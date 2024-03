El Real Madrid se enfrentará al Celta de Vigo este domingo a las 18:30 horas en el Santiago Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la jornada 28 de La Liga EA Sports. Los madridistas buscarán conseguir los tres puntos para así mantener la distancia de sus respectivos rivales, el Girona FC de Míchel, actual segundo clasificado de la liga, y el F.C. Barcelona, tercer clasificado, ambos han ganado esta jornada a sus rivales.

En lo relativo a la convocatoria de Carlo Ancelotti, no hay ninguna novedad, aunque sí que hay bajas a tener en cuenta. Thibaut Courtois, Éder Militao y David Alaba siguen recuperándose de sus lesiones de ligamento cruzado por lo que se quedan fuera de la convocatoria y no han entrado en la convocatoria. Tampoco lo hace Jude Bellingham, que no podrá disputar el choque debido a la roja que sufrió el pasado partido ante el Valencia, y que le mantendrá fuera otro partido más.

¿Cómo llegan ambos?

El Real Madrid viene clasificarse para los cuartos de final de la Champions League tras empatar uno a uno en el último partido en el Estadio Santiago Bernabéu al Leipzig, el conjunto alemán. Resultado que le permitió clasificarse para la siguiente ronda europea. En competición doméstica de empatar ante el conjunto valencianista, el Valencia, dos a dos en Mestalla, con un doblete de Vinicius, en un partido marcado por la polémica al final del encuentro con el gol de Bellingham y la posterior expulsión por protestar.

Por parte del conjunto vigués llega con una muy mala dinámica en esta temporada, aunque es cierto que vienen de ganar por un gol a cero en casa ante un rival directo por la permanencia, el Almería, con gol de Mingueza. El conjunto de Rafa Benítez se encuentran inmerso en la lucha por la permanencia, aunque actualmente está fuera de los puestos de descenso, se encuentra cinco puntos por encima del descenso, lugar que ocupa el Cádiz. El conjunto de Vigo no gana fuera de casa desde hace más de un mes, la última victoria como visitante fue el 4 de febrero al Osasuna en el Sadar.

Entrenamiento previo al partido correspondiente a la jornada 28. Fuente: Real Madrid.

Lista de convocados

Porteros: Kepa, Lunin, Cañizares.

Defensas: Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Rudiger, Mendy.

Mediocampistas: Kroos, Modric, Camavinga, Fede Valverde, Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler.

Delanteros: Vini Jr, Rodrygo, Joselu, Brahim Díaz.

Arbitraje

Principal: Mario Melero López.

VAR: Eduardo Prieto Iglesias.

¿Dónde ver el partido?

El choque se podrá seguir por M+ LaLiga TV a partir de las 18:30 horas, hora peninsular.