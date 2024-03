La Real sociedad encadena ya con esta la tercera derrota consecutiva tras perder con el Villareal en LaLiga EA Sports, con el Mallorca en la semifinal de Copa del Rey y perder ayer frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán en el encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports.

El conjunto andaluz aprovechó la mala racha y bajas del conjunto donostiarra por la cantidad de partidos seguidos que está disputando. Dos goles temprano de En-Nesyri, junto con un gol de Sergio Ramos en la segunda parte, otorgó los tres puntos al Sevilla, la Real que trató de remontar el encuentro, pero no consiguió pasar del 3-2.

Isaac Romero y En-Nesyri la salvación del Sevilla

La Real Sociedad comenzó el encuentro sin conseguir entrar en el partido y lo pagó caro. El Sevilla salió al Ramón Sánchez-Pizjuán dispuesto a darle una tarde de gloria a su afición. Desde el primer segundo salieron a por el partido y el premio no tardó en llegar.

En el 2' aviso En-Nesyri con un tiro peligroso que tuvo sacar Remiro y un minuto después era Isaac el que asustaba al conjunto 'txuri-urdin' con un remate que se fue por poco.

En el minuto 11', llegó el primer gol, que cayó como un jarro de agua fría al equipo de Imanol. Sacó de esquina rápido el Sevilla, remató primero Isaac Romero, pero paró Remiro. El rechace del portero cayó donde estaba En-Nesyri que se encargó de abrir el marcador con un disparo al fondo de la red. Dos minutos después, similares protagonistas: Isaac que filtra un pase y Youssef, escorado, se inventa un zurdazo al techo de la red.

Los jugadores durante un lance del juego. Fuente: Real Sociedad

Lo que Sergio Ramos te quita Sergio Ramos te lo devuelve

El Sevilla tenía el partido dominado y nada hacía pensar que se le fuera a torcer el partido, pero una mala decisión de Sergio Ramos en el último segundo antes de alcanzar el ecuador agitó el partido. Metió la mano donde no debía y André Silva transformó el penalti en un gol que subía al marcador terminando la primera parte con un 2-1.

La segunda parte comenzó más tranquila que la primera y tardaron en llegar las ocasiones. Sergio Ramos se repuso del penalti cometido con un gol que celebró con su afición. Tras un saque de esquina Óliver Torres centró para que Ramos, de cabeza, la pusiera donde Remiro no podía llegar para colocar el 3-1 en el marcador.

Sergio Ramos celebrando el tercer gol del Sevilla. Fuente: Sevilla.

Un golazo de Brais Méndez de falta terminó los cambios en el marcador. Gol en el descuento que llegó demasiado tarde para los intereses realistas. 3-2 en el marcador final y la Real se volvió a ir sin los tres puntos.

Navas y Badé se retiraron lesionados

Tras pasar por los vestuarios en el descanso, Navas, que se torció el tobillo izquierdo en un lance de juego con Tierney, se quedó en el banquillo y su lugar lo ocupó Juanlu.

En el minuto 85', Badé se llevó la mano a una de las piernas. Terminó en el suelo y Ramos le ayudó a estirar los gemelos, no parecía mucho Quique no se arriesgó y lo retiró del campo entrando en su lugar Nianzou.

Imanol lo volvió a intentar sin éxito

Después de la eliminación copera del pasado martes Imanol Alguacil configuró un once en el Sánchez Pizjuán repleta de suplentes. Gran parte de ellos siendo jugadores de Zubieta: Jon Pacheco, Mikel Aramburu, Beñat Turrientes y Jon Ander Olasagasti entraron en el once inicial. Alineación que sorprendió por las rotaciones, pero mucho más por volver a ver a Sadiq en un once inicial y junto con André Silva, primera vez que juegan juntos en la punta de ataque.

Imanol durante el encuentro. Fuente: Real Sociedad

Sorprendió bastante que, pese a ir perdiendo el partido y con pocas opciones de llevar los tres puntos a casa, Imanol no metió en el partido a ninguno de los pesos pesados del equipo, solo a Brais Méndez. Ni Kubo, ni Le Normand, ni Mikel Merino, ni Oyarzabal disputaron un solo minuto del partido.

Los cambios no sirvieron para llevar a casa los tres puntos, es lo que tiene cambiar poco, que cuando llega el día en el que tus titulares ya no pueden más, están lesionados o necesitas reservarlos para otro partido importante haces una rotación masiva que pocas veces funciona.

En una de las semanas más emocionantes en años para el club y su afición, la Real ya ha caído en Copa, en la Liga está alejándose cada vez más de los puestos europeos y en la Champions solo puede soñar con un milagro que le permita remontar un 2-0 contra uno de los mejores equipos de la competición.