Sin defensa e intensidad es muy difícil

Cuando meten la pierna en un tú a tú con un rival y casi siempre salen perdiendo, es que la intensidad, algo que antes era sinónimo del Atleti del Cholo, no es la suficiente. Y cuando el problema no es flor de un día, sino que se repite cada 15 días que es cuando juegan fuera de casa, es que salen a jugar lejos del Metropolitano sin el nivel de exigencia óptimo.

Pero es que a la falta clara de intensidad competitiva, hay que unir la debilidad extrema de la defensa por el centro.

Da lo mismo que juegue Stefan Savic que Gabriel Paulista, que ambos andan perdidos.

Si juega Mario Hermoso o lo hace Reinildo Mandava,, sabes que uno de los dos tendrá la "pifia" de turno.

Únicamente Axel Witsel, porque con Josema Giménez debido a sus continuas lesiones es casi imposible contar y Azpilicueta está saliendo de una operación, muestra regularidad a la hora de defender.

Witsel desplazando el balón/Club Atlético de Madrid

Así que con estos mimbres atrás, pocos (lesionados Giménez y Azpilicueta) e irregulares, los amarillos del Cádiz se llevaron un partido sin apenas sufrir.

Un gol en cada parte, ambos con la inestimable colaboración de Gabriel Paulista que anduvo de "chirigota" todo el encuentro.

No hubo revulsivo desde el banquillo

Molina, Riquelme y Correa salieron al inicio de la segunda mitad, y salvo el de Rosario y a cuenta gotas, ninguno de los tres mostró el nivel que se les presupone y que tienen.

Muy al final y ya con el 2-0 en contra, Vermeeren y el Jebari (el chico del Filial), salieron a foguearse y a dar descanso a unos fatigados Koke y Lino

Correa dispara a puerta /Club Atlético de Madrid

Los kilómetros acumulados desgastan

Pero si la defensa no anda para tirar cohetes, el centro del campo no está mucho mejor.

Koke Resurrección, Rodrigo De Paul y Samuel Lino empiezan a notar la falta de frescura en sus movimientos de tanto partido acumulado y han dejado de ser lo determinantes que eran fechas atrás.

De Paul en Cádiz/Club Atlético de Madrid

Pablo Barrios, que no pudo jugar en Cádiz y vaya si sé notó su ausencia, actualmente es el jugador más fiable de la sala de máquinas y el que puede tocar arrebato cuando las cosas se ponen feas como sucedió la tarde del sábado en el Nuevo Mirandilla.

Pablo Barrios/ Cub Atlético de Madrid

De Saúl, sólo decir que cualquier tiempo pasado, sobre todo en su fútbol, fue mejor.

Algo pasa con el ilicitano, además de esa pérdida total de confianza, que no hay forma de que recupere parte de la fiabilidad que tenía y que aportaba al centro del campo del Atlético de Madrid.

Saúl/ Club Atlético de Madrid

Las estadísticas no engañan y agotan

28 de Liga, 7 de Champions, 1 de Supercopa de España con prórroga y 5 de Copa, uno de ellos con tiempo añadido también, hacen un total de 41 partidos jugados de alta competición.

Actualmente el Club Atlético de Madrid y la Real Sociedad son los equipos de la Liga que más partidos han jugado con un total de 41. Le siguen El Real Madrid y el Futbol Club Barcelona con 40. Lejos de ellos están el Athletic (33) y el Gerona (31).

Morata disparando a puerta/Club Atlético de Madrid

El domingo que viene, una vez jugados los partidos de Champions y Liga, este liderato del cansancio acumulado lo ocuparán en solitario los rojiblancos con 43 partidos de máxima competición.

Sé ve en los últimos resultados de donostiarras y colchoneros, que su profundidad de banquillo, siendo ambos de mucha calidad y profundos, dista bastante de los dos "grandes" en presupuestos del fútbol español.

¿Griezmann al rescate?

Arriba, abajo, en el centro, todos esperan con ansiedad la vuelta de Antoine Grizmann.

Él le da un plus al once del Cholo que actualmente no sé lo da ningún otro.

El miércoles ante el Inter si al final la lesión le deja puede ser quién rescate al Atleti de la mediocridad y resultados de los últimos encuentros.

Antoine Griezmann/Club Atletico de Madrid

¿La temporada en 2 partidos?

Después del varapalo sufrido ayer en Cádiz, a los rojiblancos no les queda otra que resetear y ponerse en modo victoria segura (el Metropolitano no suele fallar) pues vienen dos partidos y dos rivales (Inter y Barça) de mucho calado.

Unos, el Inter, con el mejor ratio de victorias sobre partidos del continente en las últimas fechas y con una ventaja en las Serie A que se va hasta los 15 puntos sobre el segundo, la Juventus, y los otros, el Barca, con la difícil misión de seguir todavía enganchados al titulo de Liga en España, aunque por la diferencia actual en puntos con los merengues parece tarea imposible.

Mucho (casi todo) de la temporada se juega la semana que viene contra estos dos rivales de cuidado.

El "Fortín": números que invitan a soñar

Metropolitano lucirá sus mejores galas/Club Atlético de Madrid

Si los números dicen que fuera el Atlético de Madrid, sobre todo en Liga, es un desastre, éstos también dicen que en casa es otra historia.

13 partidos jugados como local en el Civitas en Liga, 12 victorias y 1 empate. 3 partidos en Champions, con otras tantas victorias y 3 en Copa, con 2 victorias y 1 empate.

Así que con estos números en casa que asustan al más pintado, y los que vienen, Inter y Barca, son muy grandes, toca remontar el 1-0 de la ida a los milanistas y también toca ganar al Barca para poder estar otra vez a tiro en Liga de los azulgranas.

Si en Cádiz fue sábado de "Comparsa" Atlética, esperemos que el miércoles y el domingo próximo en Madrid las Chirigotas si las hay vengan por parte de otros.

Nunca hay que dejar de creer.