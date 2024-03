No se le escapa a nadie que a diez puntos del Celta, la salvación se antoja prácticamente imposible. Por tanto, no es cuestión de atiborrar al lector con más cábalas sobre la salvación. Lo sustancial es que los rojiblancos van camino de ser el peor Granada de la historia en Primera división.

Conviene recordar que el Granada solo ha logrado 14 puntos de 78 posibles, y no solo eso, si no que en la gran mayoría de partidos ha arrastrado el escudo, sobre todo a domicilio. El Granada fuera de casa ha empatado dos veces y ha perdido once. En casa, los nazaríes limpian algo su imagen con dos victorias -las únicas en lo que va de campeonato- seis empates y cinco derrotas.

Cabe destacar que los fichajes ni el cambio de entrenador han hecho efecto alguno en la dinámica de este equipo. Si nada cambia en las 12 jornadas restantes, este equipo entrará en la historia por ser el peor Granada en Primera división, además de superar innumerables récords negativos. El empate ante el FC Barcelona prendió una falsa mecha de esperanza. La realidad es que no hay más cera que la que arde y el descenso es una cruda realidad salvo milagro.

La situación es catastrófica y entrando en datos concretos aún más. Este Granada en 26 jornadas suma 28 goles a favor y 54 en contra. El problema no reside en los goles anotados sino en los encajados. La sangría defensiva, sobre todo en el primer ecuador de campeonato, ha condenado al Granada a la deriva absoluta. Los nazaríes son el segundo equipo con más goles encajados de LaLiga (52), detrás del Almería.

Los rojiblancos son el equipo con más goles encajados en la primera parte en las cinco grandes Ligas 2023/24, 31 concretamente. También son el equipo con más goles encajados desde fuera del área (8). En esa línea de encajar goles, los nazaríes han conseguido dejar solo una vez la puerta a cero en los 26 encuentros.

En definitiva, los datos defensivos son sangrantes. Conviene recordar que este Granada solo ha vencido dos partidos en toda la Liga y por ello es el equipo que más veces ha empezado perdiendo en esta Liga (22) y el equipo que menos veces ha empezado ganando en esta Liga (4)

Este Granada está herido de muerte y condenado al descenso. La afición solo pide dignidad los doce últimos encuentros de esta temporada para olvidar. El sábado a las 18:30 horas, un nuevo encuentro con la Real Sociedad y de la afición con la directiva. Se prevé que los primeros minutos sean caldeados.