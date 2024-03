La temporada 2023-2024 será difícilmente olvidable para la afición del Granada CF. Con la deshonrosa derrota de este domingo en La Cerámica ante el Villarreal por 5-1, el cuadro rojiblanco ha dejado prácticamente sellado su viaje de regreso a Segunda División. Además, lo va a hacer por la puerta grande: convirtiéndose en el peor Granada de la última década y media y en uno de los peores equipos en toda la historia de Primera División, que se dice pronto.

Es algo que se venía rumiando desde hace meses y, pese al ínfimo atisbo de esperanza que despertó la aparición de caras nuevas en la plantilla tras el mercado invernal, la cruda realidad ha terminado por imponerse. La confección de plantilla, tanto en verano como en enero, ha sido un auténtico despropósito, una debacle, un esperpento, un ‘bluff’, que dicen los entendidos de esto.

Los diez, ¡diez!, fichajes realizados por la directiva nazarí no han aportado absolutamente nada para la mejoría del equipo. Es más, es evidente que la plantilla actual, tras las citadas incorporaciones, es peor que la que había en septiembre; y aquella no era precisamente para tirar cohetes. El Granada sigue encajando con demasiada facilidad y le cuesta un mundo hacer gol. A eso hay que sumar que Alexander ‘Cacique’ Medina no ha sabido dar con la tecla y mejorar los números que dejó Paco López. Es decir, las operaciones llevadas a cabo por Matteo Tognozzi desde su llegada están siendo un fracaso.

Deportivamente hablando, todo lo citado entra dentro de lo esperable y lógico, máxime teniendo en cuenta que el Granada es un recién ascendido y, por ende, uno de los principales candidatos a bajar. El problema aparece con la evidencia de que esta situación no es más que el culmen de una serie de malas decisiones tomadas desde la planta noble de Los Cármenes cuyos responsables principales, Sophia Yang como presidenta, Javier Aranguren como adjunto a la misma y Alfredo García Amado como director general, siguen a los mandos del club.

Caer a Segunda División, gloria añorada hasta hace bien poco, no es una catástrofe en sí, pero analizando la trayectoria de esta propiedad, que va a conseguir la friolera de tres descensos en ocho temporadas desde su llegada y que ya ha consumido todo el beneficio de la duda y todo el margen de error, da la sensación de que no se ha tocado fondo y que la catástrofe puede ser todavía mayor, más aún con la ‘Líbero’ acechando a la vuelta de la esquina.

Esta directiva ya no genera confianza a ningún nivel, ni deportivo ni social ni institucional. Con un equipo roto y al borde del abismo, una masa social más amplia y peor defendida que nunca y una manifiesta incapacidad de alcanzar un acuerdo para la remodelación de Los Cármenes, parece obvio que ha llegado el momento de que otros capitanes tomen el timón de esta nave.