En una estrategia arriesgada pero necesaria, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha optado por cerrar Barça TV, la emblemática televisión del club, en un esfuerzo por estabilizar las finanzas del equipo y evitar la bancarrota. Esta medida, tomada el pasado 30 de junio de 2023, ha generado controversia entre los seguidores culés, quienes han visto cómo una fuente crucial de información y entretenimiento desaparece después de más de dos décadas en antena. Sin embargo, el presidente defiende su decisión argumentando que la situación financiera del club no dejaba margen para mantener Barça TV, cuyos costos representaban una carga significativa para las arcas del Barcelona. A pesar de las críticas, Laporta se mantiene firme en su compromiso de garantizar la sostenibilidad económica a largo plazo del FC Barcelona, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles y enfrentar la desaprobación de algunos sectores de la afición. ¿Buena acción del mítico mandatario?

Una nueva opción para modernizar el contenido

El FC Barcelona está dando un paso audaz hacia el futuro del entretenimiento con el lanzamiento de su propia plataforma de streaming, Barça One. Esta iniciativa representa una nueva oportunidad para los aficionados del club, quienes tendrán acceso a una amplia gama de contenidos relacionados con su equipo favorito. Desde programas exclusivos hasta momentos históricos, Barça One ofrecerá a los seguidores la posibilidad de revivir momentos icónicos del pasado y mantenerse al día con la actualidad del equipo. Barça One reemplaza a Barça TV como la nueva plataforma de streaming del FC Barcelona.

Con más de 1.500 horas de contenido, la plataforma no solo proporcionará acceso a partidos y programas exclusivos, sino que también permitirá a los usuarios explorar y desentrañar la rica historia del FC Barcelona. Este enfoque en la narración de historias y la preservación del legado del club promete ser un atractivo tanto para los seguidores veteranos como para las nuevas generaciones de aficionados.

Sin embargo, esta iniciativa también invita a la reflexión. Si bien es emocionante poder revivir momentos icónicos del pasado, resulta preocupante que el club esté cada vez más enfocado en mirar hacia atrás en lugar de cultivar logros relevantes en el presente. En un momento en el que el equipo está experimentando un desempeño irregular, sería deseable que el FC Barcelona se concentrara en construir un futuro sólido en lugar de depender excesivamente de su glorioso pasado.

Además, el lanzamiento de Barça One refleja una tendencia creciente en el mundo del entretenimiento digital. Cada vez es más común que entidades como clubes deportivos o marcas tengan sus propias plataformas digitales donde los contenidos son exclusivos y prioritarios para sus seguidores.

¿Cuándo sale y qué ofrecerá?

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta en la que se tendrá acceso al historial completo de contenidos, Barça One garantiza a la afición la disponibilidad de los momentos más icónicos del club. Esta promesa asegura que los seguidores podrán revivir los momentos más memorables de la historia del FC Barcelona en cualquier momento y desde cualquier lugar.