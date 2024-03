Notario, Fajardo, Rubén, Edu Moya, Pena, Rosada, Michu, Óscar Díaz, Trashorras, Telmario y Ghilas. 6 de diciembre de 2008. Contra Las Palmas. Ese fue el penúltimo día que el Celta alineó un equipo sin jugadores formados en A Madroa. A partir de la siguiente jornada, Dani Abalo y Roberto Lago comenzaron una racha que duró hasta el pasado viernes. Rafa Benítez y su cuerpo técnico decidieron no alinear ningún jugador que hubiese pasado por las categorías inferiores de la entidad celeste. 15 años después. 676 partidos después.

Opciones había

En la lista de convocados, el cuerpo técnico tenía a su disposición una serie de canteranos que podrían haber sido de la partida. Jugadores habituales en el primer equipo como Miguel Rodríguez, Hugo Sotelo o Carlos Domínguez vieron el partido desde el banquillo, a pesar de ya haber sumado minutos en LaLiga y cumplir con garantías. Incluso otros más veteranos y con experiencia en LaLiga como Kevin e Iván Villar, que ambos han perdido su lugar en los onces del técnico. Incluso, por las bajas que tiene el equipo, Hugo Álvarez y Javi Rodríguez, del filial y formados en A Madroa, también estuvieron en la lista de convocados.

Aun así, Benítez decidió no alienar a ninguno. Al ser preguntado en la rueda prensa previa por este casuística, el madrileño respondió que "juegan los que mejor están". El técnico prefirió dar entrada a 'los Hugos' en los minutos finales del encuentro para manejar el balón cuando el partido estaba en ventaja. Y, como siempre, no desentonaron. Al acabar el partido el entrenador declaró, "no pongo a canteranos, pongo a jugadores del Celta".

Hugo Álvarez en el encuentro ante el Almería (GettyImages)

"Club de cantera"

El Celta y su cúpula directiva siempre ha alardeado de ser un club de cantera. Donde los fichajes se hacen para complementar a aquellos jugadores salidos de las categorías inferiores. realizando plantillas cortas para que los jóvenes tengan cabida. Una identidad que, por lo que parece, se está diluyendo.

El fiel reflejo de esto son aquellos fichajes complementarios que lleva haciendo el club desde hace varios años. Jailson, Galhardo, Seferovic, Ferreyra o Solari. Jugadores llegados como 'parches' que opacaron minutos que deberían disfrutar, según la filosofía, jugadores del filial. Ante la falta de oportunidades, muchos de ellos salieron, incluso por la puerta de atrás. Iker Losada, Pampín, Fontán, Sergio Barcia, Sergio Carreira o Lautaro son jugadores que tuvieron que salir del club en busca de oportunidades en el fútbol profesional. Ahora, en Segunda División, demuestran su valía y llaman la atención de muchos otros clubes.

Hace no mucho, el club olívico se llenaba de orgullo por ser uno de los clubes que más jugadores formados en su cantera utilizaba.

El club vigués era el conjunto de las 5 grandes ligas que más canteranos utilizaba, según el CIES. En la 20/21, 13 jugadores participaron en el primer equipo, ocupando casi la mitad de los minutos disputados. En la temporada actual, los jugadores formados en la entidad tan sólo ocupan el 18% de los minutos. En octubre de 2019 llegaron a formar siete canteranos en el once inicial, siendo el récord de la entidad: Iago Aspas, Pape Cheikh, Santi Mina, Denis Suárez, Rubén Blanco, Hugo Mallo y Brais Méndez. Solo el '10' continúa en la plantilla.

Iago Aspas, Brais Méndez, Hugo Mallo y Denis en un partido en Balaídos (GettyImages)

En la imagen distinguimos jugadores como Brais Méndez (vendido a la Real Sociedad por 14 millones), Rubén Blanco (ahora en el Olympique Marseille), Denis Suárez, que abandonó el club por decisiones de la antigua directiva (ahora en el Villareal) o Gabri Veiga, el último gran canterano (ahora en el Al-Ahli). De la imagen, tan sólo 5 futbolistas tienen su hueco en la actual plantilla: Iván Villar, Iago Aspas, Kevin, Carlos Domínguez y Miguel Rodríguez. "No hay mayor motivo de orgullo para el RC Celta, su Fundación y una afición que apoya y sustenta con pasión esta apuesta por la cantera como seña de identidad del club" esto dictaba la nota de prensa del club sobre este tema.

(RC Celta)

También en el banquillo

Desde el club también se ha dejado de apostar desde la dirección técnica. Rafa Benítez está firmando los peores datos de los últimos años como técnico celeste. Sin embargo, Claudio Giráldez está llamando a la puerta, y tirándola, desde el filial. Su trabajo en el Celta Fortuna y en juvenil le avalan.

Sin embargo, su marcha parece más cercana que nunca. Claudio quiere dar el paso al fútbol profesional y el Levante, con Felipe Miñámbres a la cabeza, ya han llamado a su puerta para ofrecerle un puesto de trabajo. Mientras tanto, el Celta no le asegura el futuro en el banquillo del primer equipo de la entidad y, como es normal, Claudio volará hacia otro estadio.