefan Lekovic 62’)), Yerson Mosquera, Alberto Moreno, Traoré (Morales 73’), Capoue, Dani Parejo, Álex Baena (Manu Trigueros 62’), Gerard Moreno (Goncalo Guedes 45’) y Sorloth.

Granada CF: Augusto Batalla, Ricard Sánchez, Piatkowski (Bruno Méndez 63’), Ignasi Miquel, Carlos Neva, Sergio Ruíz, Martin Hongla (Theo Corbeanu 63’), Gonzalo Villar (Óscar Melendo 81’), Pellistri (Jozwiak 81’), Boyé (Antonio Puertas 81’) y Myrto Uzuni.

Goles: 1-0, Sorloth; 2-0, Sorloth; 3-0, Capoue; 4-0, Guedes; 5-0, Sorloth; 5-1, Corbeanu.

Árbitro: Pulido Santana (comité canario). Ha amonestado en el Granada a Piatkowski, Ricard Sánchez.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoséptima jornada de la Primera División. Choque celebrado en el Estadio de La Cerámica.