Real Madrid y RB Leipzig se enfrentan este miércoles a las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu en el encuentro correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. En el choque de ida, los alemanes sorprendieron a los de Ancelotti con su juego e intensidad, sin embargo, fueron los españoles los que acabaron haciéndose con la victoria.

El definitivo 0-1 estuvo marcado por las paradas de un Lunin estelar que cuajó una de las mejores actuaciones que se recuerdan a un portero en la Liga de Campeones, y por un golazo de un Brahim Díaz que se vistió de Diego Armando Maradona para dar la victoria a los merengues.

Este resultado hace que los germanos tengan que remontar, pero estos no han dicho su última palabra y el Madrid no deberá dormirse si no quiere vivir una noche parecida a aquella de 2019 contra el Ajax de Ámsterdam.

Formación

Marco Rose ha encontrado la fórmula para que los suyos muestren su mejor versión y esa no es otra que el 1-4-4-2. El técnico acostumbra a formar con Blaswich bajo palos; defensa para Raum y Henrichs en los costados y Orban y Simakan como pareja de centrales; sala de máquinas con Schlager y Haidara en el centro y Simons y Dani Olmo más cerca de la banda; y en la delantera, Sesko y Openda en una doble punta que mezcla altura, velocidad y mucho gol.

¿Cómo vienen los visitantes?

Los germanos llegan con muy buenas sensaciones tras vencer por 1-4 al VfL Bochum este fin de semana. Anteriormente, habían perdido por la mínima contra el Bayern de Múnich y ganado 2-0 al Borussia Mönchengladbach con tantos de Openda y Xavi Simons.

En la competición doméstica se encuentran quintos con 43 puntos, solo uno por detrás del cuarto clasificado, el Borussia Dortmund.

Estilo de juego

El club del oeste de Alemania destaca por su capacidad ofensiva, basada en transiciones y combinaciones rápidas y precisas que sorprenden a los rivales y cimentada en la gran calidad de sus jugadores en la zona ofensiva. En cuanto a su mayor defecto, se podría decir que es un equipo que encaja muchos goles, y es que le suelen meter al menos un gol en la mayoría de sus partidos.

Jugadores a seguir

Los germanos pueden presumir de tener varios futbolistas magníficos en cada línea. En portería, el técnico suele rotar entre Blaswich y Gulácsi, metas tremendamente fiables y que dan equilibrio a los suyos.

En la zaga destaca David Raum, un lateral completo que cumple tanto en defensa como en ataque y que aporta carácter y poderío físico. Siguiendo por el centro del campo, se podría decir que es donde mejores jugadores reúnen, destacando nombres como Schlager, Dani Olmo o el propio Simons, que a estas alturas de campaña cuenta en su casillero con ocho tantos y doce pases de gol.

En cuanto a la delantera, sobresalen los nombres de Sesko y Loïs Openda. El belga es, sin ninguna duda, la estrella del equipo, y así se refleja en sus estadísticas, nada más y nada menos que 21 goles y cuatro asistencias.

Ausencias

'Los Toros Rojos' llegan con dos bajas para este partido. La primera es la de Klostermann, que acusa una lesión en el muslo, y la segunda es la de Simakan, que no podrá jugar por sanción.

Precedentes

Antes de esta campaña, ambos conjuntos solo se habían enfrentado en dos ocasiones. Las dos se dieron el año pasado en la fase de grupos de este mismo torneo.

Estos enfrentamientos se saldaron con una victoria para cada uno, reflejando una igualdad que se vio sobre el césped. El primero de dichos partidos se saldó con un triunfo para los blancos por 2-0 gracias a los tantos de Fede Valverde y Marco Asensio. En el siguiente, se invirtieron los papeles y el vencedor fue el equipo alemán. El encuentro acabó 3-2 y, casualmente, los goleadores fueron Josko Gvardiol, Christopher Nkunku y Timo Werner, tres jugadores que ya no militan en el Leipzig. Para los madridistas marcaron Vinicius Jr y Rodrygo desde los once metros.