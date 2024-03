El mes de febrero se preveía duro por el barrio de Nervión. Cinco partidos de infarto iban a deparar el futuro de la entidad sevillista, y en función de sus resultados, podríamos intuir el devenir de la temporada. Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Valencia, Real Madrid y Real Sociedad se deparaban en el camino de los de Quique Sánchez Flores.

Pero lo que ningún aficionado esperaba era que, de esos cinco partidos, el Sevilla iba a puntuar en cuatro. La única derrota fue ante el Real Madrid en el Bernabéu. El resto, tres victorias y un empate. ¿Lo mejor? Que el Sevilla ha conseguido una nueva identidad. Solidez en la zaga, efectividad en ataque y, sobre todo, porterías a cero. No era nada fácil, ya que, además de los duros rivales, le ha tocado visitar estadios donde pocos equipos se van con algo de puntuación. Vallecas, Mestalla y el Santiago Bernabéu, ni más ni menos.

Comienzo inmejorable

En el día de ayer se olía un nuevo ambiente por los aledaños del Sánchez-Pizjuán. La buena dinámica del equipo en los últimos encuentros ha hecho que la afición vuelva a confiar en ellos. Además, sábado en una ciudad de Sevilla casi primaveral, dos de la tarde, y entradas a buen precio fueron factores que influyeron en los 35.884 espectadores para acudir a animar al equipo.

Así lo sintieron los jugadores. En el primer minuto y medio, Youssef En-Nesyri estuvo a punto de atinar un cabezazo en la portería txuri-urdin. Después, fue Isaac el que le ganó una carrera a Zubeldia, pero Remiro detuvo el disparo del lebrijano. Ya en el minuto diez, la suerte sonrió. Hannibal chutó de manera poco ortodoxa en el rebote del saque de esquina, Isaac recogió la pelota y Remiro volvió a ganarle el duelo. Pero En-Nesyri, que anda con el olfato goleador muy fino, tuvo tiempo de controlar y mandar el balón al fondo de la red.

No contento con ello, el delantero marroquí lanzó, tan solo dos minutos después, un zurdazo por encima de Remiro, que solo pudo rozar la pelota y acompañarla a la escuadra. El Pizjuán estalló de alegría, pero era consciente de que todavía quedaba mucho tiempo por delante.

En-Nesyri celebrando uno de sus dos goles ante su víctima favorita, la Real Sociedad | Fuente: Getty Images.

Sergio Ramos, una de cal y muchas de arena.

El ex-capitán del Real Madrid vino al club de su vida para demostrar que, a pesar de su edad, puede seguir rindiendo a un nivel altísimo. El inicio fue difícil, pero la confianza de sus entrenadores no bajó en ningún momento. La experiencia del camero ayuda a madurar a sus compañeros, en el caso de ayer, Badé y Kike Salas, y gracias a ello, el Sevilla está consiguiendo mejorar en defensa.

Sin embargo, ayer Ramos hizo que su equipo sufriera un poco más durante un tiempo. Al borde del descanso, cometió un claro penalti por manos en su área, y André Silva, que se reencontraba con la que fue su afición, engañó a Nyland.

Pero no fue más que un pequeño espejismo, porque el camero completó un partidazo. Se sentía en deuda por haber provocado un penalti, y en el minuto 66 se sumó al ataque para rematar un centro de Óliver y superar a Remiro. Puso el 3-1 en el marcador, y el Sevilla sobrevivió los ataques de la Real algo más tranquilo.

Sergio Ramos haciendo su clásica celebración tras su gol | Fuente: Getty Images.

Debut pobre de Hannibal Mejbri

El Sevilla realizó tres fichajes en este mercado de invierno. Cuatro si sumamos la incorporación de Isaac al primer equipo. Pero el que más negociaciones conllevó fue el jugador cedido por el Manchester United. Hannibal tiene reseñas espectaculares de grandes exfutbolistas, y Víctor Orta confió en él para demostrar en el Sevilla su juego.

No obstante, desde su llegada tan solo ha tenido 36 minutos. No es del agrado de Quique, pero ayer no tenía muchas más opciones. Salió de titular en su debut en el Sánchez-Pizjuán, pero no completó un gran partido. Muchas pérdidas e indecisiones hicieron que Mejbri fuera el primer cambio del conjunto hispalense.

Hannibal Mejbri disputando sus primeros minutos como titular en el Sevilla FC | Fuente: Getty Images.

El balón parado, de enemigo a amigo

La defensa del Sevilla esta temporada ha hecho demasiadas aguas. No hay más que ver su puesto en la clasificación, aunque ahora está subiendo poco a poco. Días como ante el Alavés o el Osasuna, el equipo no se ha llevado los tres puntos por recibir goles en saques de esquina o faltas laterales.

Sin embargo, todo hay que decirlo. El Sevilla se posicionó ayer, tras el gol de Ramos, como el equipo con más goles en jugadas ensayadas esta temporada. Nueve tantos ha conseguido el conjunto hispalense, siendo Gudelj y Ramos los dos más anotadores.