El 18 de diciembre del pasado año, se hizo oficial la llegada de Quique Sánchez Flores al Sevilla FC. El club se encontraba rozando los puestos de descenso, con tan solo 13 puntos y empatado con el RC Celta. Se jugaba entrar en esa zona roja contra el Granada en Los Cármenes, siendo este el primer partido del técnico madrileño. Partido que se solventó con un 0-3 y un Sevilla contundente y ganador, como no se había visto desde la última victoria de entonces que fue el 26 de septiembre contra el Almería, aún con Mendilibar de entrenador.

Jugadores del Sevilla celebrando un gol ante el Granada. Foto: Diario de Sevilla

Balance del equipo desde su llegada

Como ya se ha comentado antes, Quique Sánchez Flores lleva 14 partidos en el banquillo rojiblanco. Ha dirigido 11 jornadas de Liga y 3 partidos de Copa, teniendo un balance de 6V 2E y 6V en total. Debutó en la victoria ante el Granada, después llegaron dos derrotas ante Atlético de Madrid y Athletic. Tras esto, llegó la segunda victoria y fue en Copa Del Rey ante el Racing de Ferrol, seguido de una derrota más en Liga ante el Alavés y una nueva victoria en cuartos de copa ante el Getafe. Entonces, llegó el partido en el que se empezó a cuestionar el trabajo de Quique y su cuerpo técnico, la goleada del Girona, que terminó 5-1 a pesar de empezar ganando en Montilivi.

Por si fuera poco, se sumó la eliminación de la copa ante el Atlético de Madrid y, entonces solo quedaba 1 competición en la que el Sevilla se mantenía vivo, LaLiga. Esto parece que vino bien al equipo, pues desde entonces solo se ha perdido 1 partido, frente al Real Madrid y han habido 2 empates, Osasuna y Valencia.

Imagen de dicha eliminatoria ante el Atlético de Madrid. Foto: MuchoDeporte

​​​​​

Mejoría del club el último mes

Cierto es que no es la mejor temporada de los de Nervión desde hace bastante tiempo. Pero, a veces hay que parar y empezar a construir un nuevo proyecto desde los añicos de otro para crear un equipo sólido defensivamente y efectivo en ataque. Es por eso, que la dinámica del equipo va mejorando últimamente. Con solo 1 derrota en los últimos 6 partidos, el Sevilla va 14º en Liga, con un colchón de 8 puntos sobre el Cádiz que es el que marca los puestos de descenso actualmente. Los jugadores cada vez dan mejor rendimiento y la llegada de Isaac Romero al equipo y el regreso de En-Nesyri a LaLiga después de la Copa África ha supuesto una mejora bastante notable en la delantera del equipo y, por consiguiente, en los resultados. Entre ambos, han marcado 9 de los últimos 10 goles del equipo y está claro que Quique confía en ellos para conseguir el objetivo que cada vez parece más posible: la salvación.

Quique ha probado diferentes esquemas, una 5-3-2 en línea, 4-4-2 con doble pivote, 5-4-1, 3-4-3… Sin embargo, la que parece que más resultados está dando hasta ahora y la que más está utilizando es la 3-5-2, que es la que utilizó en la pasada victoria frente a la Real Sociedad y con la que parece estar dando la tecla, ya que distribuye el juego en el medio del campo y se busca cada vez mas a los delanteros. La mejoría del equipo el último mes es clara y evidente, cada vez se confía más en Nervión y parece que está empezando a haber un entendimiento entre el equipo técnico, los jugadores y la afición, cosa que no se veía desde finales de la pasada temporada.

En-Nesiry e Isaac Romero, la dupla de oro en Sevilla. Foto: BeSoccer

¿Se ve a Quique como un entrenador de cara a un futuro?

Aunque no sea el mejor balance de un técnico, es una realidad que QSF al llegar se encontró a un Sevilla descompuesto, sin plantilla, sin proyecto y con muchas bajas. No se confía al 100% en él para crear un equipo a largo plazo con objetivos proyectados pero, dentro del club ya se habla de una renovación si consigue lo marcado: la 10ª plaza en La Liga. Quedan 33 puntos en juego y parece que, si las cosas van saliendo según lo planeado y sigue sumando de la manera en la que lo está haciendo, no se ve con malos ojos el seguir con él, al menos, una temporada más.