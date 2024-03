Escándalo histórico el que se vivió en Mestalla y la decisión arbitral de Gil Manzano, quien sentenció el final del encuentro entre Valencia y Real Madrid cuando Brahim enviaba un centro que acababa en gol de Jude Bellingham.

Luego de este episodio, Carlo Ancelotti se hizo presente en la sala de prensa para dar su punto de vista sobre la polémica: “No hay mucho que decir. Ha pasado algo inédito y nunca antes me había pasado. Después del rechace hemos tenido la posesión. Nunca me había pasado y no hay más que añadir. Nos ha molestado la roja a Bellingham porque no ha dicho ningún insulto. Era frustración. Si pita cuando el portero del Valencia rechaza el balón es válido, pero ha dejado continuar y hemos tenido la posesión. Creo que ha hecho un error”.



“Estamos en caliente y enfadados. Es normal. Tenemos que volver a la normalidad porque tenemos un partido importante el miércoles. En el partido ha habido cosas buenas y cosas por mejorar. Hay que enfriarse un poco porque el vestuario está caliente. Para enfriarse hay que mirar la tabla. Vamos a dormir bien hoy”, continuó.

"No ha sido un insulto en absoluto"

Justamente, el reclamo generalizado por parte de los jugadores del Madrid acabó con Bellingham expulsado, otra de las quejas de Ancelotti: “El jugador ha sido claro en lo que ha dicho. Es verdad que se ha acercado de manera vehemente después del gol y es normal. No ha sido un insulto en absoluto. A ver qué escribe el árbitro en el acta”.

La polémica que se desató en el final del encuentro | Foto: Real Madrid

“Me voy con la sensación de que se podía perder porque hemos jugado muy mal la primera parte, pero también que hemos podido ganar remontando, como otras veces. Me voy a la mitad”, añadió.

En cuanto al doblete de Vinicius, en una noche muy especial para el brasileño, Ancelotti destacó que “ha jugado un muy buen partido. Ha sido determinante para nosotros. Ha sido más efectivo en el área que fuera de ella. Foulquier ha estado sobresaliente contra él. Ha marcado dos goles muy importantes para nosotros”.



Por último, el entrenador del Real Madrid descartó estar preocupado por el momento de su equipo: “No me inquieta. Era un partido muy complicado por muchas cosas. El rival es fuerte, agresivo y bien organizado. Nos ha creado muchos problemas en la primera parte, pero hemos sido capaces de entrar en el partido. Hay que seguir así porque en estos momentos de la temporada un punto aquí puede ser muy importante”.