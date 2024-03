Después de ver la actuación, con gol incluido y penalti provocado del ariete madrileño ante un rival duro como el Real Betis, se certifica el regreso del mejor delantero centro de toda la competición, el cual llevaba ocho partidos sin ver puerta.

La mejor noticia para los rojiblancos

La vuelta de la versión de principio de temporada del canterano es la mejor noticia que podía recibir el Atlético de Madrid, ya que los colchoneros siempre que Morata ha marcado un gol, solo han perdido en dos ocasiones, ante Las Palmas y Girona, ambas fuera de casa. Y aun así con ese dato, Álvaro Morata dio al larguero en el Estadio Gran Canaria que pudo darle el empate a su equipo y cuando los colchoneros visitaron Montilivi, Morata realizó una actuación antológica anotando tres goles y marcando un cuarto, que fue anulado por el VAR.

En las demás ocasiones que el nueve del equipo colchonero ha marcado o asistido a sus compañeros, los de Simeone se llevaron los tres puntos para su casa, menos en aquel partido en el Cívitas Metropolitano frente al Getafe de Pepe Bordalás, en el que un penalti provocado por Roro Riquelme y anotado por Borja Mayoral privó al Atleti de la victoria.

Morata celebrando un gol / instagram: @alvaromorata

Clave con la ''Roja''

En los tres parones de selecciones que ha habido a lo largo de la temporada, en los cinco partidos que ha salido desde el inicio, Morata registró cuatro goles y muy buen juego, con actuaciones memorables como aquel hat-trick contra Georgia. En los torneos mayores que ha disputado con la selección española, al mando de Luis Enrique, el papel de Morata fue crucial. En ambas competiciones fue máximo goleador y además sus goles fueron en momentos en los que más lo necesitaban los de Luis Enrique.

En la Eurocopa, Morata rescató a España con un gol en octavos frente a Croacia y otro ante Italia en semis para forzar la prórroga. En la Copa del Mundo, aun sin ser titular en todos los encuentros, Morata anotó en todos los partidos de la fase de grupos. Con el cambio de seleccionador después de la eliminación de España a manos de Marruecos, se podía especular que Luis de la Fuente no brindaría tanta confianza al delantero del Atlético. Sin embargo su rendimiento en el club colchonero está siendo tan elevado que parece algo impensable que el originario de Haro no vaya a contar son sus servicios este próximo verano en Alemania.

El nombre de Álvaro Morata ya es historia en la selección, es el jugador en activo que más tantos ha logrado, con un total de 34 en 69 partidos, con un promedio de casi un gol cada dos encuentros. Actualmente se coloca como el quinto máximo goleador histórico y a solo diez de entrar al top tres, destronando a su ídolo Fernando Torres.

Alvaro Morata con España / instagram: @alvaromorata

Regreso de la mejor dupla del mundo

Hasta que Álvaro Morata no encadenó esa fatídica racha de ocho encuentros sin ver puerta, era junto a su compañero Antoine Griezmann la mejor pareja de atacantes de toda Europa. En el mes de enero el francés y el español fueron la dupla de delanteros que más goles generó entre ambos. El ex delantero del FC Barcelona llevaba en ese momento 18 goles oficiales y el ex de la Juventus, entre otros, uno más que su socio, es decir 19. Según las estadísticas avanzadas, ambos eran los delanteros más eficientes de todo el mundo y en conjunto los que más goles sumaban, por encima de nombre como: Harry Kane -Leroy Sané, Lautaro Martínez - Marcus Thuram y Kylian Mbappé - Kolo Muani.

Los dos atacantes del cuadro colchonero terminaron la fase de grupo de la máxima competición de clubes, la Champions League, con cinco tantos cada uno ( un promedio goleador de 0,83 cada 90 minutos), colocándose así en el top 1 y top 2 de los máximos goleadores de la competición. Actualmente solo han sido superados por los anteriormente mencionados Mbappé y Harry Kane, los cuales tiene un partido más que los delanteros del Cholo.

Griezmann y Morata / instagram: @atleticodemadrid

Cuando el equipo le necesita, ahí está

La mayor virtud de un futbolista, y sobre todo un delantero centro, es aparecer cuando su equipo más lo necesita. Bueno pues esto de sacarle las castañas del fuego a los suyos Álvaro Morata lo lleva a la perfección. En los partidos que ha jugado de Champions este año tiene uno de los promedios más altos de toda la competición, 0,71 goles por cada partido que juega, que asciende a un gol por cada noventa minutos cuando Diego Pablo Simeone cuenta con él desde el inicio. Sin los tantos y pases de gol de Morata en La Liga EA Sports, el Atlético de Madrid contaría con diez puntos menos en la tabla, descendiendo a la sexta plaza de la clasificación.

Cuando el ex ariete del Chelsea se enfunda la elástica rojiblanca para duelos contra rivales directos no falla, en los cuatro partidos frente al Real Madrid esta temporada el madrileño ha anotado tres goles, dos de ellos en liga y uno en Copa del Rey. También contra un sorprendente y a la vez duro rival como es el Girona de Míchel firmó un partido de 10, anotando un triplete, que de poco sirvió ya que el encuentro finalizó 4-3. Viendo el calendario de los próximos encuentros del equipo rojiblanco, sería un buen momento para que Álvaro volviera a aparecer pues tanto el partido de vuelta con el Inter de Milán y el partido en el Cívitas Metropolitano con el Barça definirán más o menos si la temporada de los muchachos de Simeone se puede considerar un

o no.